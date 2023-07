En graphiques : Ce que vous devez savoir avant les résultats de la triple élection partielle

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les électeurs sont aux urnes aujourd’hui pour les élections partielles dans le Grand Londres, le North Yorkshire et le Somerset – trois concours dans des régions très différentes du pays qui serviront de baromètre de l’opinion publique alors que les députés se terminent pour les vacances d’été.

Uxbridge et Ruislip, Selby et Ainsty et Somerton et Frome sont à gagner après que Boris Johnson, Nigel Adams et David Warburton – tous conservateurs – ont annoncé leurs démissions respectives, créant un triple mal de tête indésirable pour Rishi Sunak.

Les pertes pour les conservateurs dans chacun d’eux seraient la première fois en 55 ans qu’un gouvernement est défait lors de trois élections partielles le même jour.

Uxbridge et South Ruislip. Majorité conservatrice : 7 210

Les travaillistes ont de grands espoirs de gagner l’ancien siège de Boris Johnson à Uxbridge et South Ruislip, à la périphérie de l’ouest de Londres.

Le Parti conservateur a remporté le siège à chaque élection depuis sa création en 2010 et l’ancien Premier ministre a remporté plus de la moitié des voix en 2019, 2017 et 2015.

Aux élections générales de 2019, M. Johnson a remporté 25 351 voix (52,6 %), le candidat travailliste Ali Milani arrivant en deuxième position avec 18 141 voix (37,6 %). La candidate libérale démocrate Joanne Humphreys est arrivée troisième sur 3 026 (6,3 %).

Selby et Ainsty. Majorité conservatrice : 20 137

L’élection partielle a été déclenchée après que M. Adams, un allié de M. Johnson, a démissionné après s’être vu refuser une pairie.

Mais le député, qui avait précédemment déclaré qu’il se retirerait aux prochaines élections générales, a insisté sur le fait que sa décision de démissionner n’avait rien à voir avec le blocage de son élévation à la Chambre des lords.

M. Adam, aux élections générales de 2019, a obtenu 33 995 (60,3%) des voix, le candidat travailliste Malik Rofidi arrivant deuxième sur 13 858 (24,6%) et la candidate libérale démocrate Katharine Macy troisième sur 4 842 (3,4%)

Somerton et Frome. Majorité conservatrice : 19 213

L’élection partielle de Somerton et Frome a été déclenchée par la démission de David Warbuton, qui a démissionné après avoir été accusé de harcèlement sexuel, ce qu’il nie, et avoir admis avoir pris de la cocaïne.

Le siège du Somerset est un bastion conservateur – renvoyant un député conservateur chaque année depuis 2010.

Les conservateurs l’ont détenu de 1983 à 1997 et les libéraux démocrates de 1997 à 2015, lorsque David Warburton l’a récupéré pour les conservateurs.

M. Warburton avait une majorité de 19 213 voix aux élections de 2019 et a obtenu près de 56% des voix, les Lib Dems étant deuxièmes avec un peu plus de 26% et les travaillistes troisièmes avec 13%.

Les Lib Dems ont besoin d’une part de vote de 14,9 points de pourcentage pour arriver en tête à l’élection partielle: l’équivalent d’un changement net de 15 personnes sur 100 changeant de camp depuis 2019.