En Irlande, le football reste pur, non pollué par le monde de l’entreprise

On dit depuis longtemps que si l’on veut comprendre les Irlandais, il faut voir un match. Et sur ce terrain du nord de Dublin, vous êtes hanté par les fantômes de fans et de joueurs morts. Le Bloody Sunday original a fait de Croke Park un sanctuaire du nationalisme irlandais.

Il y a le Hogan Stand et « The Hill », dont on disait autrefois qu’il avait été construit sur les décombres de l’insurrection de Pâques de 1916 contre les occupants britanniques. Les jeux gaéliques sont une cause autant qu’un sport, où même les stars jouent gratuitement pour leur pays de naissance.

Les partisans de Kerry avant le début du match hte. Crédit: Getty

Le moment de magie est venu juste avant le début du match lorsque, presque à l’improviste, est venu un hommage à la chanteuse irlandaise Sinead O’Connor. Son célèbre clip de 1990 a été diffusé sur grand écran et a donné vie à la foule. Les fans de « The Hill » ont cessé de chanter. Les gradins se turent alors que les gens se retournaient pour la regarder.

Et puis, bien sûr, il y avait le football. Il y avait tout. Plus de 80 000 personnes se sont entassées dans un stade sans ségrégation des supporters ni besoin de clôtures de séparation ou de pauses de sécurité. Le bruit du début à la fin ne ressemblait à rien de ce que j’ai jamais entendu. Plus fort qu’un match à domicile du Celtic, le MCG lors de la dernière journée préliminaire ou un état d’origine à Lang Park. Ceci, en fait, était Origin sous stéroïdes.