En Italie, le monde de la culture se mobilise pour sauver l’ancienne demeure de Verdi

Giuseppe Verdi a laissé une vaste œuvre lyrique, dont “Rigoletto”, “Aida” et “La Traviata”. Il a composé la plupart de ces opéras dans une villa sur le point d’être vendue par ses descendants. institutions en action.

Giuseppe Verdi a emménagé dans ce grand bâtiment en pierre du hameau de Sant’Agata di Villanova en Émilie-Romagne en 1851. Il y a vécu pendant près d’un demi-siècle jusqu’à sa mort en 1901. Une partie de la maison est aujourd’hui utilisée comme musée, où la musique les amoureux peuvent découvrir de nombreux objets ayant appartenu au maestro italien, dont une collection d’œuvres d’art, un piano et sa bibliothèque personnelle.

Mais l’avenir de ce musée, et en fait de la Villa Verdi, est désormais menacé. Le 27 mai, le tribunal de Parme a annoncé que l’ancienne maison de Giuseppe Verdi serait mise aux enchères. Une décision de justice qui a mis fin à un litige successoral qui durait depuis plus de 20 ans entre les héritiers ayant hérité de l’immeuble.

Le sort de cette maison-musée a retenu l’attention de l’Etat italien qui souhaite l’acquérir pour éviter qu’elle ne tombe entre des mains privées. Il a alloué 20 millions d’euros pour l’achat, bien que la presse locale affirme que Villa Verdi pourrait rapporter 30 millions d’euros aux enchères.

Le ministère italien de la Culture a décidé de lancer l’opération “Viva Verdi” pour lever les fonds nécessaires à l’acquisition et à la rénovation de cette maison un peu vétuste. Certaines des maisons d’opéra les plus renommées du pays participent à ce vaste projet de sauvegarde, de valorisation et améliorer Villa Verdi en organisant 14 concerts et représentations théâtrales dans le cadre d’un programme qui se déroule jusqu’au 15 juin. Les participants incluent l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia à Rome, l’Arena de Vérone et La Scala à Milan.

Le produit de ces événements sera reversé au ministère italien de la Culture pour assurer la pérennité de la Villa Verdi. L’initiative a été saluée par le ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano. « La Villa Verdi n’est pas seulement un lieu physique, mais un lieu de mémoire collective de tous les Italiens. Parce que Giuseppe Verdi n’est pas seulement un compositeur extraordinaire dont le succès est célébré chaque jour, mais il a aussi été un protagoniste du Risorgimento italien [unification], avec Mazzini, Garibaldi et Cavour. Giambattista Vico l’aurait appelé un lieu d’idées partagées. Un élément important de l’identité nationale que la République doit honorer”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Avant l’initiative “Viva Verdi”, une campagne de financement participatif a été lancée en décembre 2020 pour récolter les 20 000 € nécessaires à la réalisation des travaux les plus urgents de rénovation de l’ancienne maison du compositeur classique, mais sans grand succès.

