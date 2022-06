En Jordanie, ‘Mansaf dans une tasse’ crée une polémique alimentaire

AMMAN, Jordanie – L’idée a frappé le restaurateur comme un éclair après avoir renversé de la nourriture sur son costume alors qu’il mangeait dans sa voiture.

Et s’il prenait le plat national jordanien – une montagne laiteuse de mouton et de riz appelée mansaf, qui est traditionnellement mangée à la main dans un grand plateau commun – et le vendait dans un gobelet en carton aux convives pressés ?

Le restaurateur, Muhammad Taher, a rapidement ouvert sa première boutique, Our Mansaf in a Cup, proposant des plats à emporter au prix avantageux d’un dinar, soit environ 1,40 $. Les affaires ont explosé et trois autres succursales ont suivi.