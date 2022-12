En images: l’Argentine célèbre alors que Messi rejoint Maradona pour ramener la Coupe du monde à la maison | Nouvelles du monde

Des millions d’Argentins ont poussé un soupir de soulagement collectif après la spectaculaire victoire de leur équipe en Coupe du monde – avant de se lâcher dans les rues de Buenos Aires pour célébrer.

Maradona était le héros en 1986 lorsque les Sud-Américains ont ramené pour la dernière fois le trophée convoité à la maison.

Et 36 ans plus tard c’était au tour de Lionel Messi.

Jouant dans ce qui était probablement sa dernière Coupe du monde, le talisman a marqué deux fois – une fois en temps normal et une seconde en prolongation – ainsi que des filets lors de la séance de tirs au but acharnée.

Des millions d’Argentins ont pleuré, crié et se sont étreints en suivant le match – la plupart scandant le nom de leur capitaine.

(AP Photo/Matilde Campodonico)



Et l’homme, que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur du monde, n’a pas déçu.

Les célébrations se sont poursuivies toute la nuit dans la capitale et dans les villes et villages du pays.

(AP Photo/Rodrigo Abd)



Argentine a battu la France, championne en titre, 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3 après prolongation devant une foule de 88 000 personnes au Qatar.

Messi a ouvert le score pour l’Argentine avant qu’Angel Di Maria ne double la mise



Angel Di Maria célèbre le deuxième but de l’Argentine



Cependant, un doublé tardif du héros français Kylian Mbappe a vu le match aller en prolongation.

Messi a remis l’Argentine devant une fois de plus, mais Mbappe a de nouveau intensifié avec un autre penalty pour sceller un superbe triplé alors qu’il terminait 3-3 et se rendait à la redoutable séance de tirs au but.

Les supporters argentins nerveux attendent la séance de tirs au but



Mais c’était destiné à l’Argentine et à Messi alors que Gonzalo Montiel envoyait le coup de pied gagnant.

Messi a soulevé le trophée et a également été nommé joueur du tournoi.

Photo : AP



Les célébrations se sont poursuivies devant le stade Lusail au Qatar avec l’équipe argentine exhibant le trophée dans un bus à toit ouvert.

(AP Photo/André Penner)



Pour les supporters français, il y a eu de la déception, et le président Emmanuel Macron a tweeté : “Félicitations à l’équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du monde.

Un Mbappe découragé après la défaite de son équipe



Le président français Emmanuel Macron compatit à Mbappe. (Photo : AP)



“Vous avez ravi la nation et les supporters du monde entier. Félicitations à l’Argentine pour sa victoire.”