En l’absence de Biden, les États-Unis signent un pacte de défense avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Les deux pays ont également signé un accord de surveillance maritime qui permettra aux garde-côtes américains d’aider à patrouiller le vaste territoire maritime de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et les États-Unis ont convenu de fournir à ce pays en développement de 10 millions d’habitants 45 millions de dollars en équipement et en assistance, l’État dit le département.

Marape a qualifié l’accord de sécurité d' »autoroute à double sens » entre les deux nations, tandis que Blinken a déclaré qu’il serait plus facile pour leurs militaires de s’entraîner ensemble et d’améliorer la capacité de la nation du Pacifique à répondre aux catastrophes humanitaires.

Une prétendue fuite de l’accord la semaine dernière a suscité la colère en Papouasie-Nouvelle-Guinée et soulevé des questions quant à savoir si le pacte était dans l’intérêt de la nation du Pacifique. Lundi matin, des étudiants de plusieurs universités ont protesté, exigeant plus d’informations ou l’annulation totale de l’accord. « L’université est fermée jusqu’à ce que l’accord de défense soit connu », lit-on sur une pancarte.

« La récompense pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée est qu’elle reçoit plus de soutien pour l’application de la loi et la sécurité, ce qui est à la fois économiquement important et politiquement important pour que le gouvernement de la PNG puisse tenir ses promesses », a-t-il déclaré au Washington Post la semaine dernière, soulignant qu’il avait pas vu l’accord. « La récompense pour les États-Unis est qu’ils sont perçus comme faisant du bien dans la région, mais ils raffermissent également leur accès stratégique et ils soutiennent un pays démocratique dans une région qui est vivement contestée. »