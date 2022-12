En Iran, des mineurs risquent la peine de mort pour des accusations liées à des manifestations

Des audiences ont eu lieu mercredi et jeudi à Karaj près de Téhéran. Et lors du procès, le juge président a déclaré que les trois adolescents – Arin Farzamnia, Amin Mehdi Shokrollahi et Amir Mehdi Jaffari – pourraient être jugés aux côtés des adultes parce que le juge a été formé pour les audiences pénales et juvéniles, l’agence de presse judiciaire gérée par l’État Mizan a rapporté.