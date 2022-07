En l’absence de tournage, l’Inde espère faire des gains “surprises”

Le classement des cinq premiers de l’Inde aux Jeux du Commonwealth sera menacé en l’absence de tir tandis que les organisateurs de Birmingham 2022 chercheront à offrir un spectacle sportif réussi après une accumulation difficile.

La cérémonie d’ouverture au stade Alexander jeudi soir marquera le début de l’extravagance sportive qui reste énorme mais qui se bat pour rester pertinente.

Le Royaume-Uni accueille le méga événement pour la troisième fois au cours des 20 dernières années, la Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) étant incapable d’attirer de nouveaux soumissionnaires sur les 56 pays qui composaient l’organisme sportif en raison de contraintes de coût. Le CGF compte 72 membres mais est composé de 56 pays.

Birmingham a également été une entrée plutôt tardive dans la candidature pour l’édition 2022 après que l’Afrique du Sud ait exprimé son incapacité à organiser l’événement en 2017.

“Nous devons rendre les Jeux plus abordables et les proposer aux villes qui ne les accueillent pas encore”, a déclaré le PDG de Birmingham 2022, Ian Reid, à PTI.

Les Jeux, qui devraient être l’événement sportif le plus important et le plus cher du Royaume-Uni depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012, ont dû faire face à l’impact négatif du COVID-19, bien que le budget reste à 778 millions de livres à ce jour.

Ce nombre doit être réduit pour les petites nations intéressées à soumissionner pour l’événement.

Le top cinq de l’Inde n’est pas acquis cette fois

Alors que l’Inde reste loin de devenir une superpuissance sportive, le CWG a été un terrain de chasse heureux pour la plus grande nation du Commonwealth.

Classé parmi les cinq premiers depuis l’édition 2002, l’Inde s’est beaucoup appuyée sur le tir, qui a été retiré de manière controversée du programme des Jeux de Birmingham.

Aux Jeux de la Gold Coast il y a quatre ans, les tireurs ont remporté 25% des 66 médailles totales de l’Inde et le sport avait remporté sept médailles d’or. La grande question est de savoir comment l’Inde compensera l’absence de tournage ?

De nombreuses médailles sont attendues en haltérophilie, badminton, boxe, lutte et tennis de table, mais elles pourraient ne pas suffire à compenser la perte causée par l’absence de tir.

L’athlétisme, dans lequel l’Inde n’a remporté que 28 médailles en 72 ans d’histoire, devait être un cheval noir cette fois, mais l’abandon tardif du champion olympique Neeraj Chopra en raison d’une blessure a été un énorme revers.

“Il était le capitaine de l’équipe d’athlétisme, cela aura un impact énorme mais les athlètes sont concentrés sur le travail. L’absence du tir nous fera du mal, mais l’athlétisme peut compenser cela dans certains cas en remportant 7-8 médailles », estime Anju Bobby George, médaillé aux Championnats du monde de saut en longueur.

Anju s’attend à des médailles dans des épreuves comme le javelot féminin et le saut en longueur malgré quelques tests antidopage ratés dans le contingent.

Sekar Dhanalakshmi, qui devait concourir dans les relais féminins 100m et 4x100m, et Aishwarya Babu, qui devait participer au saut en longueur ainsi qu’au triple saut, ont été retirés de l’équipe de 36 membres après avoir échoué aux tests antidopage.

Une ruée vers l’or, cependant, est attendue dans la lutte avec les 12 participants, dont les champions en titre Vinesh Phogat et Bajrang Punia, qui devraient terminer sur le podium. À Gold Coast, les lutteurs ont récolté 12 médailles, dont cinq d’or.

Les haltérophiles, qui ont totalisé neuf médailles dont cinq d’or il y a quatre ans, sont prêts à imiter cette performance. Le peloton sera dirigé par le médaillé d’argent olympique Mirabai Chanu.

Les navetteurs, menés par la superstar PV Sindhu, devraient remporter des médailles dans les catégories simple dames, simple messieurs, double messieurs et par équipes mixtes. Les autres stars de l’équipe comprennent les médaillés des Championnats du monde Kidambi Srikanth et Lakshya Sen.

Le hockey sera l’un des sports les plus suivis du point de vue de l’Inde et les joueurs, hommes et femmes, chercheront à réparer la déception de l’édition Gold Coast lorsque l’équipe est revenue les mains vides.

Après un sommet historique aux Jeux olympiques l’année dernière, les hommes indiens seront prêts à mettre fin à la domination de l’Australie tandis que les femmes, qui ont terminé quatrièmes aux Jeux de Tokyo, se soutiendront pour terminer dans les trois premières.

En tennis de table, l’Inde a terminé première du décompte des médailles à Gold Coast avec huit médailles, dont la moitié provenant de Manika Batra. Il sera difficile d’égaler cet exploit, mais au moins deux médailles d’or sont probables.

Le vétéran indien Sharath Kamal, qui participerait à son cinquième et dernier CWG, vise à remporter une médaille d’or en simple 16 ans après avoir remporté sa première.

Les boxeurs, qui ont remporté neuf médailles il y a quatre ans, seront également un contributeur majeur au décompte des médailles.

Amit Panghal aura hâte d’exorciser les fantômes d’une campagne décevante des Jeux de Tokyo tandis que la médaillée de bronze olympique Lovlina Borgohain cherchera à se racheter après une sortie décevante au Championnat du monde.

La performance du champion du monde en titre Nikhat Zareen sera également suivie avec attention.

Parmi les sports non olympiques, le squash sera à la recherche de sa toute première médaille dans la catégorie des simples. Deux médailles d’or devraient provenir du double mixte et du double féminin.

