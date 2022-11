En Indonésie, un tremblement de terre, des glissements de terrain et des maisons “à plat contre terre”

“J’étais choqué. C’était très soudain », a-t-elle déclaré. Sa main droite était cassée, l’épaule droite disloquée et la jambe lacérée par du verre brisé. “Ma maison est à plat sur la terre.”

Les tremblements de terre sont un événement quotidien en Indonésie, qui se trouve sur le «Ceinture de feu», un arc de volcans et de lignes de faille le long du bassin du Pacifique. Et les glissements de terrain qui s’ensuivent peuvent être particulièrement catastrophiques dans un pays où la déforestation pour les terres agricoles et les opérations illégales d’extraction d’or à petite échelle ont contribué à l’instabilité des conditions du sol.

Le président indonésien Joko Widodo s’est rendu mardi à Cianjur, la ville la plus proche de l’épicentre du tremblement de terre, s’engageant à aider les victimes à reconstruire et promettant d’améliorer les normes de construction.

“Il est important d’avoir des bâtiments antisismiques”, a-t-il déclaré mardi. « Nous nous concentrons d’abord sur l’ouverture de l’accès routier dans les zones touchées par les glissements de terrain. J’ai demandé que l’évacuation et le sauvetage des victimes enterrées soient prioritaires.

Plus de 7 000 habitants ont été déplacés de leurs maisons, selon des responsables. De nombreux blessés étaient soignés dans des tentes de fortune à l’extérieur des hôpitaux débordés de Cianjur. Certaines victimes ont été transférées dans des régions voisines en raison d’une pénurie de professionnels de la santé, a déclaré M. Kamil.

En plus de plus de 2 800 maisons, 13 écoles et 10 immeubles de bureaux ont été endommagés dans la région de Cianjur, selon les responsables des urgences.

Uus, 40 ans, était rentré chez lui pour réparer un toit qui fuyait chez lui, laissant sa famille gérer son restaurant en bordure de route pendant la ruée vers le déjeuner. Lorsque le tremblement de terre a frappé, il a déclenché un glissement de terrain sur une colline voisine, de la boue et des débris engloutissant le restaurant et sept autres cafés à proximité.