En Inde, les électeurs transpirent jusqu’à la fin des élections

NEW DELHI — Alors que l’Inde approche de la fin des plus grandes élections au monde, la chaleur extrême pourrait empêcher les électeurs de se rendre aux urnes.

Les températures ont grimpé jusqu’à 113 degrés Fahrenheit samedi à New Delhi alors que la capitale et d’autres régions du pays votaient lors de la sixième phase des élections en sept phases, au cours desquelles près de 970 millions de personnes ont le droit de voter.

Les électeurs étaient rares dans un bureau de vote installé dans une loge maçonnique du quartier de Janpath à New Delhi, où plus d’une douzaine de policiers sirotaient des bouteilles de Coca-Cola fraîches tandis que la sueur coulait sur leurs fronts.

Mohammed Yusuf, 65 ans, essuyait déjà la sueur de son visage alors qu’il se dirigeait vers le bureau de vote, à environ 400 mètres de son domicile.

« C’est notre responsabilité », a-t-il déclaré après avoir voté.

« Je dois voter de mon vivant », a-t-il déclaré. « Heureusement, j’habite à proximité. »

La Commission électorale indienne a déclaré que le taux de participation dans la région de la capitale Delhi était à 57,67 %, son plus bas niveau depuis une décennie, contre 60,5 % en 2019. Le taux de participation aux autres phases de l’élection a également été inférieur à d’habitude.

On ne sait pas exactement ce qui était à l’origine de la baisse du taux de participation ni si cela aiderait ou nuirait aux candidats aux élections, qui se dérouleront du 19 avril au 1er juin et dont les résultats seront annoncés le 4 juin. Le Premier ministre Narendra Modi et son parti nationaliste hindou Bharatiya Janata sont attendus. remporter un troisième mandat consécutif.

Les électeurs ont fait la queue devant un isoloir samedi à New Delhi, où les températures ont grimpé jusqu’à 113 degrés Fahrenheit. Swarup Manish / AP

Comme Yusuf, de nombreux électeurs sont arrivés à leur bureau de vote peu après le début du vote, à 7 heures du matin, pour éviter la chaleur de midi. Mais même à ce moment-là, les vents extrêmement chauds et secs qui soufflaient sur la ville n’ont eu que peu de répit, les prévisionnistes ayant émis un « avertissement de forte canicule » pour le week-end.

L’Inde et d’autres régions de l’Asie du Sud et du Sud-Est ont connu ce printemps des vagues de chaleur meurtrières qui des scientifiques internationaux disent sont rendus plus fréquents et extrêmes par le changement climatique.

La semaine dernière, au moins neuf personnes sont mortes dans l’État du Rajasthan, à l’ouest de l’Inde, à cause de conditions liées à la chaleur, alors que les températures dépassaient les 120 degrés. Deux autres personnes sont décédées des suites d’un coup de chaleur présumé dans l’État du Gujarat, où l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan aurait été hospitalisé pour les mêmes raisons.

Lors des élections indiennes, les campagnes se sont adaptées en concentrant leurs activités le matin et le soir et en avertissant les électeurs et les bénévoles de prendre des précautions contre la chaleur. En avril, la Commission électorale a mis en place un groupe de travail chargé de surveiller les conditions de canicule avant chaque phase du vote.

Pourtant, il y a eu de nombreux cas de candidats et de responsables électoraux s’évanouissant lors d’événements.

Les experts affirment qu’en plus de freiner la participation électorale, la chaleur extrême pourrait également influencer la façon dont les gens votent, en particulier dans un pays où plus de la moitié de la population travaille dans l’agriculture.

« Les choses qui les intéressent changent. Ils commencent à dire : écoutez, les questions environnementales sont plus importantes pour moi », a déclaré Amrit Amirapu, maître de conférences en économie à l’Université de Kent, dont les recherches ont révélé que la participation électorale dans les zones rurales augmente lorsque les cultures sont dévastées par les températures élevées.

« Ils savent que les candidats agricoles feront quelque chose, notamment en investissant dans l’irrigation qui atténue les températures élevées », a-t-il déclaré.

À Delhi, il y avait plus d’électeurs dans un bureau de vote plus grand situé dans un lycée situé à moins d’un mile de la loge maçonnique. Certains portaient des lunettes de soleil, tandis que d’autres utilisaient des parapluies pour se protéger du soleil brûlant qui faisait scintiller la poussière dans l’air.

Les responsables électoraux avaient installé des distributeurs d’eau tout autour de l’école, ainsi qu’un poste de premiers secours. Des dizaines de ventilateurs sur pied et de glacières se tenaient dans le gymnase en forme de dôme où les électeurs faisaient la queue pour voter.

« Il fait extrêmement chaud ici », a déclaré Ram Swaroop Verma, 78 ans, alors qu’il était assis sur les marches du gymnase après avoir voté.

« Il fait bien plus chaud que la dernière fois », a-t-il déclaré.

À côté de lui, un homme nommé Sashi a tiré une chaise et s’est assis avec un bébé qui s’est endormi dans la brise fraîche d’un ventilateur.

« Nous y parvenons une fois tous les cinq ans. Peu importe qu’il fasse trop chaud ou trop froid, mais je suis ici pour exercer mon droit », a déclaré Sashi, 56 ans, qui porte un seul nom.

Les responsables ont déclaré que le taux de participation électorale dans la région de la capitale Delhi était de 57,67 %, son plus bas niveau depuis une décennie. Idrees Mohammed / AFP – Getty Images

Pour encourager la participation électorale, Delhi a déclaré un jour férié samedi, rendant ses rues habituellement animées vides, la plupart restant au frais de leur maison.

Même les vendeurs de glaces et de jus de noix de coco qui se trouvaient normalement à chaque coin de rue prenaient pour la plupart un jour de congé.

Yash Pal, un vendeur de jus de fruits, était l’un des rares dans la rue, mais il n’avait déjà plus de glace à 11 heures du matin. Son assistant a déclaré qu’il lui faudrait des heures pour en recevoir d’autres.

« Cela ne dure que quelques heures et se transforme en eau très rapidement », a déclaré Pal.

Sans glace, la seule option au menu était du jus d’ananas chaud et de citron vert. Pal l’a proposé à prix réduit.