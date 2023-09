En Iran, la détermination anti-régime persiste alors que les forces de sécurité intensifient leurs efforts pour écraser le mouvement

Un an après que le soulèvement historique des Femmes, de la Vie et de la Liberté ait ébranlé les fondements de la République islamique d’Iran, les autorités ont étouffé le mouvement – ​​du moins en apparence.

Les dissidents à l’intérieur et à l’extérieur des murs de la prison ont été réduits au silence alors que les autorités ont intensifié leurs tactiques à l’occasion de l’anniversaire, le week-end dernier, de la mort de Mahsa Jina Amini en septembre 2022, après son arrestation.

Pourtant, un changement perceptible dans l’opinion publique iranienne est apparu : autrefois dominant idée de réforme a été dépassée, avec un large consensus parmi les Iraniens désormais favorables à un changement de régime.

« Il a fallu une quinzaine d’années pour arriver à la conclusion que la situation actuelle ne pouvait pas être réformée », a déclaré un éminent leader d’opinion. Majid Tavakoli a déclaré à CBC News.

L’emprisonnement imminent de Tavakoli témoigne de la réussite partielle du régime à paralyser le mouvement né après la mort d’Amini.

« Le but est de m’éliminer », a déclaré Tavakoli, qui sera placé en détention provisoire à la prison d’Evin à Téhéran dans deux semaines.

Majid Tavakoli a défié le régime iranien sur plusieurs fronts à travers ses écrits partagés sur les réseaux sociaux. (Soumis par Majid Tavakoli)

Tavakoli a défié la République islamique sur plusieurs fronts à travers ses écrits partagés sur les réseaux sociaux, analysant la structure politique du régime et critiquant tout, depuis l’absence de libertés politiques jusqu’à son bilan en matière de droits humains.

Il a déjà été emprisonné pendant sept ans et a partagé des descriptions de torture et isolement cellulaire depuis ce moment. Il risque désormais cinq ans de prison supplémentaires pour des accusations telles que diffusion de « propagande contre l’État ».

Tavakoli affirme que malgré des motivations différentes, ni les pays occidentaux ni l’opposition de la diaspora n’ont saisi ce moment charnière pour aider les Iraniens dans leur quête d’un Iran libéré.

« Apporter un changement politique n’est pas la tâche du peuple iranien, mais celle d’une force politique basée à l’extérieur de l’Iran », a-t-il déclaré.

Entre-temps, l’escalade des attaques du régime a pris au piège toute une gamme de la société – de l’emprisonnement de militantes féminines et des journalistes aux manifestants et aux icônes culturelles comme le chanteur Mehdi Yarrahi à de longues peines de prison pour le rappeur Toomaj .

Douzaines des jeunes ont été enlevés par les forces de sécurité, leur sort inconnu — détails documentés par Familles Aban pour la justice une alliance de familles de victimes des manifestations anti-régime à l’échelle nationale en 2019.

Pourtant, selon Tavakoli, derrière cette dissidence silencieuse, un changement culturel et politique irréversible s’est développé en Iran – une soif collective d’un changement complet de régime, plutôt que d’une réforme de la République islamique qui est au pouvoir depuis 1979.

Un policier dans une rue de Téhéran, le 16 juillet 2023. (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Tavakoli lui-même partage depuis longtemps ce point de vue.

En 2009, alors que de nombreux Iraniens se sont ralliés aux prétendus candidats réformistes à la présidentielle, Tavakoli s’est fait remarquer en s’adressant directement à lui. attaque sur le guide suprême Ali Khamenei.

Il estime qu’aujourd’hui, la société est enfin parvenue à un consensus, rejetant la possibilité d’une réforme au sein de cette théocratie autocratique comme étant irréalisable.

« Aucun problème n’a été résolu, la société a été déçue, la société est passée peu à peu d’une situation qu’elle ne pouvait pas tolérer à une colère généralisée. »

Ce changement d’opinion publique est également évident dans les slogans de protestation en Iran.

