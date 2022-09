En Inde, les funérailles de la reine Elizabeth sont contestées par l’héritage colonial

NEW DELHI — Jennifer Cooke était au collège lorsque sa chorale a chanté pour la reine Elizabeth II lors de la première visite du monarque en Inde en 1961. « Elle est venue en voiture. Nous devions nous tenir en ligne droite et ne pouvions pas tourner les yeux », a déclaré Cooke, qui s’est produit à la cathédrale Saint-Paul de ce qui était alors Calcutta, l’ancienne capitale de l’Inde britannique. “Je ne me souviens pas de grand-chose d’autre, mais elle a lu la Bible.”

La retraitée de 70 ans a passé lundi devant une télévision dans la maison de retraite de New Delhi où elle vit maintenant, regardant avec une pointe de mélancolie la reine transportée une dernière fois lors d’un enterrement et d’une procession chargés de traditions.

À Mumbai, Sarvar Irani a regardé furtivement la cérémonie sur son smartphone pendant sa journée de travail en tant qu’administratrice d’un centre commercial. À la maison, elle possède des dizaines de livres rares, de timbres et d’autres souvenirs, collectés au fil des décennies, mettant en valeur Elizabeth et la princesse Diana.

“Quelque chose à propos [the queen’s] les yeux et son sourire m’ont dit qu’elle devait être une personne gentille et gentille », a déclaré Irani, 61 ans.« Cet éclat a disparu pour toujours maintenant.

Mais la plupart des Indiens, en particulier les jeunes, ressentaient peu de nostalgie. La mort de la reine a déclenché une conversation compliquée ici sur l’héritage colonial, et donc même lorsque les dirigeants mondiaux et les chefs d’État se sont réunis à Londres pour le service, il n’y a pas eu d’expression abondante de chagrin dans le pays qui était autrefois un coin crucial du royaume britannique. . Contrairement à beaucoup de ses homologues, le Premier ministre Narendra Modi est resté chez lui.

L’activiste de Mumbai, Yash Marwah, 27 ans, a qualifié les funérailles de “pas un gros problème” et ne les a pas regardées. Sa première pensée en apprenant la mort de la reine le 8 septembre a été que cela éclipserait des événements plus importants.

“J’ai pensé à toutes les nouvelles qui ne feront pas la une des journaux”, a-t-il déclaré.

Bien que l’Inde ait accédé à l’indépendance avant qu’Elizabeth ne soit couronnée reine, beaucoup de gens pensent qu’elle aurait au moins pu s’excuser pour la violence et le pillage qui ont marqué la domination britannique dans le sous-continent et conduit à la partition de l’Inde et du Pakistan.

“Il y a un besoin et une demande d’excuses”, a déclaré l’historien Jyoti Atwal, qui enseigne à l’Université Jawaharlal Nehru de Delhi.

La reine s’en est approchée le plus près lors de son troisième et dernier voyage en Inde en 1997. Avant une visite à Jallianwala Bagh, un site du nord où les troupes britanniques en 1919 avaient tiré sur un rassemblement de manifestants indiens non armés et tué des centaines de personnes, le reine obliquement reconnu le passé sanglant.

“Ce n’est un secret pour personne qu’il y a eu des épisodes difficiles dans notre passé”, a-t-elle déclaré. “Jallianwala Bagh, que je visiterai demain, est un exemple affligeant.”

Pourtant, elle n’est pas allée plus loin, affirmant que «l’histoire ne peut pas être réécrite, même si nous souhaitons parfois le contraire. Il a ses moments de tristesse, ainsi que de joie. Nous devons apprendre de la tristesse et construire sur la joie.

Atwal a déclaré que la reine avait joué un rôle important dans la sensibilisation des anciennes colonies et que le nouveau roi devait décider quoi faire ensuite. “Elle a jeté les bases de ce type de renégociation et de refonte du rôle entre la couronne et les colonies”, a-t-elle déclaré. “C’est le scénario modifié dans lequel Charles doit fonctionner.”

Sur les réseaux sociaux, des mèmes et des publications ont réclamé le retour du Kohinoor, un diamant de 105,6 carats originaire d’Inde qui orne la couronne de la reine. “Rappelons que la reine Elizabeth n’est pas un vestige de l’époque coloniale”, un tweet noté. “Elle a participé activement au colonialisme.”

Et pas plus tard que la semaine dernière, Modi a renommé un tronçon de route au cœur de Delhi qui s’appelait Kingsway ou Rajpath. Il l’a décrit comme un “symbole de l’esclavage”.