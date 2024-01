En Irlande du Nord, un problème épineux du Brexit est sur le point d’être résolu

Près de deux ans de blocage politique. Prise de décision paralysée. Tension croissante dans un endroit où la paix reste fragile même après la fin de décennies de conflits sectaires.

Il existe peu d’endroits où l’impact de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne s’est fait sentir plus durement qu’en Irlande du Nord.

Mais mercredi, on espérait de plus en plus que l’un des héritages les plus empoisonnés du Brexit serait atténué – du moins pour le moment – ​​par un nouveau plan qui devrait ramener les partis politiques du territoire au gouvernement.

Dans un document aride de 76 pages publié mercredi – par coïncidence pour le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du Brexit – le gouvernement britannique a exposé les détails de l’accord qu’il a conclu avec le Parti unioniste démocrate, ou DUP, pour mettre fin à son boycott. de l’assemblée de partage du pouvoir à Belfast.