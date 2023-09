En images : le roi Charles et la reine Camilla visitent Paris en visite d’État | Nouvelles du Royaume-Uni

Le roi a reçu un accueil chaleureux de la part des hommes politiques français alors qu’il prononçait un discours historique en tant que premier monarque britannique à prendre la parole au Sénat du pays.

Les députés des chambres hautes et basses du Parlement français se sont levés et l’ont longuement applaudi lorsqu’il a déclaré : « Le Royaume-Uni être toujours l’un des plus proches alliés et meilleurs amis de la France« .

Le partenariat entre les deux nations « reste absolument vital alors que nous affrontons ensemble les défis de ce monde », a-t-il déclaré, passant du français à l’anglais.

Image:

Le roi fut chaleureusement accueilli





Image:

C’était la première fois qu’un royal britannique s’exprimait depuis la salle du Sénat à Paris.





Au deuxième jour de leur visite d’État, le roi et la reine Camilla se sont également rendus à Saint-Denis, au nord de Paris, pour rencontrer des groupes sportifs communautaires et des stars alors que la France accueille la Coupe du monde de rugby.

Le roi y a également rencontré le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui lui a offert le maillot n°3 du club de football, en clin d’œil au statut du monarque en tant que troisième roi Charles.

Image:

Brigitte Macron et la reine Camilla rient lors de leur visite à la Bibliothèque Nationale de France (BNF)





Image:

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaifi, remet le maillot de football au roi Charles





Le Roi s’est entretenu avec de jeunes athlètes tandis que la Reine a échangé quelques balles avec Prithika Pavade, une pongiste française de 19 ans.

Le roi a ri pendant que sa femme s’entraînait à frapper la balle avant que la reine ne défie Brigitte Macron à un jeu.

0:52

La reine montre ses talents de tennis de table



Image:

La reine Camilla détourne les yeux du ballon lors d’une partie de tennis de table. Photo : AP





Image:

La reine Camilla et Brigitte Macron avec la directrice générale de Chanel, Leena Nair





Image:

Le roi Charles saluant les députés après son discours





L’épouse d’Emmanuel Macron a semblé prendre le dessus sur le royal alors qu’ils jouaient quelques minutes dans un match bien animé.

La reine s’est également essayée au tissage dans l’atelier 19M de la maison de couture de luxe française Chanel, sous le regard de Brigitte Macron et de la directrice générale de la marque de luxe, Leena Nair.