BELFAST, Irlande du Nord (AP) – Il y a moins de dix minutes à pied de Falls Road à Shankhill Road dans la capitale de l’Irlande du Nord, où catholiques et protestants vivent encore dans des enclaves séparées.

Mais pour entendre les habitants de ces quartiers voisins expliquer leurs points de vue presque diamétralement opposés sur la monarchie britannique, cela pourrait aussi bien être de 1 000 miles.

Ainsi, lorsque le roi Charles III est arrivé en Irlande du Nord pour la première visite depuis que la mort de sa mère l’a élevé au trône, les voix de Belfast ont rappelé avec force les réalités politiques persistantes, compliquées et parfois sanglantes du pays.

Dans la rue, les habitants appellent The Shankhill – centre d’un quartier protestant avec une longue histoire de loyauté envers la couronne – des drapeaux britanniques flottaient au-dessus des magasins et des lampadaires. Au pied d’une fresque géante d’une jeune Elizabeth II la proclamant «la reine du peuple», de nombreuses personnes fières d’être ses sujets sont venues porter des fleurs et des notes d’adieu émouvantes.

“Nous avons juré allégeance à la reine et elle est restée à nos côtés”, a déclaré Jacqueline Humphries, 58 ans, ancienne soldate de l’Ulster Defence Regiment, créé par l’armée britannique pour surveiller l’Irlande du Nord pendant les décennies de violence sectaire connues sous le nom de The Troubles. «Je pense que Charles fera tout aussi bien son travail. Elle l’a bien formé.

À moins d’un demi-mile de là sur Falls Road – le bastion nationaliste qui a servi de base à l’armée républicaine irlandaise et à sa campagne de guérilla de plusieurs décennies contre la domination britannique – ceux qui se rendaient au travail mardi ont écarté toute suggestion selon laquelle la visite de Charles pourrait valider la couronne. revendiquer l’Irlande du Nord.

“Ils peuvent croire cela, mais nous croyons toujours que nous obtiendrons une Irlande unie”, a déclaré Paul Walker, 55 ans, en passant devant une fresque de 3 étages représentant Bobby Sands, un militant de l’IRA décédé lors d’une grève de la faim en prison à 1981.

Charles n’est « pas notre roi. Bobby Sands était notre roi ici », a déclaré Bobby Jones, 52 ans. « Queen n’a jamais rien fait pour nous. Jamais fait. Aucun membre de la famille royale ne le fait.

Walker et d’autres ont déclaré que la reine Elizabeth II avait gagné une certaine mesure de respect, voire d’affection, pour sa décision en 2012 de serrer la main de Martin McGuinness, l’ancien commandant de l’IRA qui a ensuite été vice-premier ministre d’Irlande du Nord. Mais Charles n’est pas le bienvenu.

« Il ne sera pas souvent ici. Nous n’avons pas de place pour Charles », a déclaré un homme du nom de Christy, 61 ans, qui, comme d’autres, a refusé de fournir son nom complet, soulignant la disparition, mais brutalement mémorable, des représailles de Belfast des deux côtés.

Le nouveau roi a suivi une ligne délicate mardi, remerciant les responsables d’Irlande du Nord pour leurs condoléances et louant sa mère pour ses efforts visant à favoriser la réconciliation.

La reine, a-t-il dit, “a profondément ressenti, je le sais, l’importance du rôle qu’elle a elle-même joué en réunissant ceux que l’histoire avait séparés et en tendant la main pour rendre possible la guérison de blessures de longue date”.

Il n’est pas clair, cependant, si Charles bénéficiera de la bonne volonté gagnée par sa mère. Elle a eu des décennies pour se forger une réputation de leader inébranlable, même dans les moments les plus difficiles ; ce n’est pas le cas, son fils, que certains considèrent comme distant. Et nulle part ailleurs dans les terres qui composent cela moins que le Royaume-Uni, la division de la couronne n’est aussi féroce.

