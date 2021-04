Les restaurants sont en plein essor à l’extérieur et à l’intérieur. Les concerts, les bars et les hôtels sont ouverts à ceux qui peuvent flasher leurs certificats de vaccination. Les salles de classe sont de retour à leur capacité pré-covid.

Le taux de nouvelles infections a chuté – d’un pic de près de 10000 par jour à environ 140 – et le nombre de cas graves de coronavirus dans de nombreux hôpitaux est tombé à un chiffre. Le service d’urgence covid-19 du centre médical Sheba de Jérusalem a repris ses fonctions de garage de stationnement, et les salles d’attente sont soudainement inondées de patients non-covid venant pour des traitements différés depuis longtemps.

«On a l’impression que ça va disparaître pour de bon cette fois», a déclaré Sarah Goldstain, 24 ans, qui se tenait le visage nu tourné vers le ciel au centre commercial extérieur Mamilla de Jérusalem. « Je peux respirer. J’ai le soleil sur mon visage.

Les responsables de la santé s’empressent de constater que la pandémie n’est pas terminée. Les infections continuent de faire rage dans les pays du monde entier et à côté dans les territoires palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les variantes du virus, dont certaines peuvent être plus résistantes aux vaccins, nécessitent une surveillance stricte.

Mais même des épidémiologistes prudents disent qu’Israël peut respirer plus facilement et que le pays montre à quoi les autres nations peuvent s’attendre si elles peuvent continuer à vacciner. Avec près de 90% de la cohorte la plus vulnérable – les 50 ans et plus – entièrement vaccinés, les experts affirment que les unités de soins intensifs des hôpitaux sont désormais à l’abri d’être submergées, comme cela s’est presque produit au début de la pandémie.

«Nous devons être vigilants», a déclaré Hagai Levine, épidémiologiste à l’Université hébraïque et récent président de l’Association israélienne des médecins de santé publique. «Il y a toujours la possibilité que nous voyons des épidémies dans les écoles [where most students are too young to be vaccinated], mais il est maintenant extrêmement improbable qu’ils conduisent à une crise de santé publique. »

Et donc les Israéliens se déchaînent. Les heures de pointe sont de retour. Les restaurants qui étaient en attente il y a seulement quelques semaines ont maintenant des listes d’attente pour leurs salles à manger.

«Le premier jour de notre ouverture ici, nous avons été inondés», a déclaré David Aboucaya, le propriétaire d’origine française du restaurant Par Derriere dans la région de Jaffa à Tel Aviv. «Les gens s’amusent. Les gens sur les plages. . . c’est comme, wow!

Tzuriel Arviv s’est assis sur une plage de Tel Aviv en train de boire de la bière avec un ami lundi, commençant à désapprendre l’étrange mémoire musculaire qu’il a dû récupérer pendant la pandémie.

«Nous avions toutes sortes d’habitudes», a déclaré Arviv. «Nous nous vérifions nous-mêmes, » Avons-nous un masque? » Qui a jamais imaginé une telle chose avant? Mais maintenant, nous pouvons l’oublier.

Le soldat de 19 ans a déclaré qu’il avait été condamné à une amende d’environ 150 dollars plus d’une fois pour avoir violé les restrictions de voyage en place pendant les trois verrouillages nationaux d’Israël. «Nous étions comme collés à la maison. Mais j’ai juste retardé le paiement, et à la fin, ils l’ont annulé, alors tout va bien.

Shlomit Dagan, 52 ans, pleurait dans le hall du théâtre Cameri alors qu’elle se préparait à voir sa première pièce de théâtre à Tel Aviv depuis des mois, une matinée intitulée «Un génie dans une cage». Elle a embrassé d’autres spectateurs de théâtre, savourant le manque de distanciation sociale.

«Cela a été une année sans air», a-t-elle dit, en réfléchissant à la fermeture pandémique des théâtres et des galeries.

Israël offre une leçon de patience pour les autres pays qui attendent avec impatience que leurs chiffres de covid baissent. Il y a à peine deux mois, alors même que les Israéliens se précipitaient pour se faire vacciner à l’un des taux les plus rapides au monde, la propagation de la maladie refusait obstinément de ralentir.

Mais soudain, une mesure clé – le «nombre de reproduction», qui montre combien de personnes une personne infectée infectera à son tour – a commencé à baisser. Ce «nombre R» est resté faible même lorsque les centres commerciaux, les restaurants et les écoles ont commencé à rouvrir.

