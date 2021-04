Le demi-frère du roi de Jordanie Abdallah II a déclaré samedi qu’il avait été assigné à résidence et a accusé le «système au pouvoir» du pays d’incompétence et de corruption, révélant une rare fracture au sein de la monarchie au pouvoir d’un proche allié occidental.

La déclaration vidéo du prince Hamzah est intervenue après que l’agence de presse officielle du pays ait rapporté que deux anciens hauts fonctionnaires et d’autres suspects avaient été arrêtés pour «des raisons de sécurité», alors même que les autorités avaient nié que Hamzah avait été détenu ou assigné à résidence.

Dans une vidéo divulguée à la BBC, Hamzah – un ancien prince héritier déchu de son titre en 2004 – a déclaré avoir été visité tôt samedi par le chef militaire du pays et a déclaré qu’il n’était pas autorisé à sortir, à communiquer avec les gens ou à les rencontrer.

Il a déclaré que son service de sécurité avait été supprimé et que son téléphone et son service Internet avaient été coupés. Il a dit qu’il parlait sur Internet par satellite et qu’il s’attendait à ce que ce service soit également coupé. La BBC a déclaré avoir reçu la déclaration de l’avocat de Hamzah.

Hamzah a déclaré qu’il avait été informé qu’il était puni pour avoir participé à des réunions dans lesquelles le roi avait été critiqué, bien qu’il ait déclaré qu’il n’était pas accusé d’avoir participé à la critique.

Il a ensuite critiqué le «système au pouvoir» sans citer le roi par son nom, affirmant qu’il avait décidé «que ses intérêts personnels, que ses intérêts financiers, que sa corruption sont plus importants que la vie, la dignité et l’avenir des 10 millions de personnes. qui vivent ici.

« Je ne fais partie d’aucune conspiration ou organisation néfaste ou groupe soutenu par l’étranger, comme c’est toujours le cas ici pour quiconque s’exprime », a-t-il déclaré. « Il y a des membres de cette famille qui aiment encore ce pays, qui prennent soin de (son peuple) et les mettra au-dessus de tout.

«Apparemment, c’est un crime digne d’isolement, de menaces et maintenant coupé», a-t-il ajouté.

Il est rare qu’un membre de la famille dirigeante exprime une critique aussi sévère du gouvernement, et tout signe d’instabilité en Jordanie est susceptible de soulever des inquiétudes parmi les alliés occidentaux du pays.

Figure populaire

Hamzah est une figure populaire en Jordanie. Il est considéré comme religieux et modeste, en contact avec les gens ordinaires et semblable à son père bien-aimé, feu le roi Hussein. Il a critiqué le gouvernement dans le passé, accusant les responsables de «gestion défaillante» après avoir approuvé une loi sur l’impôt sur le revenu en 2018.

Le général en chef du pays avait auparavant nié que Hamzah ait été détenu ou assigné à résidence. Hamzah a été invité à «arrêter certains mouvements et activités qui sont utilisés pour cibler la sécurité et la stabilité de la Jordanie», a déclaré le général Yousef Huneiti, cité par l’agence de presse officielle Petra.

Il a déclaré qu’une enquête était en cours et que ses résultats seraient rendus publics «sous une forme transparente et claire».

«Personne n’est au-dessus des lois, et la sécurité et la stabilité de la Jordanie sont au-dessus de tout», a-t-il ajouté.

Petra avait précédemment rapporté que Sharif Hassan bin Zaid, un membre de la famille royale, et Bassem Ibrahim Awadallah, un ancien chef de la cour royale, avaient été arrêtés. Awadallah a également été ministre de la planification et ministre des Finances et a des intérêts commerciaux privés dans toute la région du Golfe.

L’agence n’a pas fourni plus de détails ni nommé les autres personnes arrêtées.

Abdullah dirige la Jordanie depuis la mort en 1999 de son père, le roi Hussein, qui a dirigé le pays pendant près d’un demi-siècle. Abdullah a cultivé des relations étroites avec les États-Unis et d’autres dirigeants occidentaux au fil des ans, et la Jordanie a été un allié clé dans la guerre contre le groupe État islamique. Le pays est frontalier d’Israël, de la Cisjordanie occupée, de la Syrie, de l’Irak et de l’Arabie saoudite.

«Nous suivons de près les rapports et sommes en contact avec les responsables jordaniens», a déclaré le porte-parole du département d’État Ned Price. «Le roi Abdallah est un partenaire clé des États-Unis, et il a tout notre soutien.»

L’agence de presse officielle d’Arabie saoudite a déclaré que le royaume «a confirmé son plein soutien à la Jordanie et à son roi et prince héritier dans toutes les décisions et procédures visant à maintenir la sécurité et la stabilité et à désamorcer toute tentative de les affecter».

L’économie jordanienne a été battue par la pandémie de coronavirus. Le pays, qui compte environ 10 millions d’habitants, accueille également plus de 600 000 réfugiés syriens.

La Jordanie a fait la paix avec Israël en 1994. Les pays maintiennent des relations de sécurité étroites, mais les relations ont par ailleurs été tendues ces dernières années, en grande partie en raison des différences liées au conflit d’Israël avec les Palestiniens. La Jordanie abrite plus de 2 millions de réfugiés palestiniens, dont la plupart ont la citoyenneté jordanienne. Le ministère israélien des Affaires étrangères a refusé de commenter.

La stabilité en Jordanie et le statut du roi sont depuis longtemps un sujet de préoccupation, en particulier sous l’administration Trump, qui a apporté un soutien sans précédent à Israël et a cherché à isoler les Palestiniens, notamment en réduisant le financement des réfugiés palestiniens.

Début 2018, alors que le président de l’époque, Donald Trump, menaçait de réduire l’aide aux pays qui ne soutenaient pas les politiques américaines, l’administration a augmenté l’aide à la Jordanie de plus d’un milliard de dollars sur cinq ans.

Abdullah a dépouillé son demi-frère Hamzah de son titre de prince héritier en 2004, affirmant qu’il avait décidé de le «libérer» des «contraintes du poste» afin de lui permettre d’assumer d’autres responsabilités. Cette décision a été considérée à l’époque comme faisant partie de la consolidation du pouvoir d’Abdullah cinq ans après la succession.

Le prince héritier actuel est le fils aîné d’Abdullah, Hussein, qui a 26 ans.

La famille dirigeante de Jordanie fait remonter sa lignée au prophète de l’Islam Mahomet. Abdullah avait choisi Hamzah comme son prince héritier quelques heures après la mort de leur père d’un cancer en février 1999. Cette désignation était faite par respect pour le roi Hussein, qui était connu pour avoir favorisé Hamzah le plus parmi ses 11 enfants issus de quatre mariages.

Jusqu’à présent, Abdullah et Hamzah n’ont affiché aucune rivalité ouverte. Dans la déclaration enregistrée sur vidéo, un portrait du roi Hussein pouvait être vu sur le mur derrière le prince.