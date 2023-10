En Jamaïque, 60 écoliers hospitalisés après avoir mangé des bonbons au cannabis aux couleurs de l’arc-en-ciel

Des dizaines d’écoliers du primaire en Jamaïque ont mangé des ceintures acides infusées de marijuana et ont été emmenés à l’hôpital pour y être soignés.

Chaque morceau de bonbon arc-en-ciel contenait 100 milligrammes de THC, une quantité considérée comme forte pour les adultes connaissant le cannabis.

La Jamaïque réfléchit à la possibilité de modifier sa réglementation en matière d’emballage pour empêcher les enfants de consommer les produits.

Plus de 60 écoliers jamaïcains ont été hospitalisés après avoir mangé de puissants bonbons au cannabis aux couleurs de l’arc-en-ciel, a déclaré le ministre de l’Éducation du pays des Caraïbes sur la plateforme de médias sociaux X, les provoquant des vomissements et des hallucinations.

« Je suis convaincue qu’ensemble, nous renforcerons notre régime de sûreté et de sécurité pour lutter contre la vente inadmissible de produits à base de marijuana aux enfants », a déclaré mardi Fayval Williams, soulignant les circonstances « les plus malheureuses » dans lesquelles elle a rencontré les parents et les parties prenantes d’Ocho Rios. École primaire.

Tard lundi, Williams avait partagé une image qui, selon elle, avait été rapportée à son ministère montrant un paquet coloré de « ceintures acidulées arc-en-ciel à plein régime », chacune contenant 100 milligrammes de THC – considérée comme une forte dose pour les adultes expérimentés.

« Un petit garçon a dit qu’il n’avait qu’un seul chéri », a déclaré Williams, ajoutant que plusieurs écoliers avaient reçu des perfusions intraveineuses pour accélérer leur rétablissement. « C’est dire à quel point ce produit est puissant. »

La Jamaïque a décriminalisé la possession de jusqu’à 2 onces de marijuana à des fins religieuses, médicinales et scientifiques en 2015 et a créé une agence d’octroi de licences pour l’industrie légale du cannabis médical du pays.

Radio Jamaica a rapporté que l’Association des producteurs de ganja de Jamaïque suggérait un programme d’éducation publique pour une consommation responsable par les adultes et pour empêcher la consommation par les enfants, et faisait pression pour davantage de réglementations sur l’emballage.