L’évolution des manifestants scandant « Où est mon vote ? » après avoir participé à une élection présidentielle largement contestée en 2009 jusqu’à aujourd’hui « Nous ne voulons pas de la République islamique « signifie un changement sismique dans l’opinion publique.

Même l’ancien candidat réformiste iranien à la présidence a commenté les événements en Iran en qualifiant la structure actuelle du système politique de « insoutenable « .

REGARDER | Le régime iranien n’est pas disposé à se réformer, estime un leader d’opinion : Le régime iranien ne peut pas et ne veut pas se réformer, déclare un éminent dissident La société iranienne ne croit pas que le régime soit capable de résoudre ses nombreux griefs, et le régime lui-même a montré qu’il n’était pas disposé à se réformer, dit Majid Tavakoli.

Un sondage approfondi par l’Institut Tony Blair pour le changement global et le GAMAAN (Groupe d’analyse et de mesure des attitudes en IRAN) montre que les motivations qui animent le mouvement de protestation anti-régime en Iran proviennent principalement d’un désir de laïcité.

« Comme un État laïc est impossible sous la République islamique, cela est révélateur de la demande de changement de régime au sein de la population », conclut le rapport.

En Iran, le sociologue Mohammad Fazeli est apparu à la télévision d’État au début du soulèvement de l’automne dernier pour s’intéresser aux « causes profondes de la crise actuelle en Iran ».

Fazeli a déclaré que les Iraniens dans leur ensemble sont désespérés, ont perdu tout espoir de progrès et de développement dans le pays et considèrent que les niveaux de compétence de leurs responsables gouvernementaux sont « inférieurs à la moyenne ».

Il a évoqué le récit édifiant de 1974, lorsque les sociologues avaient mis en garde le monarque de l’époque, Shah Mohammad Reza Pahlavi, contre une déconnexion croissante avec le peuple. Cinq ans plus tard, la révolution islamique renversait la monarchie vieille de 2 500 ans.

L’Occident « n’est pas prêt pour un changement de régime en Iran »

Mais même si les Iraniens sont unis et ont renoncé aux réformes, l’Occident n’est pas en phase avec ces aspirations.

« L’Occident n’est pas prêt à un changement de régime en Iran », a déclaré Tavakoli.

Il attribue une partie de cette déconnexion aux groupes de réflexion occidentaux qui propagent des discours sanctionnés par le régime.

« [Western governments] J’ai une mauvaise image de la structure politique en Iran et, étrangement, je crois à la possibilité d’une réforme, voire d’un référendum », a-t-il déclaré.

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair a appelé l’Occident à faire une « distinction claire entre le peuple iranien et la République islamique », dans le but de recalibrer les relations.

Ce sentiment est partagé par Ali Fathollah-Nejad, directeur du Centre pour le Moyen-Orient et l’ordre mondial, basé à Berlin, qui critique l’approche occidentale de l’Iran comme étant « paradoxale ».

« Les démocraties occidentales accordent davantage de confiance aux dictatures et à une prétendue stabilité autoritaire qu’à un mouvement démocratique », a-t-il déclaré.

Des manifestants iraniens sont descendus dans les rues de Téhéran lors d’une manifestation quelques jours après la mort d’Amini en détention. (AFP/Getty Images)

Tout en exprimant verbalement son soutien aux manifestations, les principales actions de l’Occident ont été d’imposer des sanctions à certains responsables, de maintenir une diplomatie ouverte pour les discussions sur un accord nucléaire et de négocier un échange de prisonniers qui a libéré 6 milliards de dollars d’actifs gelés pour le régime.

L’ancien journaliste Mehdi Ghadimi, qui est en Iran, affirme que l’Occident est « myope » et a continué à négocier avec la République islamique tout au long du soulèvement.

