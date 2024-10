En Inde, où le viol conjugal n’est pas un crime, des femmes partagent l’angoisse de fuir leurs maris violents

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient une discussion graphique sur la violence sexuelle.

Une larme a coulé sur la joue de la jeune femme de 21 ans alors qu’elle se souvenait de sa nuit de noces en Inde il y a trois ans et du début de l’histoire des abus sexuels qu’elle dit avoir subis.

Elle a dit que c’était la première fois que son mari ivre s’imposait à elle, mais que c’était loin d’être la dernière.

« Il aurait eu des relations sexuelles avec moi sans ma permission. Peu importe si j’étais à l’aise ou non », a déclaré la jeune femme, dont le nom n’a pas été divulgué par CBC en raison des abus auxquels elle a été confrontée dans cette relation.

« Ce n’était pas seulement occasionnel. Il s’imposait à moi tout le temps, six ou sept fois par jour, et je n’ai jamais accepté. »

Cette femme de 21 ans dit qu’elle s’est mariée à 18 ans en Inde et que son mari a commencé à s’imposer à elle lors de leur nuit de noces. La femme, qui n’a pas été nommée par CBC en raison des abus qu’elle a subis, a demandé le divorce, est de retour à l’école et travaille à reconstruire sa vie. (Salimah Shivji/CBC)

La nouvelle mariée venait d’avoir 18 ans et disait qu’elle avait du mal à comprendre que sa belle-famille, qui pouvait entendre les abus à travers les murs minces de la maison familiale, ne voulait pas l’aider.

Mais son mari lui a donné un indice.

« Mon mari disait que maintenant que nous sommes mariés, tu es ma propriété », a-t-elle déclaré. « Et après le mariage, chaque femme doit écouter son mari, quoi qu’il arrive. »

Ce point de vue est profondément ancré dans la société patriarcale indienne, où ce n’est pas un crime pour un mari de forcer sa femme à avoir des relations sexuelles avec lui si elle a au moins 18 ans.

Et le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi aimerait que cela reste ainsi, arguant qu’il serait « excessivement sévère » de rendre illégal le viol conjugal – une question qui devrait être portée devant la Cour suprême du pays après de nombreux retards.

« Les femmes ne sont que des appendices », déclare un défenseur

Les défenseurs des droits des femmes cherchent depuis longtemps à modifier la loi, mais la bataille s’avère ardue.

« Les femmes ne sont que des appendices : les appendices du père, puis du mari, puis du fils », a déclaré Mariam Dhawale, secrétaire générale de l’Association des femmes démocratiques de toute l’Inde (AIDWA).

AIDWA est l’un des pétitionnaires dans les batailles judiciaires en cours pour criminaliser le viol conjugal dans ce pays d’Asie du Sud, qui connaît des niveaux constamment élevés de violence sexuelle contre les femmes.

Mariam Dhawale fait partie de l’Association des femmes démocratiques de toute l’Inde (AIDWA), l’une des pétitionnaires dans des affaires judiciaires sur l’opportunité de criminaliser le viol conjugal. Elle affirme que le gouvernement « ne considère pas les femmes comme des entités indépendantes ». (Salimah Shivji/CBC)

Le code pénal indien datant de l’époque coloniale et datant des années 1860 a été récemment révisé, mais dans la section qui déclare que le viol est illégal, il y a une exception notable : il ne s’agit pas d’un viol si des actes sexuels non consensuels sont commis par un homme avec sa femme, à condition que car elle a 18 ans ou plus.

« C’est plus que frustrant ; c’est rageant », a déclaré Dhawale.

Elle a qualifié le système juridique d’« exploiteur et injuste » envers les femmes indiennes, et a expliqué que c’était parce que la violence sexuelle était tellement normalisée dans le pays.

Cependant, l’affaire actuellement entre les mains de la Cour suprême indienne – après le verdict partagé d’un tribunal inférieur en 2022 sur la légalité de l’immunité en cas de viol conjugal pour les maris – pourrait être cruciale pour la société indienne. La date des plaidoiries devant la plus haute juridiction n’a pas encore été fixée.

