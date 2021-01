Deux personnes sont décédées après avoir reçu des injections de Covid-19 en Inde, mais le gouvernement insiste sur le fait que les coups ne sont pas à blâmer. Pendant ce temps, un fabricant de médicaments a conseillé à certains groupes de renoncer au vaccin.

Dimanche, un employé de l’hôpital de 52 ans à Moradabad, Uttar Pradesh est décédé un jour après avoir reçu l’injection. Le fils de l’homme a déclaré aux médias locaux qu’il pensait que son père était mort des effets secondaires du vaccin. Il a dit que son père avait un « Peu de pneumonie, toux et rhume » avant de prendre la photo, mais « A commencé à se sentir plus mal » après l’injection. L’homme s’est par la suite plaint de congestion et de douleurs thoraciques et a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort.

Cependant, des responsables gouvernementaux affirment que l’individu a succombé à un arrêt cardiaque, soulignant que le décès était « Sans rapport avec la vaccination Covid-19. » Une autopsie a révélé que la victime souffrait de caillots sanguins et avait des poches de pus dans les poumons.

Le patient avait reçu le vaccin Covishield et a été gardé dans une salle d’observation pendant 30 minutes après la prise du vaccin, où il n’a signalé aucun effet secondaire, selon les autorités sanitaires.

Un deuxième décès a été signalé à Bellary dans le Karnataka. L’homme de 43 ans a été vacciné samedi et est décédé lundi. Le gouvernement affirme que l’homme souffrait d’une insuffisance cardio-pulmonaire. On ne sait pas quel médicament il a reçu. L’Inde a accordé une approbation d’urgence à deux variantes du vaccin Covid-19 plus tôt ce mois-ci: Covaxin de Bharat Biotech et Covishield, un vaccin basé sur la formule AstraZeneca / Oxford et fabriqué par le Serum Institute of India.

Les deux personnes faisaient partie des sept cas signalés de réactions indésirables graves au médicament après le début d’une campagne nationale de vaccination samedi, selon India Today.

Lundi, Bharat Biotech a publié une fiche d’information déconseillant de prendre le vaccin si une personne souffre de « Toutes les allergies » ou est immunodéprimé.

Le document indiquait également que les personnes souffrant de fièvre ou de troubles de la coagulation ne devraient pas prendre le vaccin.

L’Inde espère vacciner 300 millions de personnes d’ici août, à commencer par 30 millions de médecins, d’infirmières et d’autres travailleurs de première ligne. New Delhi a salué la campagne de vaccination, considérée comme la plus importante au monde, comme un triomphe de santé publique, mais les législateurs et les chiens de garde ont accusé le gouvernement de précipiter l’approbation des deux coups. Le jab indien Covaxin n’avait pas encore terminé les essais de phase trois, et des problèmes de transparence se sont également posés autour de Covishield.

