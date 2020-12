Le Dr Hingston, qui travaille comme médecin de soins intensifs à l’hôpital universitaire voisin du Pays de Galles et comme médecin ambulancier d’hélicoptère, a décrit l’événement en termes discrets: «Tout comme le vaccin contre la grippe.»

Mais il était clairement conscient que l’acte simple avait un but plus grand: protéger non seulement lui-même, mais, espérons-le, sa famille, ses collègues et ses patients contre un virus potentiellement mortel. Les vaccinations qui ont lieu ici ont déjà résonné dans le monde entier.

Cela faisait à peine six jours que les régulateurs britanniques avaient annoncé l’approbation d’urgence du vaccin Pfizer-BioNTech, le premier pays à publier un vaccin testé au public. Le début du programme de vaccination – pour un virus qui a infecté des dizaines de millions de personnes dans le monde et fait plus de 1,5 million de morts – marque une nouvelle phase dans la lutte contre le coronavirus en Grande-Bretagne, qui a été durement touchée par la maladie.

Finalement, la Grande-Bretagne envisage de vacciner autant de personnes que possible dans le pays. Mais pour l’instant, alors qu’il déploie ses 800 000 premières doses de vaccin, les personnes âgées de 80 ans et plus, celles qui travaillent dans les maisons de retraite et les travailleurs de la santé sont en tête de liste.