Il y a près de dix ans, après qu’une série d’assassinats de scientifiques nucléaires iraniens ont secoué Téhéran, le Corps des gardiens de la révolution islamique a été chargé de les garder.

La présence même du puissant CGRI était censée être suffisamment dissuasive pour empêcher les agents des services de renseignement ennemis de poursuivre les meurtres, menés dans le cadre d’une guerre secrète menée sérieusement à l’époque par Israël et les États-Unis pour ralentir les progrès nucléaires de l’Iran.

«Israël a ciblé les scientifiques nucléaires parce qu’il comprenait qu’ils n’avaient pas la protection de sécurité du CGRI», a annoncé avec vantardise le général Mohammad Hassan Kazemi, le commandant adjoint de la branche de sécurité du CGRI, fin 2013.

Mais toute affirmation selon laquelle un tel effet dissuasif existait toujours a disparu le 27 novembre, lorsque le meurtre effronté en plein jour de Mohsen Fakhrizadeh – longtemps réputé pour être le «père» du programme nucléaire iranien – a révélé de profondes vulnérabilités dans l’appareil de sécurité et de renseignement iranien.

Le scientifique est souvent décrit comme étant en charge d’un effort d’armes clandestines jusqu’à ce qu’il soit mis de côté en 2003. Mais en 2018, il a été mentionné ostensiblement par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu alors qu’il présentait des fichiers nucléaires iraniens volés dans un entrepôt de Téhéran qui, selon lui, prouvaient que certains aspects d’un programme d’armement dirigé par M. Fakhrizadeh étaient en cours. «Souviens-toi de ce nom», dit-il.

Bien que proche de la retraite et utilisant un article de couverture en tant qu’universitaire – qui a été utilisé pour refuser aux inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) l’accès à lui, malgré des demandes répétées – M. Fakhrizadeh avait en fait le rang de vice-ministre de la Défense et était donné un enterrement d’État d’une journée.

Il était une cible connue et aurait été bien protégé par l’unité des «services secrets» Ansar-ol-Mahdi du CGRI. Au milieu d’une vague de dénonciations internes de l’Iran qui a suivi l’attaque, les analystes affirment que l’appareil de renseignement iranien semble souvent chercher des menaces aux mauvais endroits.

«L’assassinat de Fakhrizadeh a été un choc, pas parce que [they] ne s’y attendaient pas, mais exactement parce qu’ils s’y attendaient et s’y préparaient, et pourtant ils ne pouvaient pas l’empêcher », déclare Maysam Behravesh, analyste du renseignement sous contrat avec le ministère iranien du renseignement et de la sécurité de 2008 à 2010, et maintenant un chercheur basé en Suède auprès de Clingendael, l’Institut néerlandais des relations internationales.

«Cette opération hostile et les opérations passées n’auraient pas pu être menées avec succès, contre toute attente, s’il n’y avait pas eu un réseau complexe d’espions et de taupes au cœur de la structure de sécurité et de la communauté du renseignement de l’Iran», a déclaré M. Behravesh.

Gardes du corps avertis

La douzaine d’assassins qui ont pris part à l’embuscade du convoi de quatre véhicules blindés de M. Fakhrizadeh ont fondu après l’attaque, selon un compte rendu détaillé publié par Javad Mogouei, un réalisateur de documentaires qui a travaillé pour le CGRI, qui a été soutenu par des témoins oculaires. et les membres de la famille cités par les médias iraniens.

L’équipe de frappe a déployé une voiture piégée, une mitrailleuse, des fusils d’assaut et deux tireurs d’élite sur une route rurale stérile près de la ville d’Absard, à 64 km à l’est de Téhéran. Les responsables affirment que les gardes du corps de M. Fakhrizadeh avaient reçu des informations explicites de la part d’autres agences de renseignement iraniennes selon lesquelles ils seraient touchés.

Le chef suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a promis «une punition définitive», mais a déclaré que la première priorité était de trouver et de poursuivre les «mercenaires meurtriers et brutaux».

«Des brèches, des trous et des infiltrations» ont conduit à l’assassinat, Brig. Le général Hossein Dehghan, conseiller militaire de l’ayatollah Khamenei et ancien chef de la défense, a déclaré à la télévision d’État. Le général Dehghan, candidat à l’élection présidentielle de juin 2021 en Iran, a appelé les responsables de la sécurité «à répondre de la manière dont une telle infiltration se produit».

Les analystes affirment que l’assassinat de M. Fakhrizadeh compliquera les efforts du président élu Joe Biden pour ressusciter l’accord nucléaire historique multilatéral de 2015 avec l’Iran. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis du JCPOA en 2018, au profit d’une campagne de «pression maximale» de sanctions punitives.

Mercredi, le Conseil conservateur des gardiens de l’Iran a approuvé un projet de loi parlementaire demandant au gouvernement de renforcer l’enrichissement d’uranium et d’arrêter les inspections de l’AIEA si les sanctions ne sont pas levées d’ici février. Une telle mesure éloignerait encore l’Iran des limites de l’accord.

Chaîne de violations

L’assassinat, quant à lui, est le dernier d’une chaîne de failles de sécurité qui indiquent comment les agents des archipels de l’Iran, Israël et les États-Unis, ont trouvé des moyens de pénétrer l’infrastructure de renseignement iranienne et d’opérer relativement librement.

En août, par exemple, des agents israéliens à Téhéran ont abattu le commandant en second d’Al-Qaïda, Abdullah Ahmed Abdullah, l’un des cerveaux des attaques de 1998 contre les ambassades américaines en Afrique, «à la demande des États-Unis», The New York Times rapporté le mois dernier.

