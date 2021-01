C’est en aidant sa mère à travailler sur des tables de marchandise dans certains des lieux les plus respectés de Dublin que Jess Kavanagh a d’abord goûté à la scène musicale. Quand elle a commencé à faire des concerts elle-même, une petite chanteuse avec une voix plus basse, les gens venaient après lui dire qu’elle ressemblait «à une personne noire», murmurent à moitié les derniers mots. Ils supposaient qu’elle était blanche. Mme Kavanagh, une étoile montante en solo en Irlande après des années de tournées avec des artistes comme Hozier et les Waterboys, a dû former ce qu’elle appelle un «arsenal linguistique» pour exprimer son expérience en tant que femme irlandaise métisse. Ce qui la pousse à s’exprimer, c’est un héritage de silence. En tant que fille d’une Irlandaise noire née dans l’un des tristement célèbres foyers pour mères et bébés d’Irlande, elle sensibilise à la façon dont ces institutions ont caché des générations d’enfants irlandais métis. Il y a plus de cinq ans, des informations selon lesquelles des enfants étaient évacués dans un système d’égouts dans une institution pour mères et bébés à Tuam, dans l’ouest de l’Irlande, ont contraint le gouvernement irlandais à ouvrir une enquête sur les institutions, gérées par des ordres religieux, où des femmes célibataires et des filles tombées enceintes ont été envoyées. Le rapport final, publié mardi, a confirmé que sur les 57 000 enfants nés dans les 18 foyers irlandais sur plusieurs décennies à partir de 1920, environ 9 000 sont morts.

Les femmes envoyées dans les institutions ont parlé de «pupilles de rejet» pour les enfants jugés inadoptables, parmi lesquels les enfants de race mixte, handicapés ou de gens du voyage irlandais, un peuple indigène nomade. Le Collaborative Forum on Mother and Baby Homes, un groupe consultatif gouvernemental de survivants, a rapporté que les enfants étaient «notés pour leur intelligence probable, en partie sur la base de l’évaluation par les religieuses de l’intelligence de la mère naturelle et de la manière dont les traits« négroïdes »du nourrisson étaient. »

Alors que des rapports déchirants sur la souffrance et la négligence dans les institutions ont émergé ces dernières années, Mme Kavanagh est devenue déterminée à chercher des réponses sur son parcours. Elle a toujours su que sa mère, Liz, était adoptée. «C’était évident», dit-elle. «Mes grands-parents étaient blancs et ma mère était noire.» Mais il y avait «énormément de secret» sur les circonstances de la naissance de sa mère, ce qui l’a amenée à soupçonner que sa mère était née dans l’une des institutions.

Les camarades de l’école demandaient à Mme Kavanagh pourquoi sa mère était noire. Sa mère lui a simplement conseillé de «leur dire que ton grand-père est originaire d’Afrique». Quand elle était plus âgée, Mme Kavanagh a découvert que l’adoption de sa mère cachait un secret de famille complexe. C’était la «tante» de sa mère en Angleterre, qu’elle connaissait sous le nom de tante Kay, qui était la grand-mère biologique de Mme Kavanagh. Alors qu’elle travaillait comme infirmière, Kay avait eu une relation avec une étudiante en médecine nigériane, est tombée enceinte et a été envoyée «au pays» en secret. La sœur mariée de Kay, Betty, a adopté Liz bébé par le biais d’une agence religieuse. Betty a ensuite adopté trois autres enfants, tous métis, par l’intermédiaire des religieuses. Les enfants sont devenus les tantes et l’oncle de Mme Kavanagh, une famille irlandaise d’origine nigériane, philippine et indienne. Liz n’a jamais su l’identité de son père. Elle est décédée d’un cancer alors que Mme Kavanagh n’avait que 20 ans. Une photographie de sa mère accompagne un single récent de Mme Kavanagh, libéré en réponse au meurtre de George Floyd. L’image affectueuse montre sa mère en train de faire une grimace et de tirer la langue. Mme Kavanagh se souvient comment son énergie remplirait une pièce. Liz a travaillé comme guide touristique, surprenant les visiteurs avec son accent de Dublin et son afro. Dans la vie de tous les jours, elle a été confrontée au racisme et traitée comme une étrangère. Elle s’est harmonisée comme une chanteuse professionnelle avec la radio, a déclaré Mme Kavanagh, mais a eu le trac et n’a jamais joué. Lorsque Mme Kavanagh a interrogé les membres de sa famille sur sa mère, ils ont dit qu’elle avait été «adoptée dès la naissance, ça ne compte même pas». Les adoptions portaient une stigmatisation de l’illégitimité, créant une culture du secret qui perdure à ce jour, les personnes adoptées en Irlande ayant toujours refusé leurs informations de naissance. J’ai rencontré Mme Kavanagh pour la première fois en écrivant un livre sur les institutions maternelles et infantiles. En janvier 2019, nous nous sommes rendus au General Register Office, un bâtiment lugubre derrière une balustrade à pointes et un terrain vague, près des cours pavées du château de Dublin.