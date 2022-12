En Inde, Fiercely Loyal Soccer Fans (du Brésil et de l’Argentine)

Les habitants disent que la fanfare de la Coupe du monde a atteint un nouveau niveau cette année, avec des écrans géants installés tous les quelques kilomètres pour que les gens puissent regarder les matchs. Dans certains endroits, les VIP de la région obtiennent des laissez-passer pour les sièges au premier rang. Le gouvernement de l’État, surfant sur la vague de la frénésie, a lancé une campagne antidrogue sur le thème du football.

Parfois, la ferveur a débordé. Les supporters argentins et brésiliens se sont pris des coups de poing lors d’un événement lié à la Coupe. Un groupe musulman a exprimé ses inquiétudes concernant le culte des célébrités du football. (“C’est uniquement destiné au divertissement”, a répondu un dirigeant musulman sur Facebook.)

Mais le tournoi a aussi rapproché les gens. Dix-sept amis, dont un chauffeur, un électricien, un soudeur et un porteur, ont acheté une maison de deux pièces avec un espace ouvert dans un village près de Kochi, un autre district côtier, afin que les habitants de la région puissent regarder des matchs ensemble. Une télévision a été installée et la maison a été décorée avec des drapeaux de différentes équipes, ainsi que des portraits de Messi et Ronaldo.

Des rassemblements beaucoup plus importants ont également lieu. La semaine dernière, le soir du match entre l’Argentine et la Pologne, des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, dont certains avaient le visage peint aux couleurs de l’Argentine, bleu et blanc, ont rempli un stade en plein air dans une ville appelée Feroke, où un législateur avait organisé une projection.