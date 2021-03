Malgré les accusations portées contre lui, le Likud de Netanyahu a recueilli environ un quart des voix, ce qui en fait le plus grand parti au parlement. Au total, 13 partis ont reçu suffisamment de voix pour entrer à la Knesset – le plus depuis les élections de 2003 – et représentent une variété de factions ultra-orthodoxes, arabes, laïques, nationalistes et libérales.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy