En Israël, questions sur les résultats de l’opération à Gaza

Alors qu’Israël et le Hamas observaient un cessez-le-feu ténu qui a commencé tôt vendredi, les commentateurs israéliens ont fait le bilan des 11 jours de conflit, beaucoup se demandant ce que le bombardement prolongé de Gaza avait accompli.

Plusieurs analystes et rivaux politiques ont critiqué le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pour une opération qui, selon eux, avait attiré la condamnation internationale mais n’a pas porté un coup décisif au Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza. Malgré le bombardement israélien le plus lourd depuis 2014, ont-ils noté, le Hamas a continué à tirer des roquettes sur Israël jusqu’aux heures précédant l’entrée en vigueur de la trêve.

«Avec les meilleures forces de renseignement et de l’air du monde, Netanyahu a réussi à extraire du Hamas un ‘cessez-le-feu inconditionnel’. Embarrassant », a tweeté Gideon Saar, un politicien conservateur et ancien allié de M. Netanhayu qui a rompu avec le Premier ministre en 2019.

Chaque cycle de conflit israélo-palestinien soulève des questions et des récriminations en Israël, qui, en tant que puissance militaire supérieure, est souvent critiquée pour son utilisation disproportionnée de la force et pour les dommages causés aux civils. Les frappes aériennes israéliennes depuis le 10 mai ont tué plus de 230 personnes à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, en ont blessé plus de 1 600 et ont provoqué des manifestations dans des villes du monde entier.