Un activiste qualifie l’Inde d' »anti-femmes »

Début octobre, le gouvernement de Modi a soumis sa déclaration sous serment à la Cour suprême, expliquant pourquoi il est contre le fait de considérer comme un crime le fait qu’un homme viole sa femme si elle n’est pas mineure.

Changer la loi, lit-on dans le document, serait « excessivement sévère et donc disproportionné » et pourrait provoquer « de graves perturbations dans l’institution du mariage » alors qu’il existe déjà des protections juridiques « suffisamment adéquates » pour les femmes mariées contre la violence sexuelle.

Les gens ne comprennent pas que cela se produit et que c’est faux. On fait croire aux femmes que cela n’existe pas et que ce n’est même pas quelque chose qui vaut la peine d’en parler. – Monika Tiwary, conseillère à New Delhi

Le gouvernement fait également valoir que, dans le cadre d’un mariage, on s’attend à un « accès sexuel raisonnable » à son conjoint, bien que l’affidavit ajoute que cette attente n’autorise pas un mari à forcer sa femme à avoir des relations sexuelles contre sa volonté.

Dhawale et d’autres militants ne sont pas surpris par la position du gouvernement.

« Ce gouvernement est fortement anti-femmes », a-t-elle déclaré. « Il ne considère pas les femmes comme des identités indépendantes. »

« Je n’arrêtais pas de dire non »

La longue et douloureuse bataille juridique visant à criminaliser le viol au sein du mariage est particulièrement inquiétante pour les femmes qui ont lutté durement pour se libérer des relations abusives.

« Je n’arrêtais pas de dire non, mais il ne voulait tout simplement pas écouter », a déclaré une survivante de viol de 33 ans qui s’est enfuie du domicile de son mari, dans un village de l’un des États les plus pauvres de l’Inde, avec ses deux filles. La CBC ne donne pas non plus son nom publiquement en raison des abus qui, dans son cas, comprenaient des menaces de mort.

Cette survivante de 33 ans affirme s’être enfuie du domicile de son mari dans un village indien après 12 ans de viols fréquents et souhaite que les hommes qui maltraitent leur femme soient punis. La CBC ne la libère pas non plus en raison d’abus comprenant des menaces de mort. (Salimah Shivji/CBC)

Elle a dit qu’elle aurait des crises de panique lorsque son mari l’approcherait, mais il lui a fallu 12 ans de viols constants pour trouver la force de partir parce qu’elle craignait de n’avoir personne vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.

« La réponse serait : ‘Vous êtes marié, c’est normal' », a-t-elle déclaré. « Si tu es un homme [in India]vous avez tous les droits et les filles n’ont aucun droit.

Elle a insisté sur le fait que les maris doivent être punis pour avoir violé leur femme. Elle a toutefois reconnu qu’il serait difficile de faire modifier la loi en raison de la croyance profondément ancrée en Inde selon laquelle le mari a le droit de faire ce qu’il veut avec son épouse.

On dit aux femmes « de ne pas faire de scène ni de chahut », a-t-elle déclaré. Elle souhaite néanmoins que les épouses qui souffrent aux mains de leur mari élèvent la voix haut et fort.

« Les filles ne doivent pas rester silencieuses ; elles doivent continuer à essayer de s’enfuir tant qu’elles sont encore en vie. »

Un conseiller affirme que peu de survivants demandent de l’aide

Pour la conseillère Monika Tiwary, c’est un combat constant pour briser le tabou qui entoure le fait de parler de viol conjugal.

Elle travaille avec des survivantes d’agressions sexuelles depuis plus d’une décennie à New Delhi, mais peut compter sur une main le nombre de femmes qui ont demandé de l’aide après avoir été violées à plusieurs reprises par leur mari.

