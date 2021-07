En Irak, devenir viral peut apporter la renommée et la menace de violence

« J’avais l’habitude de sortir dans la rue et il était normal que les gens prennent des photos avec moi sans problème », a-t-il déclaré, assis avec son père dans le salon de leur maison à Hilla, à 110 km au sud de Bagdad.

Mais, en Irak, la renommée de devenir virale est venue avec la menace de violence. Et maintenant, l’adolescent dit qu’il a peur de quitter son domicile.

Il était donc ravi lorsqu’il a reçu une réponse d’un haut responsable du département d’État américain. Et il était excité lorsqu’il a été invité à rencontrer le Premier ministre Mustafa al-Khadimi.

HILLA, Irak – Quand Ali Adil, bouleversé par une autre panne d’électricité au cours d’un été étouffant, a grimpé les escaliers jusqu’au toit de la maison de sa famille et enregistré une vidéo faisant appel au président Biden pour obtenir de l’aide, l’adolescent ne s’attendait pas à une réponse.

« Maintenant, j’ai peur », a-t-il déclaré. « Je ne sors pas avec ma famille. Quand je sors avec mes amis, je porte un chapeau et un masque pour que personne ne me reconnaisse. Certaines personnes me détestent maintenant.

Cela a commencé assez simplement.

Ali, 17 ans, qui blogue sur des vidéos depuis l’âge de 13 ans et a un suivi dévoué sur TikTok, Facebook et Instagram, a installé son téléphone sur le toit poussiéreux, a placé une lampe de caméra et a commencé à enregistrer.

« La paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Comment vas-tu Biden mon cher cœur ? » dit-il sur la vidéo. Vêtu d’un short ample jusqu’aux genoux et d’un T-shirt beige, il a parlé dans un mélange d’arabe et d’anglais avant de se mettre au travail :

« Biden – si vous ne m’aidez pas, je vais sauter », dit-il, un peu de malice dans la voix. Il le joue directement dans la vidéo, disant qu’il ne plaisante pas. (Assis chez lui la semaine dernière, il a dit qu’il ne ferait jamais ça.)

Puis il commence à énumérer ses problèmes. Il s’avère que ses ennuis sont les ennuis d’une nation.

« Bide ! Incendie à l’hôpital, le temps en Irak est chaud », dit-il, faisant référence à un récent incendie dans un service d’isolement de Covid qui a tué des dizaines de personnes et qui a souffert de l’été irakien à 120 degrés avec des coupures d’électricité constantes.