La majeure partie de l’Irlande a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1921 après une guerre de guérilla. Mais l’Irlande du Nord, où une majorité protestante favorisait la Grande-Bretagne, est restée une partie du Royaume-Uni.

La paix fragile a explosé en août 1969 avec la violence sectaire après les protestations de la minorité catholique pour les droits civiques. L’armée britannique a envoyé des forces, apparemment pour contenir la violence et protéger les catholiques.

“L’armée aux commandes ici depuis au moins quatre mois”, a averti la première page de The Irish News, désormais exposée dans un musée de l’histoire de l’IRA juste à côté de Falls Road.

Au lieu de cela, les troubles ont duré près de 30 ans, entraînant la mort de plus de 3 000 personnes.

Quelques minutes dans l’un ou l’autre quartier suffisent pour déterrer des souvenirs de la violence et de la fracture béante sur le rôle du gouvernement britannique.

“Une fois que vous avez vu les Britanniques, une fois que vous avez vu la police, vous avez couru dans l’autre sens parce que vous étiez coupable avant d’être innocent”, a déclaré Damian Burns, un postier, en passant devant les bureaux du Sinn Fein, le parti politique de longue date. affilié à l’IRA qui est maintenant le plus important du gouvernement de partage du pouvoir d’Irlande du Nord.

La librairie Sinn Fein sur place vend des affiches avec un portrait de Sands sur le slogan : “England Get Out of Ireland”.

Plus sur le Shankill, Humphries, maintenant conseillère en aide au logement, a rappelé que lorsque les troubles ont commencé, elle vivait dans une zone mélangée à la fois avec des protestants et des catholiques. Après avoir rejoint l’armée alliée britannique, elle a reçu des menaces de mort de l’Armée de libération nationale irlandaise, la forçant à déménager dans le quartier loyaliste où elle vit depuis. D’autres des deux côtés ont également déménagé pour être près de ceux comme eux, et la ville est devenue encore plus divisée.

La famille royale n’était pas à l’abri de la violence. En 1979, l’IRA assassine Lord Louis Mountbatten, un cousin de la reine dont elle était assez proche, faisant exploser une bombe à bord de son bateau de pêche. Trois autres sont également décédés.

Les troubles ont finalement pris fin avec l’accord du Vendredi saint de 1998. Mais toutes ces années plus tard, la route des chutes et la Shankhill restent séparées l’une de l’autre par une “ligne de paix” – de hauts murs avec des portes en acier qui sont toujours fermées chaque soir.

Charles, indésirable par certains ici et non prouvé par d’autres, devra se frayer un chemin avec précaution à travers la volatilité. Mais cela pourrait offrir de précieuses leçons – du moins sur ce qu’il ne faut pas faire – pour le nouveau monarque. En Écosse, où un référendum sur l’indépendance de la Grande-Bretagne a été rejeté de justesse en 2014, la rhétorique reste houleuse et les responsables font pression pour un vote de suivi. Au Pays de Galles aussi, certaines personnes rechignent à être maintenues sous le contrôle de Londres.

Les résidents de Belfast surveilleront de près, quelles que soient leurs allégeances.

Sur la Falls Road d’il y a 25 ou 30 ans, la reine a été vilipendée comme un symbole de l’oppression britannique, a déclaré Walker, qui est convaincu que les deux Irlande finiront par être unies.

Il ne changera pas d’avis à ce sujet, a-t-il dit, mais même avec un passé amer, il est devenu plus disposé à voir la reine, qui avait 96 ans, comme plus qu’un ennemi.

Elle était, après tout, la grand-mère de quelqu’un.

“C’est toujours au fond de votre esprit qui sont ces gens”, a-t-il dit, “et pas seulement qu’ils sont à la tête des forces militaires.”

___

AP National Writer Adam Geller est en mission au Royaume-Uni pour couvrir la mort de la reine. Suivez-le sur Twitter à http://twitter.com/adgeller

Adam Geller, l’Associated Press