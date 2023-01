En Haïti, les gangs prennent le contrôle alors que la démocratie s’étiole

Commentez cette histoire Commenter

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Jimmy Cherizier traverse la capitale haïtienne à l’arrière d’une moto, flanqué de jeunes hommes portant des masques noirs et imprimés léopard et des armes automatiques. Alors que le peloton de vélos vole à côté de graffitis indiquant « Mafia boss » en créole, les vendeurs ambulants vendant des légumes, de la viande et des vieux vêtements sur le trottoir baissent les yeux ou regardent curieusement.

Cherizierplus connu sous son surnom d’enfance Barbecue, est devenu le nom le plus reconnu en Haïti.

Et ici, sur son territoire, enveloppé par les maisons aux toits de tôle et les rues animées du quartier informel La Saline, il fait la loi.

Sur le plan international, il est connu comme le chef de gang le plus puissant et le plus redouté d’Haïti, sanctionné par les Nations Unies pour “graves violations des droits de l’homme”, et l’homme derrière un blocus de carburant qui a mis la nation des Caraïbes à genoux à la fin de l’année dernière.

Mais si vous demandez à l’ancien policier avec des tatouages ​​d’armes à feu sur son bras, c’est un «révolutionnaire», qui milite contre un gouvernement corrompu qui a laissé une nation de 12 millions d’habitants dans la poussière.

« Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas impliqué dans un enlèvement. Je ne suis pas un violeur. Je mène juste un combat social », a déclaré Cherizier, chef de « G9 Family and Allies », à l’Associated Press, assis sur une chaise au milieu d’une route vide à l’ombre d’une maison aux fenêtres brisées par des balles. « Je suis une menace pour le système.

À une époque où la démocratie s’est effondrée en Haïti et où la violence des gangs est devenue incontrôlable, ce sont des hommes armés comme Cherizier qui comblent le vide de pouvoir laissé par un gouvernement en ruine. En décembre, l’ONU a estimé que les gangs contrôlaient 60% de la capitale haïtiennemais de nos jours, la plupart des gens dans les rues de Port-au-Prince disent que ce chiffre est plus proche de 100 %.

“Démocratiquement parlant, il y a peu ou pas de légitimité” pour le gouvernement haïtien, a déclaré Jeremy McDermott, directeur d’InSight Crime, un centre de recherche axé sur le crime organisé. “Cela donne aux gangs une voix politique plus forte et plus de justification à leurs prétentions d’être les véritables représentants des communautés.”

C’est quelque chose que les victimes du conflit, les politiciens, les analystes, les organisations humanitaires, les forces de sécurité et les observateurs internationaux craignent de ne faire qu’empirer. Les civils, s’inquiètent-ils, subiront le plus gros des conséquences.

L’histoire d’Haïti a longtemps été tragique. Berceau du plus grand soulèvement d’esclaves de l’hémisphère occidental, le pays a obtenu son indépendance de la France en 1804, devant les autres pays de la région.

Mais c’est depuis longtemps le pays le plus pauvre de l’hémisphère, et Haïti au XXe siècle a enduré une dictature sanglante qui a duré jusqu’en 1986 et a provoqué l’exécution massive de dizaines de milliers d’Haïtiens.

Le pays est en proie à des troubles politiques depuis, tout en subissant des vagues de tremblements de terre dévastateurs, des ouragans et des épidémies de choléra.

La dernière crise est entrée à plein régime après l’assassinat en 2021 de Président Jovenel Moise. En son absence, l’actuel Premier ministre Ariel Henry a émergé dans une lutte pour le pouvoir en tant que chef du pays.

Haïti est presque 200 gangs ont profité du chaos, se disputant le contrôle.

La tension monte à Port-au-Prince. Des points de contrôle de la police parsèment les intersections très fréquentées et des tags de graffiti indiquant “A bas Henry” peuvent être repérés dans toutes les parties de la ville. Les Haïtiens marchent dans les rues avec une agitation qui vient du fait qu’ils savent que tout peut arriver à tout moment.

Un chauffeur d’ambulance revenant d’avoir transporté un patient a déclaré à l’AP qu’il avait été kidnappé, détenu pendant des jours et a demandé de payer 1 million de dollars pour être libéré.

De telles rançons sont désormais monnaie courante, utilisées par les gangs pour financer leur guerre.

En moyenne, quatre personnes sont kidnappées par jour en Haïti, selon l’ONU estimations.

L’ONU a enregistré près de 2 200 meurtres en 2022, le double de l’année précédente. Les femmes du pays décrivent des viols collectifs brutaux dans des zones contrôlées par des gangs. Les patients des unités de traumatologie sont pris entre deux feux, ravagés par les coups de feu des gangs ou de la police.

