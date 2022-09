En Inde, un enseignant aurait tué un élève pour une faute d’orthographe lors d’une éventuelle attaque basée sur la caste

La police indienne recherche un enseignant accusé d’avoir battu à mort un élève dalit.

Le garçon de 15 ans est décédé lundi des suites de ses blessures.

Les données du gouvernement montrent que cinq crimes de haine basés sur la caste ont lieu dans le pays toutes les heures.

La police indienne est à la recherche d’un enseignant accusé d’avoir battu à mort un élève dalit pour une faute d’orthographe, ont déclaré des officiers au milieu de violentes manifestations déclenchées par l’incident.

Nikhil Dohre a été frappé avec une tige et a reçu des coups de pied jusqu’à ce qu’il perde connaissance par son professeur de lycée au début du mois après avoir mal orthographié le mot “social” lors d’un examen, selon une plainte déposée par son père à la police.

Le jeune de 15 ans est décédé des suites de ses blessures lundi dans un hôpital du nord de l’État de l’Uttar Pradesh, et l’accusé a fui la région.

“Il est en fuite, mais nous allons bientôt l’arrêter”, a déclaré le policier Mahendra Pratap Singh à l’agence de presse AFP.

La communauté dalit – anciennement connue sous le nom d'”intouchables” – se situe au plus bas échelon du système des castes en Inde et fait l’objet de préjugés et de discriminations depuis des siècles.

Reportant de New Delhi, Pavni Mittal d’Al Jazeera a déclaré que de violentes manifestations avaient éclaté dans le district d’Auraiya, le lieu de l’attaque, exigeant l’arrestation de l’enseignant avant l’incinération du corps du garçon.

Dit-elle:

La famille dit que le garçon a été battu par son professeur il y a quelques semaines pour avoir fait une faute d’orthographe. Maintenant, la famille a qualifié cela de crime de haine fondé sur la caste.

Des centaines de personnes sont descendues dans la rue lundi et ont incendié un véhicule de police. Une douzaine de manifestants ont été arrêtés, a déclaré l’officier de police Singh.

“Nous avons utilisé la force pour réprimer la foule et la situation a rapidement été maîtrisée”, a déclaré le commissaire de police Charu Nigam aux journalistes.

Mittal a déclaré qu’il y avait une colère croissante contre le casteisme et la violence basée sur la caste en Inde, où l’intouchabilité est “interdite mais reste endémique”.

“Selon les données du gouvernement, des crimes de haine basés sur cinq castes ont lieu toutes les heures en moyenne dans le pays”, a-t-elle déclaré.