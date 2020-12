Le Crocus safran (Crocus sativus) fleurit dans la vallée du Cachemire, entourée par l’Himalaya de tous côtés, pendant seulement deux semaines par an.

A la fin de l’automne, généralement en novembre, les familles locales font une course contre la montre pour récolter ses fleurs afin de produire l’une des épices les plus précieuses au monde: le safran. Il peut se vendre plus de 3 000 euros le kilo.

Largement utilisée dans la cuisine persane, indienne, arabe et européenne, les senteurs de miel et de foin de cette épice sont un voyage à travers le temps et la culture.

Le processus de production du safran est très méticuleux et demande beaucoup de travail.

Tout d’abord, les fleurs délicates sont cueillies à la main et placées dans des paniers en osier. Pour obtenir un kilo de safran, il faut cueillir 150 000 fleurs.

Ensuite, les pétales violets sont soigneusement retirés de chaque fleur, également à la main, ce qui révèle trois stigmates délicats qui sont ensuite séchés au soleil ou avec des machines spéciales.

Il existe des alternatives aux familles travaillant pour produire l’épice. Des usines modernes ont été mises en place pour augmenter la qualité et la quantité de la production de safran. La plupart des agriculteurs locaux, cependant, préfèrent encore utiliser des techniques séculaires pour cueillir et sécher le matériau.

En plus d’être irremplaçable en cuisine, le safran est utilisé dans une large gamme d’autres produits, notamment la médecine et les cosmétiques.