En juillet, au milieu d’un été d’explosions inexpliquées à travers l’Iran, un mystérieux incendie a endommagé l’installation d’enrichissement d’uranium de l’Iran à Natanz. Les responsables l’ont attribué au «sabotage».

En janvier dernier, un drone américain a tué le commandant de la Force iranienne du CGRI Qods, le major général Qassem Soleimani, à Bagdad.

Le dernier meurtre «devrait susciter une profonde introspection au sein de la direction car l’ennemi est apparemment« plus proche d’eux que les veines de leur cou », comme certains à Téhéran aiment le dire», dit M. Behravesh.

L’Iran blâme l’agence de renseignement israélienne du Mossad, qui a une histoire de plusieurs décennies dans la conduite d’assassinats ciblés à travers le Moyen-Orient et au-delà. Israël n’a pas nié un rôle, ni cherché à dissiper le sentiment qu’il opère en toute impunité en République islamique.

«La vérité, c’est qu’il y a des gens au sein du régime qui divulguent probablement ces informations», déclare Afshon Ostovar, un expert iranien à la Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie.

«Ils ont un bateau qui fuit, et je pense que c’est le problème le plus effrayant pour eux, car il n’y a pas de moyen propre de gérer cela. Ce sera compliqué », déclare le Dr Ostovar, auteur de« Vanguard of the Imam: Religion, Politics and Iran’s Revolutionary Guards ».

«Si Israël est vraiment derrière tous ces assassinats au fil des ans, ils l’ont manifestement bien compris», déclare le Dr Ostovar. «Mais quand vous combinez cela avec l’assassinat d’Al-Qaïda, avec le vol des documents nucléaires … c’est un peu comme si l’Iran allait à l’école tous les jours et ne savait pas quand l’intimidateur va prendre son argent pour le déjeuner.

«Je ne sais pas si c’est ainsi que la République islamique voit les choses. Mais si je suis dans les forces de sécurité, je suis vraiment frustré, car ce genre de choses n’est tout simplement pas évité », dit-il.

Une alerte spécifique

Ali Shamkhani, chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a déclaré à la télévision d’État que les agences de renseignement iraniennes avaient «prédit avec précision» l’attaque et son emplacement, et que la sécurité du scientifique avait été renforcée. Mais « en raison de la fréquence des rapports [about attacks on him] sur une période de 20 ans, les précautions n’ont malheureusement pas été observées, et l’ennemi a réussi cette fois », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du gouvernement Ali Rabiei est allé plus loin, affirmant que le ministère du Renseignement avait recueilli des détails spécifiques sur l’attaque en cours et les avait partagés en tant qu ‘«alerte d’opération terroriste» avec l’organe de sécurité responsable.

«Ils auraient pu faire échouer le crime s’ils avaient été un peu prudents et avaient suivi les protocoles de sécurité», a déclaré M. Rabiei lors d’un point de presse virtuel.

La réaction a été féroce, avec des groupes de manifestants – pour la plupart des extrémistes – se rassemblant devant le bureau du président, le ministère des Affaires étrangères et le Parlement, exigeant une vengeance et appelant l’Iran à rejeter l’accord nucléaire.

Pour l’Iran, avec son «système puissant équipé de milliers de [intelligence] forces, une brèche de sécurité n’est pas acceptable », a écrit le journal extrémiste Kayhan, soulignant que produire quelqu’un« d’une importance super-stratégique »comme M. Fakhrizadeh était un projet de 50 ans.

« Il n’y a aucune chance que nous puissions détourner le regard face aux erreurs et aux échecs qui ont été commis en matière d’infiltration », a écrit Kayhan.

Regarder les mauvaises cibles

Mais regarder dans la mauvaise direction peut faire partie du problème, dit le Dr Ostovar. Les services de renseignement du CGRI ont beaucoup investi dans l’élimination des «infiltrés», mais ont attiré pendant des années des universitaires et des journalistes à double citoyenneté.

«Ils passent juste du temps sur les mauvais objectifs», dit-il. «Ce qui les gêne, probablement plus que tout, c’est qu’ils comprennent vraiment mal l’adversaire. Quand ils arrêtent [journalists] comme Jason Rezaian et Maziar Bahari, ils pensaient légitimement que ces types faisaient partie d’un réseau d’espionnage.

«Ils sont vraiment paranoïaques, le CGRI en particulier», ajoute le Dr Ostovar. «Vous vous demandez si l’omniprésence de la menace qu’ils perçoivent obscurcit réellement la menace au milieu d’eux. Ils ne voient que la forêt; ils ne voient pas les arbres.

Dans l’exemple le plus récent, un universitaire iranien suédois en médecine des catastrophes, Ahmadreza Djalali, devrait être exécuté cette semaine. Il a été arrêté en 2016 après avoir été invité à une conférence à Téhéran, puis condamné à mort en 2017 pour espionnage pour Israël. Un groupe de 153 lauréats du prix Nobel a signé une lettre appelant à sa libération.

Pendant ce temps, sur le terrain en Iran, de vrais agents étrangers semblent travailler avec peu de limites.

«C’était comme les films d’action américains», a écrit M. Mogouei, le cinéaste pro-régime. «L’ensemble du dossier nous apprend que l’appareil de renseignement souffre depuis des années de graves trous, très profonds. Nous devons reculer et nettoyer le système. »

