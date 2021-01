Une tempête de neige persistante a recouvert de grandes parties de l’Espagne d’une quantité inhabituelle de neige samedi, tuant au moins quatre personnes et laissant des milliers de personnes coincées dans des voitures ou dans des gares et des aéroports qui ont suspendu tous les services.

L’agence météorologique nationale a rapporté qu’à partir de 7 heures du matin, la chute de neige à Madrid a atteint un niveau jamais vu depuis un demi-siècle. Plus de 50 centimètres (20 pouces) de neige sont tombés dans la capitale espagnole, selon l’agence météorologique AEMET.

Plus de la moitié des provinces espagnoles sont restées sous alerte de temps violent pour la tempête Filomena samedi soir, sept d’entre elles au plus haut niveau d’alerte. À Madrid, les autorités ont déclenché une alerte rouge pour la première fois depuis l’adoption du système il y a quatre décennies et ont appelé l’armée à sauver les gens des véhicules piégés sur tout, des petites routes aux grands axes de circulation de la ville.

Samedi soir, les services de sécurité espagnols avaient secouru plus de 1 500 personnes coincées dans des véhicules, a déclaré le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska.

L’AEMET avait averti que certaines régions recevraient plus de 24 heures de chutes de neige continues en raison de l’étrange combinaison d’une masse d’air froid stagnante sur la péninsule ibérique et de l’arrivée de la tempête plus chaude Filomena du sud.

La tempête devrait être suivie d’une forte baisse des températures dans les prochains jours, a indiqué l’agence.

Le ministre des Transports, José Luis Ábalos, a averti que «la neige allait se transformer en glace et nous entrerions dans une situation peut-être plus dangereuse que celle que nous connaissons actuellement».