« Nous, Iraniens, savons que l’Occident a négocié notre révolution. Mais les pays occidentaux devraient savoir qu’un gouvernement qui n’a aucune légitimité parmi son peuple s’effondrera tôt ou tard. »

La « performance négative » de l’opposition de la diaspora

Compte tenu du contrôle total du régime sur les structures politiques et de son appareil de renseignement sophistiqué, Tavakoli admet que la formation d’une opposition indépendante et organisée en Iran semble improbable.

C’est pourquoi, en partie, il souligne l’importance des voix d’opposition au sein de la diaspora.

« Les Iraniens dans les rues attendaient des conseils de l’extérieur de l’Iran. De même, ceux qui s’abstenaient de manifester observaient également l’absence de directives de l’étranger, remettant en question la raison pour laquelle ils se joignaient aux manifestations de rue », a déclaré Tavakoli.

« De manière générale, l’opposition de la diaspora a connu une performance négative au cours de l’année dernière. »

Alors qu’un groupe de divers dirigeants de la diaspora s’est réuni plus tôt cette année à Washington, formant un mouvement sans précédent Alliance leurs efforts se sont rapidement effondrés.

REGARDER | Se tenir aux côtés des autres dans la résistance : Souffrant en partie de la résistance pour un avenir meilleur, dit un dissident iranien Majid Tavakoli affirme que la douleur et les souffrances qu’il a endurées pendant son emprisonnement étaient plus supportables parce qu’il se tient aux côtés d’autres personnes dans leur résistance contre le régime.

L’acteur et défenseur des droits de l’homme Nazanin Boniadi, l’un des signataires de l’alliance, a récemment admis le groupe n’a pas réussi « à articuler une vision à laquelle tous les Iraniens pourraient s’identifier et qui pourrait les pousser à s’unir sous la bannière unique d’une démocratie laïque ».

Malgré ce revers, Ghadimi a déclaré que l’Iran était en transition et que la lutte pour former une opposition unie faisait partie d’un processus de longue haleine.

Il a déclaré que la jeune génération continue de tracer sa voie pour la renaissance de l’Iran.

« Nous parlons en réalité d’une renaissance iranienne qui se prépare depuis de très nombreuses années, dans le but de revenir à une identité nationale. »

La transition iranienne se poursuit

Alors que Tavakoli se préparait à être emprisonné, il a parlé avec émotion de l’angoisse de quitter une fois de plus sa femme, Maryam, et leur fille de trois ans, Raha.

Mais réduire au silence Tavakoli et d’autres dissidents est une façon pour le régime de couper la jeune génération des voix influentes.

« Majid est une personne inspirante pour de nombreux intellectuels en Iran. Donc le garder emprisonné lui coupe la portée de la société et lui coupe simultanément les mains pour continuer à analyser la situation de l’Iran », a déclaré un journaliste indépendant en Iran, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. Nouvelles de CBC.

Alors que Tavakoli, à droite, se préparait à être emprisonné, il a parlé avec émotion de l’angoisse de quitter à nouveau sa femme, Maryam, à gauche, et leur fille de trois ans, Raha. (Soumis par Majid Tavakoli)

« Regardez les gens qui ont constamment combattu ce régime. Ce sont les embryons d’un leadership », a déclaré Abbas Milani, directeur des études iraniennes à l’Université de Stanford en Californie.

« [The regime has] a rendu difficile l’émergence d’une alternative viable, mais les rudiments des efforts pour créer cette alternative sont déjà en cours… Je crois que nous sommes au milieu de la révolution culturelle la plus importante en Iran au cours des 200 dernières années.

Pendant ce temps, dans les rues d’Iran, le refus persistant des femmes de porter le hijab en public reste un rappel visible de leur détermination contre un pilier de la révolution islamique.

Le pays qui enflammé la montée de l’Islam politique au Moyen-Orient il y a quarante ans est aujourd’hui le foyer d’une jeune génération laïque qui lui lance un ultimatum.

Mais pour que cet ultimatum se concrétise, Tavakoli a déclaré que le mouvement de protestation doit passer à une étape suivante, sous la direction d’une force d’opposition basée à l’étranger.