En Islande, une éruption volcanique rapproche les chercheurs du noyau terrestre

Sur le plan de la composition, la lave de Fagradalsfjall était primitive, ce qui signifie qu’elle provenait d’un réservoir profond de magma, ou de lave souterraine, et non d’un réservoir peu profond dans la croûte terrestre. Remarquant cela, des chercheurs, dont Ed Marshall, un géochimiste à l’Université d’Islande, se sont précipités pour recueillir plus d’échantillons alors que la lave continuait de jaillir des évents. “Nous travaillions toutes les heures – vous dormez et le volcan est toujours en éruption et vous vous dites:” Je dois y retourner “”, a déclaré le Dr Marshall. “Mais il est difficile de décrire à quel point ce genre de chose est rare.”

Fagradalsfjall existe à une confluence de lignes de faille le long d’une frontière entre les plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, un point où elles se séparent et se frottent l’une contre l’autre. Les archives géologiques montrent qu’il y a eu une activité volcanique périodique dans la région environ tous les mille ans, et cette fissure la plus récente a été précédée de plus d’un an de tremblements de terre. Olafur Flovenz, directeur de l’Islande GeoSurvey, a récemment publié un article avec des collègues qui suggère que cette activité n’a pas été causée par un corps de magma s’accumulant dans la croûte, mais par du dioxyde de carbone libéré par un magma plus profond qui s’accumule entre le manteau et la croûte, dans un région appelée la discontinuité de Mohorovicic, ou moho.