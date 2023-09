En Iran, des points de contrôle instantanés et des purges universitaires marquent le premier anniversaire des manifestations de Mahsa Amini

TEHERAN, Iran (AP) — Points de contrôle instantanés. Perturbations Internet. Purge universitaire.

La théocratie iranienne s’efforce à la fois d’ignorer le prochain anniversaire des manifestations nationales contre la loi sur le port obligatoire du foulard et d’atténuer toute possibilité de nouveaux troubles.

Pourtant, la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, 22 ans, continue de résonner dans tout l’Iran. Certaines femmes choisissent de ne pas porter le foulard ou le hijab, malgré la répression croissante des autorités.

Les graffitis, probablement contre le gouvernement iranien, sont rapidement peints en noir par les employés municipaux de Téhéran. Des professeurs d’université ont été licenciés en raison de leur soutien apparent aux manifestants.

La pression internationale reste forte sur l’Iran, même si l’administration tente de désamorcer les tensions avec les autres pays de la région et avec l’Occident après des années de confrontation.

« La militarisation de la « morale publique » pour priver les femmes et les filles de leur liberté d’expression est profondément déresponsabilisante et va consolider et accroître la discrimination sexuelle et la marginalisation », ont averti des experts indépendants des Nations Unies au début du mois.

Les manifestations contre la mort d’Amini qui ont éclaté après son arrestation il y a un an par la police des mœurs du pays, prétendument à cause du hijab, ont représenté l’un des plus grands défis lancés à la théocratie iranienne depuis la révolution islamique de 1979. La répression exercée par les forces de sécurité qui a suivi a fait plus de 500 morts et plus de 22 000 personnes arrêtées.

Le gouvernement iranien, y compris le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, a accusé l’Occident d’avoir fomenté les troubles, sans fournir de preuves pour étayer cette allégation. Cependant, les manifestations ont alimenté la souffrance économique généralisée à laquelle les 80 millions d’Iraniens sont confrontés depuis l’effondrement de l’accord sur le nucléaire iranien avec les puissances mondiales après que le président de l’époque, Donald Trump, a retiré unilatéralement l’Amérique de l’accord en 2018.

Avec le retour des sanctions occidentales, la monnaie iranienne – le rial – s’est effondrée, décimant les économies de la population. Les prix de la nourriture et d’autres produits de première nécessité ont grimpé en flèche alors que l’inflation s’emparait du pays, en partie à cause des pressions mondiales consécutives à la pandémie de coronavirus et au lancement de la guerre de la Russie contre l’Ukraine. Le taux de chômage global s’élève officiellement à 8 %, même si un jeune Iranien sur cinq est sans emploi.

Des vidéos des manifestations de l’année dernière montraient de nombreux jeunes participant aux manifestations, ce qui a conduit les autorités à se concentrer apparemment plus étroitement sur les universités iraniennes ces dernières semaines. Il existe un précédent historique à ces préoccupations : en 1999, des manifestations menées par des étudiants ont balayé Téhéran et au moins trois personnes ont été tuées tandis que 1 200 autres ont été arrêtées alors que les manifestations se propageaient rapidement à d’autres villes.

Bien que les campus universitaires soient restés en grande partie l’un des rares endroits sûrs où les étudiants peuvent manifester, même les campus ont subi la dernière répression. Au cours de l’année écoulée, le Conseil de l’Union des étudiants iraniens a déclaré que des centaines d’étudiants avaient été confrontés à des commissions disciplinaires dans leurs universités à la suite des manifestations.

Au cours de la même période, au moins 110 professeurs d’université ont été licenciés ou temporairement suspendus, selon un rapport du journal réformateur Etemad. Les licenciements ont principalement visé des écoles de Téhéran, notamment l’Université Azad de Téhéran, l’Université de Téhéran et l’Université de médecine de Téhéran.

Etemad a déclaré que ceux qui ont été licenciés se répartissaient en deux groupes : les enseignants préoccupés par l’élection du président intransigeant Ebrahim Raisi et ceux qui ont soutenu les manifestations qui ont suivi la mort d’Amini.

Mais il y a eu également des licenciements dans d’autres écoles.

