En hiver, les sans-abri sont souvent confrontés à un choix douloureux : le feu ou les engelures

Par un matin glacial de décembre, un sans-abri passe au crible des coussins calcinés et des bâches fondues, cherchant à récupérer ce qu’il peut de ce qui reste de ses biens.

Noircis et brûlés, ils sont étalés sur les rives boueuses de la rivière Thames à London, en Ontario, car l’odeur de plastique brûlé est encore lourde dans l’air glacial.

Il jette de côté un brûleur au propane brûlé, probablement la source des flammes qui ont incinéré sa tente et transformé son sac de couchage et une grande partie de ses vêtements de rechange en un tas de chiffons brûlés.

C’est une scène qui devient de plus en plus courante à travers le pays, car la hausse des loyers, l’inflation inflexible et la capacité limitée des abris obligent davantage de personnes à dormir dehors avec rien d’autre qu’un sac de couchage et un feu pour rester au chaud, ce qui augmente le risque de blessure et garde les pompiers locaux sur leurs orteils .

Un problème pancanadien

“Je l’ai vu croître de façon exponentielle”, a déclaré Kirk Loveland, chef de peloton du service d’incendie de Londres, à propos du nombre de personnes qui dorment dans la rue dans la ville.

“Je peux me baser sur certaines de nos sociétés de moteurs très occupées et sur le nombre d’alarmes auxquelles elles répondent par rapport à il y a des années – 10 fois par jour sur ces types d’alarmes, qu’il s’agisse de personnes dans la rue, en bas et en dehors, quel que soit le format.”

La police d’Edmonton a distribué jeudi cette photographie montrant les conséquences d’un incendie de campement la veille au 105A Avenue et 96th Street. L’incendie a commencé par l’explosion d’un réservoir de propane, a indiqué la police. (Service de police d’Edmonton)

Londres n’est pas la seule ville aux prises avec ce problème. Régina, Winnipeg et Kitchener-Waterloo ont tous récemment fait face à des incendies dans des campements de sans-abri. Personne n’a été blessé dans ces cas.

Mais à Toronto, un récent incendie de campement a laissé un homme avec des brûlures potentiellement mortelles sur 90 % de son corps. Et à Edmonton, un homme est décédé la semaine dernière après l’explosion d’un réservoir de propane dans un campement de sans-abri. Il s’agissait du cinquième décès par incendie de ce type cette année à Edmonton, et un problème qui est maintenant si répandu que le chef des pompiers de la ville a qualifié les incendies de sa principale préoccupation.

Les incendies clandestins augmentent le danger

De nombreuses villes canadiennes ont des règlements municipaux contre les feux à ciel ouvert dans les zones urbaines, mais les mêmes règles visant à réduire le risque d’incendie à l’intérieur d’une ville obligent également les personnes qui dorment dans la rue à cacher ce qui est souvent leur plus grande source de chaleur hivernale.

Voici ce qui reste d’un campement sous la rampe Spadina de l’autoroute Gardiner à Toronto après qu’un incendie a balayé le campement d’un sans-abri, laissant des brûlures mortelles sur 90 % de son corps au début du mois. (Paul Smith/CBC)

Pour brouiller les pistes, les sans-abri tentent parfois de cacher les preuves de l’incendie avant de se rendre pour la nuit, ou d’obscurcir les flammes eux-mêmes, a déclaré Carlos Buschinelli, responsable des services de proximité pour London Cares, une agence de soutien aux sans-abri.

“La façon la plus sûre de le faire est d’enfermer ce brûlage à ciel ouvert, peut-être dans leur tente ou dans toute structure qu’ils ont”, a-t-il déclaré.

“Malheureusement, les matériaux des tentes et des sacs de couchage sont extrêmement inflammables.”

Manuel de sécurité incendie pour les campements de sans-abri

Ces conditions de poudrière font partie de la raison pour laquelle Sarah Rehou, qui était coordonnatrice de la recherche à l’unité des brûlés de l’hôpital Sunnybrook de Toronto, a commencé à voir un flux constant de sans-abri souffrant de brûlures pendant la pandémie.

Il faisait -20 °C lorsqu’un hangar abandonné derrière une cimenterie près de McCowan Road et Sheppard Avenue East a pris feu en janvier 2015. Lorsque les pompiers ont éteint les flammes, ils ont découvert le corps de Grant Faulkner, 49 ans. (Tony Smyth/CBC)

“Nous avons constaté une augmentation au cours des deux dernières années à cause du COVID, simplement parce qu’il y avait plus de personnes qui dormaient dans la rue”, a-t-elle déclaré. “Il y avait un manque de places dans les refuges, les gens étaient refoulés. De plus, les gens ne voulaient pas toujours dormir à l’intérieur à cause du COVID.”

L’augmentation soudaine des brûlures chez les personnes sans abri a poussé des chercheurs de Sunnybrook et de l’Université de Toronto à suivre une étude de 2018 Enquête du coroner de l’Ontario sur le décès de Grant Faulkner. Le sans-abri de 49 ans est décédé lorsque son abri de fortune a pris feu par une nuit glaciale en janvier 2015.

L’une des recommandations spécifiques était de recruter des sans-abri eux-mêmes pour aider à créer un manuel de sécurité qui couvrirait des situations spécifiques à la vie en campement, c’est ce qu’ont fait les chercheurs.

“C’est littéralement une question de vie ou de mort”, a-t-elle déclaré. “Malheureusement, ces recommandations n’ont jamais été développées et c’est de là que vient ce manuel.”

Grant Faulkner est décédé en janvier 2015 lorsque le hangar en bois dans lequel il vivait a pris feu. (Michael Charles Cole/CBC)

Le résultat a été un livre plastifié à reliure spirale, d’environ 11 pages, plein de conseils sur la façon d’allumer un feu en toute sécurité lorsque vous êtes obligé de dormir à l’extérieur. CBC News a inclus le manuel au bas de cet article.

Rehou a déclaré qu’une fois développé, les chercheurs ont organisé des sessions de formation avec des travailleurs de proximité et des groupes de personnes dormant dans la rue et les résultats ont été presque immédiats.

“Pour l’anecdote, nous savons que cela fonctionne. Nous savons que la formation fonctionne”, a-t-elle déclaré, notant que l’un des groupes formés a utilisé une couverture anti-feu pour étouffer avec succès les flammes dans un campement.

“Il y a certainement une deuxième partie à cela et c’est pour l’étudier scientifiquement pour voir si ce manuel a fait une différence.”

Le manuel a déjà été distribué à un certain nombre d’agences à Londres qui aident les personnes sans domicile.

“Nous prendrons n’importe quoi si cela peut aider”, a déclaré Buscanelli. “Nous pouvons l’utiliser, c’est sûr.”