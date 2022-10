En Israël, un petit swing pourrait déterminer l’issue d’une course serrée

JERUSALEM (AP) – Les électeurs israéliens semblent désespérément dans l’impasse alors que le pays se dirige à nouveau vers les élections mardi, les sondages d’opinion indiquant que la course est trop proche des prévisions.

L’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a gouverné pendant 12 ans avant d’être évincé l’année dernière, demande aux électeurs de lui donner une autre chance, alors même qu’il est jugé pour corruption. L’actuel Premier ministre, Yair Lapid, s’est présenté comme une voix de décence et d’unité. Il espère que son bref mandat à la tête d’un gouvernement intérimaire a montré aux électeurs que quelqu’un d’autre que Netanyahu peut diriger le pays.

Dans le système politique fragmenté d’Israël, ni le parti radical du Likud de Netanyahu ni le centriste Yesh Atid de Lapid ne devraient remporter suffisamment de sièges au parlement pour former un nouveau gouvernement. Au lieu de cela, chacun espère obtenir la majorité requise de 61 sièges à la Knesset, ou parlement, avec le soutien d’alliés politiques plus petits. Si aucun des deux ne réussit, Israël pourrait bientôt être confronté à une autre élection, après avoir déjà tenu cinq voix en moins de quatre ans.

Voici un aperçu des facteurs qui pourraient faire basculer le résultat :

PARTICIPATION : Lapid et Netanyahu ont besoin d’une forte participation de leurs bases.

Netanyahu, qui fait appel aux électeurs les plus pauvres, religieux et des petites villes avec des opinions bellicistes envers les Palestiniens, a passé l’été à visiter Israël et à prononcer des discours de campagne devant des foules en délire dans un petit camion blindé connu sous le nom de “Bibi-bus”. Lapid, populaire auprès des électeurs laïcs et urbains, a constitué une formidable armée de volontaires et de militants du parti à travers le pays.

Mais la véritable clé de l’élection pourrait résider dans les citoyens palestiniens d’Israël, qui représentent environ 20 % de la population.

Les électeurs arabes, dont les communautés ont longtemps souffert de la pauvreté, de la négligence et de la discrimination, ont peu d’enthousiasme pour l’un ou l’autre des candidats et le taux de participation devrait être faible. Mais ceux qui votent ont tendance à favoriser Lapid et ses alliés. Si les électeurs arabes se présentent en nombre modeste, cela pourrait donner un coup de pouce à Lapid. Mais s’ils restent chez eux, comme le prédisent les sondages d’opinion, leur absence pourrait pousser Netanyahu à la victoire.

SUR LE SEUIL : Tout parti qui remporte plus de 3,25 % des voix entre au parlement, les sièges étant divisés en fonction du nombre de voix obtenues. Plus de 10 partis pourraient être élus.

Les petits partis qui franchissent ce seuil peuvent se retrouver en position de force pour former la prochaine coalition. Pour ceux qui échouent, leurs votes sont gaspillés.

Deux vénérables partis du bloc anti-Netanyahu – le Parti travailliste et le Meretz – se situent près du seuil dans les sondages d’opinion. Un échec de l’un ou de l’autre à le faire serait dévastateur pour Lapid.

De l’autre côté, “Jewish Home”, un parti nationaliste pur et dur fidèle à Netanyahu, est également en difficulté. Les sondages indiquent que le parti ne parviendra pas au parlement. Mais si c’est le cas, le bloc Netanyahu gagnera presque certainement.

COURTIERS ÉLECTRIQUES POTENTIELS. Le parti d’extrême droite « Sionisme religieux » a été l’histoire de cette campagne. Dirigé par des politiciens ouvertement anti-arabes et homophobes, le parti a éclaté des franges extrémistes de la politique israélienne et est sur le point d’émerger comme l’une des plus grandes factions au parlement. C’est un allié solide de Netanyahu, et ses dirigeants s’attendront à un paiement généreux s’ils le propulsent vers la victoire. En retour, ils ont indiqué qu’ils essaieraient d’effacer les accusations portées contre lui.

De l’autre côté, le ministre de la Défense Benny Gantz, qui dirige un petit parti de centre-droit, pourrait être critique pour une victoire de Lapid. Si Gantz peut siphonner les votes de Netanyahu, il pourrait empêcher l’ancien Premier ministre d’obtenir sa majorité espérée. Gantz entretient également de bonnes relations avec les alliés religieux de Netanyahu et pourrait potentiellement les amener aux côtés de Lapid. Cela pourrait faire de lui un acteur puissant dans les négociations de coalition – et même le positionner pour être un futur Premier ministre.

ATTENDRE L’INATTENDU. Pendant le bref mandat de quatre mois de Lapid, Israël a mené une bataille de trois jours contre les militants de Gaza, intensifié les raids d’arrestation en Cisjordanie occupée et conclu un accord diplomatique avec le Liban sur une frontière maritime entre les pays ennemis. Un accès de violence inattendu ou une percée diplomatique surprenante pourraient tous potentiellement influencer les électeurs au dernier moment.

