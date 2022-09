En infériorité numérique, Lisle traîne avec Coal City, mais seulement pour la moitié – Shaw Local

Le porteur de ballon de deuxième année de Coal City, Landin Benson, est doux et calme, à la limite de la timidité.

Il préfère laisser son jeu sur le terrain de football parler à sa place.

Benson a couru 19 fois pour 199 verges vendredi dans une victoire de 31-0 sur Lisle à l’Université Bénédictine. Une partie de cette production consistait en des passes de touché de 61 et 18 verges, toutes deux en seconde période, ce qui a mis le match de côté après une première mi-temps pratiquement égale.

“Le premier quart a été un peu difficile, mais j’ai suivi la ligne et j’ai juste trouvé les trous et j’ai eu de bonnes coupes et j’ai trouvé mon chemin vers les touchés”, a déclaré Benson.

L’autre personne qui a fait l’éloge de Benson était l’entraîneur des Coalers, Francis Loughran.

“C’est un très bon coureur, une bonne vision”, a déclaré Loughran. « Vous ne sauriez pas qu’il est en deuxième année. Il va juste travailler. Chaque semaine, vous vous asseyez là et le regardez trouver quelque chose pour vous impressionner.

La première mi-temps ressemblait à un match d’échecs, Lisle n’abandonnant qu’un panier de 27 verges au botteur de Coal City Braiden Young avec 6:38 au premier quart. Mais alors que les Lions ont gardé les Coalers et Benson hors de la zone des buts, ils n’ont pas pu générer suffisamment d’attaque, n’avançant que jusqu’à la ligne de 48 verges des Coalers lors du dernier jeu du deuxième quart.

Ils n’avanceraient pas plus loin le reste du chemin, ce qui a incité l’entraîneur Paul Parpet Sr. à marmonner alors que le match touchait à sa fin : « Nous avons manqué de balles.

Lisle, qui n’a adapté que 16 joueurs, a eu un peu peur à la mi-temps lorsque le quart-arrière Tyler Anderson est tombé avec ce qui semblait être une blessure à la cheville. Il a rebondi en seconde période après avoir cédé la place au porteur de ballon senior Dominic Nigro pendant quelques séries.

“Je suis très fier de nos gars à l’avant”, a déclaré Anderson à propos de la première mi-temps. «Ils les ont gardés quand ils en avaient besoin. C’est une équipe dure, très physique. Je pense que notre jeu de passes courtes a commencé à fonctionner assez bien. Notre fonctionnement était un peu lent, mais une fois que nous avons mis en place nos schémas de blocage, cela a commencé à fonctionner pour nous.

Cela semble tôt, mais ce match avait des implications en séries éliminatoires. Coal City s’est amélioré à 3-2 (2-1 dans le Central Eight de l’Illinois), et deux autres victoires placeront probablement les Coalers en séries éliminatoires.

“Je pense que nous nous améliorons chaque semaine”, a déclaré Loughran. “Nous avons eu un calendrier difficile pour commencer, et je pense que cela va nous rendre meilleurs à la fin.”

Lisle, en revanche, est tombé à 2-3 (1-3), avec les puissances Wilmington et Peotone toujours au programme.