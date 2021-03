En Islande, 18000 tremblements de terre en plus d’une semaine indiquent une possible éruption à l’horizon

Les volcans du sud-ouest de l’Islande sont calmes depuis 800 ans, mais la période de repos pourrait bientôt être terminée: plus de 18000 tremblements de terre ont secoué la région en un peu plus d’une semaine, ce qui a amené les scientifiques à croire qu’une éruption pourrait être imminente.

Les géophysiciens et volcanologues disent que les tremblements de terre sont le point culminant de plus d’un an d’activité sismique intense, et bien que la plupart des tremblements aient duré quelques secondes, avec de légères secousses, ils ont secoué les résidents de la capitale, Reykjavik, à seulement 20 miles au nord de la Péninsule de Reykjanes où ils se sont produits.

«Les habitants de Reykjavik se réveillent avec un tremblement de terre, d’autres s’endorment avec un tremblement de terre», a déclaré Thorvaldur Thordarson, professeur de volcanologie à l’Université d’Islande. «Il y en a beaucoup, et cela inquiète les gens, mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter, le monde ne va pas s’effondrer.

Les tremblements de terre sont courants en Islande car ils chevauchent deux des plaques tectoniques de la Terre, l’Amérique du Nord et l’Eurasie, qui sont divisées par une chaîne de montagnes sous-marines, la dorsale médio-atlantique. La crête suinte de la roche chaude en fusion, ou magma, du plus profond de la Terre, forçant les plaques à se séparer et provoquant des tremblements de terre sur l’île.