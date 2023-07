« En gros, c’est du foot et du café »: à l’intérieur de la liaison alimentée par la caféine de l’USWNT

Laken Litman Analyste de football universitaire et de soccer

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Si vous suivez l’une des joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être remarqué un message inhabituel qui apparaît fréquemment tout au long de cette Coupe du monde : l’art du café.

Alex Morgan a partagé une photo de une tasse de café avec une photo de sa fille Charlie imprimée dessus. Julie Ertz a fait un des emoji avec la langue sortie. Ashley Sanchez en a posté un avec un selfie d’elle et de Naomi Girma. Lynn Williams en a récemment eu un avec une image idiote de Megan Rapinoe dessus.

[ Megan Rapinoe went from star to sub for USWNT, but she’s not sweating it ]

Nike, un sponsor du football américain, a fourni à l’équipe la machine à café sophistiquée, une Imprimante à café Cinoart (prix au détail : 2 873,85 $), qui permet aux joueurs de télécharger des photos directement depuis leur téléphone qui apparaîtront au-dessus de leur café.

« C’est comme une petite touche de joie tous les matins », a déclaré Crystal Dunn, dont le go-to est un Americano glacé avec un peu de lait d’avoine, à propos de l’imprimeur de café « malade ». « Tout le monde sait que les enjeux sont vraiment élevés maintenant, et trouver ces petites choses qui vous permettent de vous réveiller et d’être excité, juste pour calmer un peu les nerfs, a été formidable. »

C’est le cadeau parfait pour une équipe américaine qui considère le café non seulement comme un remontant, mais comme un rituel de liaison.

« Nous aimons tous prendre un café ensemble et c’est une façon d’être social les uns avec les autres, plutôt que de simplement s’entraîner ensemble », a déclaré l’arrière droit Sofia Huerta. « Cela nous rapproche définitivement. »

Il s’avère que la Nouvelle-Zélande est l’endroit idéal pour un groupe d’obsédés par le café. Il est impossible de marcher un pâté de maisons ici sans voir un café – ou quatre.

« La culture du café est là-haut à coup sûr », a déclaré Huerta.

Il y a des endroits comme Starbucks et Mojo, une chaîne régionale. Mais surtout, la Nouvelle-Zélande est un pays obsédé par le café avec des boutiques familiales partout qui utilisent des haricots torréfiés localement et toutes sortes de lait, des produits laitiers aux alternatives.

La bonne chose pour les joueurs de l’USWNT – alors qu’ils se préparent pour leur troisième et dernier match de phase de groupes contre le Portugal (la couverture commence mardi à 1 h HE, avec coup d’envoi à 3 h HE sur FOX et l’application FOX Sports ) – est que s’ils n’ont pas le temps de faire le tour du pâté de maisons et de prendre une tasse avant l’entraînement ou une réunion, ils peuvent en commander dans l’enceinte de leur hôtel du camp de base.

[USA vs. Portugal: Everything to know, how to watch group-stage finale]

Il y a un café-bar et un barista dans le hall – qui est un bar ordinaire lorsque l’hôtel n’est pas uniquement occupé par l’USWNT – afin que les joueurs et le personnel puissent prendre de la caféine à tout moment.

« Nous sommes une énorme équipe de café », a déclaré Williams, qui commande un double shot Americano avec du lait d’avoine cuit à la vapeur s’il fait froid, ou ajoute du lait d’avoine ordinaire s’il fait chaud.

Bien sûr, les joueurs se sont promenés et ont exploré les magasins locaux à Auckland et Wellington – les deux villes où ils ont joué des matchs jusqu’à présent – ​​quand ils le pouvaient. C’est leur chance de socialiser, décompresser et créer des liens quand ils ont des temps d’arrêt.

Morgan trouve généralement une heure ici et là pour prendre un latte au lait d’avoine avec son père, Mike, sur la route. Elle est l’une des nombreuses joueuses de l’USWNT qui apprécie plusieurs cafés par jour – elle est récemment venue à une conférence de presse vers 15 heures, heure locale, avec sa deuxième tasse à la main. Bien que chacun ait ses propres limites, des études ont montré que la caféine peut améliorer les performances.

« En gros, c’est du foot et du café actuellement », Morgan posté sur Instagram.

L’équipe a aussi quelques buveurs de matcha et de thé, et puis il y a Alyssa Thompson, 18 ans, la plus jeune joueuse de l’équipe, qui n’a pas encore capté le buzz.

« Je ne bois pas de café », a déclaré Thompson. « Je reçois généralement comme un chai ou un matcha si nous sortons dans un café. S’ils n’en ont pas, alors je ne reçois tout simplement rien. »

[ USA vs. Portugal scouting report: How Americans secure much-needed result ]

Mis à part les petites tailles de tasse, une chose qui est différente dans le fait d’obtenir du café en Nouvelle-Zélande par rapport aux États-Unis est qu’ils n’ajoutent généralement pas de saveurs comme la vanille ou le caramel aux boissons. Alors qu’Emily Fox aime un simple latte glacé ou un plat blanc, Huerta opte généralement pour un latte glacé à la vanille avec du lait d’amande mais a eu du mal à les trouver.

« Ils ne font pas vraiment de vanille et je me dis: » Qu’est-ce que c’est? « », A déclaré Huerta. « C’est la seule raison pour laquelle j’aime le café. »

Alors que la Coupe du monde devient plus stressante et que la pression de remporter un troisième titre consécutif se rapproche, les joueurs peuvent toujours trouver du réconfort dans leurs rendez-vous réguliers au café.

« Ouais, parfois je pense que c’est une maladie », a déclaré Dunn. « Mais genre, écoute. On doit prendre notre dose de café. »

Carli Lloyd a projeté le XI de départ de l’USWNT contre le Portugal | Coupe du monde maintenant

Laken Litman couvre le football universitaire, le basketball universitaire et le football pour FOX Sports. Elle a précédemment écrit pour Sports Illustrated, USA Today et The Indianapolis Star. Elle est l’auteur de « Strong Like a Woman », publié au printemps 2022 pour marquer le 50e anniversaire du titre IX. Suivez-la sur Twitter @LakenLitman.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports États-Unis Coupe du Monde Féminine de la FIFA