En Israël, le Premier ministre albanais rencontrera le cyberchef après le piratage de l’Iran

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre albanais Edi Rama est arrivé dimanche en Israël pour une visite officielle qui comprendra une rencontre avec des responsables israéliens de la cyberdéfense, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères.

La visite de trois jours de Rama est intervenue un mois après que l’Albanie a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran suite à une cyberattaque en juillet qui visait des sites Web et des services gouvernementaux albanais.

Après que l’Albanie a rompu les liens, une deuxième cyberattaque de la même source iranienne a frappé un système d’information qui enregistre les entrées et les sorties des frontières albanaises, entraînant des retards pour les voyageurs.

Israël et l’Iran sont de grands rivaux et ont mené une guerre de l’ombre de plus de dix ans dans la région et dans le cyberespace.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Rama rencontrerait le chef de la Direction nationale de la cybersécurité d’Israël, le principal organe de cybersécurité du pays. Il n’a fourni aucun détail supplémentaire.

Le ministère a déclaré que Rama rencontrerait également le Premier ministre par intérim Yair Lapid, la figure de proue du pays, le président Isaac Herzog et d’autres responsables.

