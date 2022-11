En images: Buffalo, NY, certaines parties de l’Ontario frappées par une tempête de neige

Une tempête de neige à effet de lac frappant Buffalo, NY et certaines parties de l’Ontario s’est dirigée vers le nord au cours du week-end, apportant environ 1,2 mètre de neige dans certaines parties de New York et plus de 20 centimètres à travers l’Ontario.

À partir de jeudi soir, la neige s’est accumulée le long des rues jusqu’à vendredi matin, lorsque les habitants de Buffalo se sont réveillés avec des voitures enterrées et presque aucune visibilité sur les routes.

On s’attendait à ce que le système de tempête cause des douleurs similaires dans certaines régions de l’Ontario, car Environnement Canada a déclaré que certaines communautés le long du lac Huron et du lac Érié recevraient plus de 80 centimètres de neige d’ici la fin de dimanche.

Le service météorologique national des États-Unis a enregistré samedi 195,5 centimètres de neige à Orchard Park, dans l’État de New York, l’une des régions les plus durement touchées. Ce système de tempête pourrait être historique pour avoir laissé tomber le plus de neige sur une période de 24 heures dans l’État de New York, mais le météorologue Jason Alumbaugh a déclaré à l’Associated Press qu’il était encore trop tôt pour le dire.

Dimanche après-midi, les résidents ont commencé à sortir des maisons enneigées, tentant de dégager les allées et de découvrir les voitures avant que la prochaine série d’averses ne commence tôt lundi matin.

Les tempêtes de neige à effet de lac se produisent lorsque l’air froid balaye l’eau chaude, soufflant l’humidité vers la terre jusqu’à ce qu’elle se transforme en gros flocons de neige.

Les avertissements de bourrasques de neige continuent d’être en vigueur dimanche pour la majeure partie du sud de l’Ontario à Parry Sound-Muskoka, Peterborough-Kawartha Lakes, Waterloo-Wellington, York-Durham et Belleville – Quinte – Northumberland.

La tempête potentiellement historique pour Buffalo et les conditions dangereuses en Ontario se poursuivent alors que les résidents documentent le pays des merveilles hivernales sur les réseaux sociaux.

