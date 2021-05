En Israël, Blinken pousse le soutien américain à la reconstruction de Gaza

JÉRUSALEM – Israël lancera une réponse «très puissante» à toute nouvelle attaque des militants du Hamas, a averti mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, remerciant les États-Unis d’avoir renforcé les défenses aériennes de son pays lors d’une visite du haut diplomate américain qui cherchait à promouvoir la paix .

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken, lors de son premier voyage au Moyen-Orient sous l’administration Biden, a été accueilli par un pays en difficulté après plus de 10 jours de guerre avec le Hamas qui se sont terminés par un cessez-le-feu ténu à la fin de la semaine dernière.

Dans des commentaires brefs mais francs après leur réunion privée, M. Netanyahu a déclaré qu’il était reconnaissant que l’administration Biden ait constamment affirmé le droit d’Israël à se défendre après avoir été attaqué à la roquette par des militants dans la bande de Gaza. Il a dit que lui et M. Blinken avaient discuté de la manière de freiner le Hamas, qui contrôle Gaza, et comment aider à reconstruire et à améliorer la vie des deux millions de Palestiniens qui y vivent.

«Si le Hamas brise le calme et attaque Israël, notre réponse sera très puissante», a déclaré M. Netanyahu aux journalistes après la réunion, debout à côté de M. Blinken.