En images: le feu et le tonnerre remplissent le ciel nocturne alors que le dôme de fer d’Israël est testé.

Le dôme de fer est devenu opérationnel en 2011 et a obtenu son premier test le plus important en huit jours en novembre 2014, lorsque des militants de Gaza ont tiré quelque 1 500 roquettes visant Isreal.

« Le nombre d’Israéliens tués et blessés serait bien plus élevé s’il n’y avait pas eu le système Iron Dome, qui a toujours été une bouée de sauvetage », a déclaré cette semaine le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, un porte-parole de l’armée israélienne.

C’est une démonstration de feu et de tonnerre qui a été décrite comme à la fois remarquable et horrible.

Alors que la pire violence depuis des années fait rage entre l’armée israélienne et le Hamas, chaque nuit, le ciel est éclairé par un barrage de missiles traversant le ciel et les projectiles conçus pour les contrer.

Alors que les responsables israéliens ont affirmé un taux de réussite allant jusqu’à 90% pendant ce conflit, les experts extérieurs étaient sceptiques.

Les intercepteurs des systèmes – à peine 6 pouces de large et 10 pieds de long – reposent sur des capteurs miniatures et des cerveaux informatisés pour se concentrer sur les fusées à courte portée. Les plus gros intercepteurs d’Israël – les systèmes Patriot et Arrow – peuvent parcourir de plus longues distances pour s’attaquer à de plus grandes menaces.

Le dôme de fer a été récemment mis à jour, mais les détails des modifications n’ont pas été rendus publics.

Dans le conflit actuel, les militants de la bande de Gaza ont tiré près de 3000 missiles, l’armée de l’air israélienne a déclaré dimanche, notant qu’environ 1 150 d’entre eux avaient été interceptés.