« Très peu de survivants se manifestent », a déclaré Tiwary, qualifiant le viol conjugal de problème caché mais répandu.

« Les gens ne comprennent pas que cela se produit et que c’est faux. On fait croire aux femmes que cela n’existe pas et que ce n’est même pas la peine d’en parler. »

Monika Tiwary, une conseillère qui travaille avec des survivantes d’agressions sexuelles à New Delhi, affirme qu’il est difficile de briser le tabou qui entoure le fait de parler de viol conjugal. (Salimah Shivji/CBC)

Un viol est signalé toutes les 16 minutes en Inde, selon les statistiques d’un rapport de 2022 du National Crime Records Bureau (NCRB), « Crime in India ». Bien que les données officielles soient rares, la plupart des militants estiment que seule une infime fraction des femmes victimes de violences sexuelles portent plainte auprès des autorités.

Selon la dernière enquête gouvernementale nationale sur la santé familiale, une femme indienne moyenne est 17 fois plus susceptible d’être victime de violence sexuelle de la part de son mari que de la part d’autres personnes.

Plus d’un tiers des femmes mariées interrogées ont subi des violences conjugales physiques, sexuelles ou émotionnelles, et six pour cent admettent avoir été agressées sexuellement par leur mari.

L’espoir perdure dans la lutte pour protéger les femmes

Le procès visant à savoir s’il faut criminaliser le viol conjugal avance à grands pas dans un climat de surveillance accrue de la prévalence de la violence sexuelle contre les femmes en Inde.

En août, des milliers de personnes ont protesté le viol et le meurtre d’une stagiaire médecin alors qu’elle effectuait un long service dans son hôpital de la ville occidentale de Calcutta, et des centaines de milliers de médecins se sont mis en grève pour exiger de meilleures mesures de sécurité pour les travailleuses de la santé.

Je veux continuer à vivre. Je ne veux pas y retourner.​​​​​ – Survivant d’abus en Inde, 21 ans

Les militants affirment que peu de choses ont changé au fil des années, malgré de précédents incidents de viol très médiatisés, le taux de condamnation des violeurs accusés restant faible, à environ 27 pour cent, selon le NCRB.

En 2012, une physiothérapeute de 23 ans est décédée après avoir été battue dans un bus en marche et violée à l’aide d’une tige métallique. Les manifestations généralisées et le tollé mondial qui a suivi ont incité le gouvernement à mettre en œuvre des lois plus strictes sur le viol.

« C’est un combat permanent en Inde » pour mieux protéger les femmes contre les violences sexuelles, y compris celles qui souffrent en silence dans des mariages abusifs, a déclaré Dhawale.

Dhawale espère que la Cour suprême tranchera en faveur des pétitionnaires – une décision qui, selon elle, constituerait un premier pas important pour commencer à changer la mentalité en Inde en faveur du consentement.

Une jeune survivante poursuit toujours ses rêves

La survivante d’un viol, mariée à 18 ans, espère également qu’il y aura un jour une loi contre le viol conjugal.

Mais elle cherche davantage à oublier son passé douloureux.

« Je me sens très déprimée quand j’y pense. Je ne veux pas me souvenir de tout cela », a-t-elle déclaré, la voix brisée.

Elle a déclaré qu’elle prenait toujours les médicaments qu’elle avait pris après avoir été hospitalisée à la suite d’un passage à tabac violent de la part de son mari.

Mais elle est également déterminée à rester forte et à avancer dans sa vie. Elle demande le divorce, vit dans un refuge et suit des cours d’équivalence d’études secondaires avec le rêve de devenir maquilleuse.

« Je veux continuer à vivre. Je ne veux pas y retourner. »

Pour toute personne ayant été agressée sexuellement, un soutien est disponible via des lignes d’écoute et des services de soutien locaux via le Base de données de l’Association canadienne pour mettre fin à la violence. ​​Si vous êtes en danger immédiat ou si vous craignez pour votre sécurité ou celle des autres personnes autour de vous, veuillez appeler le 911.