À l’Université de technologie Sharif de Téhéran, Ali Sharifi Zarchi, professeur d’intelligence artificielle et de bioinformatique, qui a soutenu ses étudiants lors des manifestations et a ensuite été interrogé par les forces de sécurité iraniennes, faisait partie des personnes licenciées.

Une pétition exhortant l’université à annuler son licenciement a été signée par 15 000 personnes.

« Faire pression sur les professeurs et les étudiants est une tache noire sur la fière histoire de l’Université de #Téhéran et cela doit cesser », a écrit Zarchi en ligne avant son limogeage.

Parmi les enseignants universitaires licenciés figuraient également Hossein Alaei, ancien commandant des Gardiens de la révolution paramilitaires et vice-ministre de la Défense, et Reza Salehi Amiri, ancien ministre de la Culture. Alaei avait une fois, il y a dix ans, comparé Khamenei à l’ancien shah d’Iran, tandis qu’Amiri était un ancien responsable de l’administration du président relativement modéré Hassan Rohani.

Rohani, dont le gouvernement a conclu un accord nucléaire avec les puissances mondiales en 2015, a critiqué les licenciements universitaires.

« Détruire le prestige des universités et de leurs professeurs (…) est une perte pour les étudiants, la science et le pays », a déclaré Rohani, selon un rapport du site d’information en ligne Jamaran.

Le directeur de l’Université de Téhéran, Mohammad Moghimi, avait tenté de défendre ces licenciements, décrivant les professeurs comme étant confrontés à des « problèmes d’éthique ». Certains partisans de la ligne dure ont également tenté d’insister sur le fait que ces licenciements n’étaient pas politiques, bien que le journal extrémiste Kayhan ait directement lié ces licenciements aux manifestations.

« Il n’est pas logique de permettre à quelqu’un de se propager contre le système sous la direction d’étrangers », écrit le journal.

Ceux qui sont dans les rues de Téhéran affirment que la décision du gouvernement risque d’aggraver la situation.

« Ils veulent insérer leurs propres gens à l’université dans l’espoir d’arrêter la manifestation, mais nous, les étudiants, allons montrer nos objections d’une manière qu’ils ne peuvent imaginer », a déclaré Shima, un étudiant de 21 ans. « Ils n’ont pas réussi à empêcher les manifestations de l’année dernière puisque personne ne peut prédire les tremblements de terre. »

Les autorités « luttent contre les moulins à vent en utilisant des épées en bois », a ajouté Farnaz, un étudiant universitaire de 27 ans. Les deux femmes n’ont donné que leur prénom par crainte de représailles.

Le gouvernement a tenté de rester publiquement silencieux à propos de cet anniversaire. Raïssi n’a jamais prononcé le nom d’Amini lors d’une récente conférence de presse avec des journalistes – qui n’ont également fait que indirectement référence aux manifestations. Les médias officiels et semi-officiels iraniens ont également évité de mentionner cet anniversaire, ce qui est généralement le signe d’une pression de la part du gouvernement.

Mais en privé, les militants signalent une augmentation du nombre de personnes interrogées et détenues par les forces de sécurité, notamment un oncle d’Amini.

Saleh Nikbakht, l’avocat de la famille d’Amini, fait face à un procès l’accusant de diffuser de la « propagande » à travers ses interviews avec les médias étrangers.

De plus en plus de policiers ont été repérés dans les rues de Téhéran ces derniers jours, notamment à des postes de contrôle instantanés pour les motocyclistes dans la capitale du pays. L’accès à Internet a été sensiblement perturbé ces derniers jours, selon le groupe de défense NetBlocks.

Et à l’étranger, les médias d’État iraniens ont rapporté que quelqu’un avait incendié des pneus devant l’ambassade iranienne à Paris au cours du week-end. Des manifestations marquant cet anniversaire sont prévues samedi dans plusieurs villes à l’étranger.

___

Gambrell a rapporté de Dubaï, aux Émirats arabes unis. L’écrivain d’Associated Press, Amir Vahdat, à Téhéran, en Iran, a contribué à ce rapport.

Nasser Karimi et Jon Gambrell, Associated Press