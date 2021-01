À peu près au même moment, le bras de recherche de Maccabi a déclaré avoir trouvé une baisse encore plus importante des infections après une seule dose: une diminution d’environ 60 pour cent , 13 à 21 jours après le premier coup de feu, dans les 430 000 premières personnes à le recevoir.

Dans le premier rapport préliminaire, Clalit, le plus grand fonds de santé d’Israël, a comparé 200 000 personnes âgées de 60 ans ou plus ayant reçu une première dose du vaccin à un groupe correspondant de 200 000 personnes qui n’avaient pas encore été vaccinées. Il a dit que 14 à 18 jours après leur injection, les patients partiellement vaccinés étaient 33% moins susceptibles d’être infectés .

Les experts en santé publique préviennent que les données, basées sur le vaccin Pfizer-BioNTech, sont préliminaires et n’ont pas fait l’objet d’essais cliniques. Malgré cela, le Dr Anat Ekka Zohar, vice-président des services de santé Maccabi, l’une des organisations israéliennes de maintien de la santé qui a publié les données, a qualifié cela de «très encourageant».

JÉRUSALEM – Israël, qui mène le monde dans la vaccination de sa population contre le coronavirus, a produit des nouvelles encourageantes: les premiers résultats montrent une baisse significative de l’infection après une seule injection d’un vaccin à deux doses, et des résultats meilleurs que prévu après les deux doses.

Maccabi n’a pas précisé de groupe d’âge ni s’il avait comparé les données avec une cohorte appariée non vaccinée.

Dans les essais cliniques, le vaccin Pfizer s’est avéré efficace à 95% après deux doses pour prévenir l’infection à coronavirus chez les personnes sans preuve d’infection antérieure. Les résultats israéliens, s’ils tiennent bon, suggèrent que l’efficacité pourrait être encore plus élevée, bien que des comparaisons rigoureuses avec des personnes non vaccinées n’aient pas encore été publiées.

Le ministère a découvert que sur 428 000 Israéliens qui avaient reçu leur deuxième dose, une semaine plus tard, seuls 63, soit 0,014%, avaient contracté le virus. De même, les données de Maccabi ont montré que plus d’une semaine après avoir reçu la deuxième dose, seulement 20 personnes sur environ 128 600, soit environ 0,01%, avaient contracté le virus.

Lundi, le ministère israélien de la Santé et Maccabi ont publié de nouvelles données sur les personnes qui avaient reçu les deux doses du vaccin, montrant des taux d’efficacité extrêmement élevés.

«Ce sont des données très encourageantes», a déclaré le Dr Zohar. «Nous surveillerons ces patients de près afin de vérifier s’ils continuent de souffrir de symptômes bénins uniquement et s’ils ne développent pas de complications dues au virus.»

Clalit et Maccabi ont tous deux averti que leurs conclusions étaient préliminaires et ont déclaré qu’elles seraient bientôt suivies d’une analyse statistique plus approfondie dans des publications scientifiques évaluées par des pairs.

Israël, où plus de 40 pour cent de la population a déjà reçu une première dose du vaccin, est devenu une sorte de test international pour l’efficacité de la vaccination.

Avec sa petite population, son système de santé universel hautement numérisé et son déploiement rapide et assisté par l’armée, les données du monde réel d’Israël fournissent un complément utile aux essais cliniques pour les chercheurs, les sociétés pharmaceutiques et les décideurs.

Israël a conclu un accord avec Pfizer dans lequel la société pharmaceutique a assuré au pays un approvisionnement rapide et régulier de vaccins en échange de données. Le ministère de la Santé a rendu public une version expurgée de l’accord.

Malgré sa course à la vaccination, Israël subit une troisième vague dévastatrice de coronavirus. Le gouvernement a réimposé un verrouillage national strict ce mois-ci après des semaines d’infections et de décès en flèche.