En images : les meilleurs moments mode d’Olivia Newton-John

Écrit par Oscar Holland, CNN Contributeurs Alex Rees, CNNJacqui Palumbo, CNN

L’image durable d’Olivia Newton-John peut toujours être celle des cheveux permanentés, des épaules nues et du spandex noir sur le tournage de “Grease”. Mais la défunte actrice et chanteuse, décédée lundi à l’âge de 73 ans, était une icône de la mode avant – et longtemps après – la comédie musicale à succès.

Émergeant au début des années 1970 avec une série de singles à succès, Newton-John en est venu à caractériser la mode à tout faire de la décennie. Elle a donné une touche glamour à l’esthétique bohème, apparemment aussi à l’aise dans des bodys étincelants et des robes de soirée qu’elle l’était dans des cloches et des minijupes.

Olivia Newton-John lors d’un appel à la presse pour “Grease” à Londres en 1978. Le crédit: Keystone/Archives Hulton/Getty Images

Son tour dans “Grease” annonçait un retour aux années 1950 vêtues de cuir mais, hors écran, Newton-John était déjà en avance sur la courbe des années 80. Optant pour des cheveux plus courts et des couleurs vives, elle a également contribué à établir la tendance des vêtements de sport de l’époque (tout en cimentant les bandeaux comme l’un de ses accessoires les plus en vogue) avec son clip vidéo inoubliable pour “Physical” de 1981.

Au cours des décennies qui ont suivi, Newton-John a continué d’incarner l’élégance discrète, que ce soit lors des récompenses hollywoodiennes, des premières ou des festivals de cinéma. Pourtant, elle n’a jamais eu peur de sortir un pantalon noir moulant nostalgique ou une veste en cuir en l’honneur du film qui a fait d’elle une star mondiale.

