En haut dans tout l’État, mais en bas dans la vallée de Sauk – Shaw Local

Les chasseurs de cerfs de la vallée de Sauk ont ​​capturé 95 cerfs de moins au cours du premier week-end de la saison de chasse que l’année dernière.

C’était la deuxième année consécutive de baisse.

Les chiffres étaient en baisse dans les quatre comtés : Lee en avait 314, contre 316 ; Whiteside en avait 335, contre 348; Ogle en avait 356, contre 394; et Carroll en avait 331, contre 373.

La chasse de 2022 est jusqu’à présent de 1 336. C’est en baisse par rapport à la récolte du premier week-end de 1 431 en 2021 et à la récolte de 1 558 en 2020.

Mais dans tout l’État, la récolte de cerfs était en hausse. Le département des ressources naturelles de l’Illinois a déclaré que les chiffres préliminaires montraient une récolte de 52 354 du 18 au 20 novembre. En 2021, les chasseurs ont capturé 48 964 cerfs.

La saison des cerfs de l’État pour les armes à feu se terminera le 4 décembre. Cependant, les chasseurs à chargement par la bouche seront absents du 9 au 11 décembre et la saison de tir à l’arc dure jusqu’au 15 janvier. Il y a aussi une chasse de fin de saison pour les cerfs sans bois et ceux souffrant d’émaciation chronique. maladie qui aura lieu du 29 décembre au 29 janvier. 1 et du 13 au 15 janvier dans certains comtés.

Un tableau des totaux préliminaires de récolte de cerfs d’armes à feu dans l’Illinois par comté pour le premier week-end de la saison 2022, et des totaux comparables pour 2020 et 2021, peut être trouvé ci-dessous.