“Personne n’est en sécurité”, a déclaré Peterson Pean, un homme avec une balle logée dans le visage après avoir été abattu par la police après avoir omis de s’arrêter à un poste de contrôle de la police alors qu’il rentrait chez lui après le travail.

Pendant ce temps, une vague de meurtres macabres de policiers par des gangs a suscité l’indignation et les protestations des Haïtiens.

Suite au meurtre de six officiers, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux – probablement filmée par des gangs – montrait six corps nus allongés sur la terre avec des fusils sur la poitrine. Une autre montre deux hommes masqués utilisant les membres démembrés d’agents pour tenir leurs cigarettes pendant qu’ils fument.

“La violence liée aux gangs a atteint des niveaux jamais vus depuis des années… touchant presque tous les segments de la société”, a déclaré Helen La Lime, envoyée spéciale de l’ONU pour Haïti, lors d’une réunion du Conseil de sécurité fin janvier.

Henry, le Premier ministre, a demandé à l’ONU de mener une intervention militaire, mais de nombreux Haïtiens insistent sur le fait que ce n’est pas la solution, citant les conséquences passées de intervention étrangère en Haïti. Jusqu’à présent, aucun pays n’a été disposé à mettre des bottes sur le terrain.

La guerre a passé prolongé des zones historiquement déchirées par la violence, consommant désormais des rues bordées de manoirs auparavant considérées comme relativement sûres.

La Lime a souligné les guerres de territoire entre le groupe de Cherizier, G9, et un autre, G-Pep, comme l’un des éléments clés Conducteurs.

En octobre, l’ONU a critiqué Cherizier avec les sanctionsy compris un embargo sur les armes, un gel des avoirs et une interdiction de voyager.

L’organisme l’a accusé d’avoir perpétré un massacre sanglant à La Saline, de paralyser économiquement le pays et d’avoir utilisé la violence armée et le viol pour menacer “la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti”.

Dans le même temps, bien qu’il n’ait pas été élu au pouvoir et que son mandat expire, Henry, dont l’administration a refusé une demande de commentaire, a continué à diriger un gouvernement squelette. Il s’est engagé depuis un an et demi à organiser des élections générales, mais il ne l’a pas fait.

Début janvier, le pays a perdu sa dernière institution démocratiquement élue lorsque les mandats de 10 sénateurs symboliquement en fonction ont mis fin à leur mandat.

Cela a transformé Haïti en une “dictature” de facto, a déclaré Patrice Dumont, l’un des sénateurs.

Il a dit que même si le gouvernement actuel était disposé à organiser des élections, il ne sait pas si cela serait possible en raison de la ferme emprise des gangs sur la ville.

« Les citoyens perdent confiance dans leur pays. (Haïti) fait face à une dégradation sociale », a déclaré Dumont. “Nous étions déjà un pays pauvre, et nous sommes devenus plus pauvres à cause de cette crise politique.”

Dans le même temps, des chefs de gangs comme Cherizier ont de plus en plus invoqué le langage politique, utilisant la fin des mandats des sénateurs pour remettre en cause le pouvoir d’Henry.

« Le gouvernement d’Ariel Henry est un gouvernement de facto. C’est un gouvernement qui n’a aucune légitimité », a déclaré Cherizier.

Cherizier, une arme de poing glissée dans le dos de son jean, a emmené l’AP sur son territoire à La Saline, expliquant les conditions difficiles dans lesquelles vivent les communautés. Il nie les allégations portées contre lui, affirmant que les sanctions qui lui sont imposées sont fondées sur des mensonges.

Cherizier, qui n’a pas voulu dire à l’AP d’où provenait son argent, affirme qu’il essaie simplement d’assurer la sécurité et d’améliorer les conditions dans les zones qu’il contrôle.

Cherizier a traversé des tas d’ordures et passé des enfants mal nourris vantant un iPhone avec une photo de son visage au dos. Un drone appartenant à son équipe surveillant sa sécurité le suit alors qu’il se faufile à travers des rangées de maisons bondées faites de tôles et de planches de bois.

Poursuivi par un groupe d’hommes lourdement armés et masqués, il n’a pas permis à l’AP de filmer ou de prendre des photos de ses gardes et de leurs armes.

“Nous sommes les méchants, mais nous ne sommes pas les méchants”, a déclaré l’un des hommes à un journaliste vidéo de l’AP alors qu’il la guidait à travers un marché bondé.

Alors que certains ont émis l’hypothèse que Cherizier se présenterait aux élections si des élections avaient lieu, Cherizier insiste sur le fait qu’il ne le ferait pas.

Ce qui est clair, a déclaré McDermott, d’InSight Crime, c’est que les gangs récoltent les fruits du chaos politique.