«Nous avons rapidement vacciné la population, et en même temps, nous avons eu à faire face à un nombre énorme chaque jour», a déclaré le ministre israélien de la Santé Yuli Edelstein dans une interview. «Et puis tout à coup, il y a eu un point de rupture.»

Israël a livré un peu moins de 10 millions de doses du schéma de vaccin Pfizer à deux doses, atteignant 4,98 millions de personnes, soit environ 55% de sa population totale. 400 000 Israéliens supplémentaires ont reçu un coup de feu. Si l’on ajoute ceux qui ont été infectés puis guéris, plus de 60% des résidents israéliens ont maintenant un certain niveau d’anticorps protecteurs. Le virus manque de corps vulnérables à infecter.

Edelstein ne dira pas qu’Israël a atteint un niveau convoité d ‘«immunité collective». Mais certains scientifiques disent que c’est exactement ce qui explique la chute dramatique des infections non seulement parmi les vaccinés, mais aussi parmi les millions de jeunes qui ne sont toujours pas éligibles à un vaccin.

«Vous atteignez un seuil très proche de l’immunité collective», a déclaré Yoram Weiss, directeur du centre médical universitaire Hadassah de Jérusalem.

Son hôpital est en train de mettre hors service ses quatre services d’urgence covid, une opération qui a consommé environ un cinquième de ses médecins et infirmières. En janvier, les unités abritaient plus de 150 patients covidés. Cette semaine, il y en avait six. Weiss a déclaré: «Nous assistons maintenant à une explosion d’autres patients – tous ceux qui avaient peur de venir avant.»

Mais alors même qu’il rouvre son économie, Israël ne fournit pas encore de doses de vaccins à grande échelle aux 5 millions de Palestiniens qui vivent en Cisjordanie et à Gaza, occupés pendant la guerre de 1967.

«Actuellement, nous n’avons pas de vaccins. Nous avons essentiellement administré tout ce que nous avions », a déclaré Edelstein. «Nous verrons comment les choses évoluent.» Il a noté qu’Israël avait fourni des vaccins aux agents de santé palestiniens et que son ministère avait vacciné près de 130 000 Palestiniens qui travaillent en Israël.

Lundi, 72 000 doses du vaccin AstraZeneca sont arrivées en Cisjordanie et à Gaza dans le cadre du programme mondial Covax pour approvisionner les pays pauvres. D’autres dons de vaccins sont arrivés, mais c’est loin de ce dont les responsables palestiniens ont besoin pour atteindre leur objectif d’inoculer 60 à 70 pour cent de leur population d’ici le troisième trimestre de cette année.

«Nous sommes loin de cela, non pas par la faute du gouvernement, mais à cause des retards des entreprises produisant des vaccins», a déclaré Yasser Buzaih, directeur général des vaccins au ministère palestinien de la Santé.

Au théâtre de Tel Aviv, la joie de Dagan a été tempérée par sa reconnaissance du tort que le coronavirus avait fait aux arts. Responsable de la culture du nord d’Israël, elle a commencé à faire le tri des dégâts, notant les acteurs et musiciens sans travail.

Dans les écoles israéliennes, pendant ce temps, les enseignants évaluent ce qui a été perdu pendant des mois de cours de Zoom. Et au moins 30 000 petites entreprises ont fait faillite pendant la pandémie, selon les médias. L’aéroport Ben Gourion étant toujours fermé aux visiteurs internationaux, la normalité est également encore dans des mois pour le secteur vital du tourisme en Israël.

Dans la vieille ville de Jérusalem, le voile étrange de ces derniers mois s’était légèrement levé cette semaine, avec des groupes d’étudiants de Tel Aviv et quelques bus remplis de visiteurs israéliens d’autres régions du pays ajoutant un bourdonnement disparu depuis longtemps aux anciennes ruelles de pierre. La plupart des boutiques de souvenirs le long de la rue David étaient ouvertes.

Mais Sareg Abu Assab a déclaré que si les quatre acheteurs de son magasin – deux Israéliens et deux diplomates portugais – étaient une hausse bienvenue, ils n’ont pas fait grand-chose pour compenser les 15000 à 20000 dollars qu’il a perdus pendant la pandémie. Lui et sa famille vivent grâce à une subvention commerciale d’urgence du gouvernement de 1 000 à 2 000 dollars par mois, a-t-il déclaré. « Inshallah, dans deux ou trois mois, ce sera mieux », a-t-il ajouté.