InSight Crime estimations qu’avant l’assassinat du président, la fédération des gangs de Cherizier, le G9, recevait la moitié de son argent du gouvernement, 30 % d’enlèvements et 20 % d’extorsions. Après le meurtre, le financement du gouvernement a considérablement diminué, selon l’organisation.

Pourtant, ses gangs ont considérablement gagné en puissance après que le groupe a bloqué la distribution de carburant depuis le principal terminal de carburant de Port-au-Prince pendant deux mois à la fin de l’année dernière.

Le blocus a paralysé le pays au milieu d’une épidémie de choléra et a permis à d’autres gangs de s’étendre. Cherizier a affirmé que le blocus était une protestation contre la hausse de l’inflation, la corruption du gouvernement et l’aggravation des inégalités en Haïti.

Aujourd’hui, le G9 contrôle une grande partie du centre de Port-au-Prince et se bat ailleurs pour le pouvoir.

“Le Frankenstein politique a depuis longtemps perdu le contrôle du monstre du gang”, a déclaré McDermott. “Ils se déchaînent maintenant à travers le pays sans retenue, gagnant de l’argent de toutes les manières possibles, kidnappant avant tout.”

Des civils comme Christina Julien, 9 ans, font partie de ceux qui en paient le prix.

La jeune fille souriante qui rêve d’être médecin se réveille recroquevillée sur le sol du porche de sa tante à côté de ses parents et de ses deux sœurs.

Elle fait partie des 155 000 personnes au moins à Port-au-Prince qui ont été forcées de fuir leur foyer à cause de la violence. Cela fait quatre mois qu’elle n’a pas pu dormir dans son propre lit.

Leur quartier à la périphérie nord de la ville était autrefois sûr. Mais elle et sa mère, Sandra Sainteluz, 48 ans, ont déclaré que les choses avaient commencé à changer l’année dernière.

Les rues autrefois animées se sont vidées. La nuit, des coups de feu retentissaient devant leur fenêtre et lorsque les voisins allumaient des feux d’artifice, Christina demandait à sa mère s’il s’agissait de balles.

“Quand il y avait des fusillades, je ne pouvais pas aller dans la cour, je ne pouvais pas aller voir mes amis, je devais rester à la maison”, a déclaré Christina. “Je devais toujours m’allonger par terre avec ma mère, mon père, ma sœur et mon frère.”

Christina a commencé à avoir des palpitations cardiaques à cause du stress et de Sainteluz, une enseignante, inquiète pour la santé de sa fille. Dans le même temps, Sainteluz et son mari craignaient que leurs enfants ne soient kidnappés sur le chemin de l’école.

En octobre, lors du blocus de Cherizier, des hommes armés appartenant au puissant 400 Mawozo gang a pris d’assaut leur quartier. Ce même gang était derrière le enlèvement de 17 missionnaires en 2021.

Christina a vu un groupe d’hommes avec des fusils de la maison d’un ami et a couru chez elle. Elle a dit à Sainteluz : « Maman il faut partir, il faut partir. Je viens de voir les gangsters passer avec leurs armes, il faut partir !

Ils ont emballé tout ce qu’ils pouvaient emporter et ont cherché refuge dans la petite maison de deux chambres des membres de la famille dans une autre partie de la ville.

La vie ici n’est pas facile, dit Sainteluz, le principal pourvoyeur de sa famille.

« Je me sentais désespérée d’aller vivre dans la maison de quelqu’un d’autre avec tant d’enfants. J’ai tout laissé, je suis partie avec seulement deux sacs », a-t-elle déclaré.

Sainteluz se démène pour frotter les vêtements, cuisiner de la soupe pour sa famille dans la cuisine au sol en terre battue et aide Christina assise sur un bidon d’essence vide à faire méticuleusement ses devoirs de mathématiques.

Chaque fois qu’une rafale de vent souffle sur les collines voisines, le toit en métal rouillé de la maison qu’ils partagent avec 10 autres personnes tremble.

La mère travaillait autrefois comme institutrice, gagnant 6 000 gourdes haïtiennes (41 $) par mois. Elle a dû arrêter d’enseigner il y a deux ans à cause de la violence. Maintenant, elle vend des barbotines sur le bord de la route, gagnant une fraction de ce qu’elle gagnait autrefois.

La jeune Christina a dit que ses amis et ses poupées Barbie lui manquaient.

Mais, le sacrifice en vaut la peine, a déclaré Sainteluz. Au cours des derniers mois, elle a entendu des histoires d’horreur sur les camarades de classe de sa fille qui se faisaient kidnapper, les voisins devant payer des rançons de 40 000 $ et les meurtres juste devant leur maison.

Au moins ici, ils se sentent plus en sécurité. Pour l’instant, a-t-elle ajouté.