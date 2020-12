ATLANTA (AP) – En 2008, alors que Barack Obama était critiqué pour un sermon prononcé par son ancien pasteur des années auparavant, le président en herbe s’est distancé des paroles enflammées du prédicateur qui canalisaient la colère des Noirs américains face au racisme.

Le révérend Raphael Warnock a défendu Jeremiah Wright. «Lorsque les prédicateurs disent la vérité, très souvent, cela met les gens mal à l’aise», a-t-il déclaré sur Fox News.

Maintenant Warnock est le politicien qui se présente aux élections et celui qui est attaqué pour ses paroles parfois passionnées de la chaire. Et encore une fois, il ne recule pas. Warnock, 51 ans, affirme que sa candidature au Sénat américain en Géorgie – l’une des deux courses le 5 janvier qui déterminera le contrôle du Sénat – est une prolongation de ses années d’activisme progressiste à la tête de l’église où le révérend Martin Luther King Jr. a prêché.

Warnock appelle à une réforme de la mise en liberté sous caution et à la fin de l’incarcération de masse; un salaire décent et une formation professionnelle pour une économie verte; élargissement de l’accès au vote et aux soins de santé, et remise des prêts étudiants. C’est une plateforme sans vergogne libérale qui peut galvaniser les démocrates dont il a besoin pour voter au second tour des élections.

Mais cela comporte aussi des risques. Son adversaire, le sénateur républicain Kelly Loeffler, a qualifié sa rhétorique et ses propositions de «radicales», socialistes et en décalage avec les résidents de Géorgie. C’est une ligne d’attaque qui pourrait influencer les électeurs modérés de banlieue dans un État qui n’a pas élu un démocrate au Sénat depuis 20 ans.

«Je suis un pasteur qui est candidat à un poste politique, mais je ne me considère pas comme un politicien», a-t-il déclaré à l’Associated Press. « Honnêtement, je ne sais rien qui soit autre qu’authentique. »

Warnock rejoindrait un petit groupe d’autres ministres au Congrès, y compris au moins un autre pasteur noir, le représentant Emanuel Cleaver. Il a dit que son modèle était King, «qui a utilisé sa foi pour activer le changement sur la place publique». Au lycée, il a écouté les sermons de l’icône des droits civiques et a été particulièrement attiré par «A Knock At Midnight», dans lequel King exhorte les églises à servir de «critique de l’État» et à lutter pour la paix et la justice économique et raciale.

Warnock a embrassé cette mission. En 2007, il a averti que les États-Unis pourraient «perdre leur âme» dans un discours condamnant la décision du président George W. Bush d’envoyer davantage de troupes en Irak. Au Capitole de Géorgie en 2014, il a été arrêté alors qu’il protestait contre le refus des républicains de l’État d’étendre Medicaid. Après le meurtre de George Floyd par la police en mai, il a exposé la lutte du pays contre un «virus» qu’il a surnommé «COVID-1619» pour l’année où certains des premiers esclaves sont arrivés en Amérique du Nord anglaise.

Sa campagne s’inspire fortement de sa jeunesse. Warnock a grandi pauvre dans des logements sociaux à Savannah, en Géorgie. Il cite la petite entreprise de son père transportant de vieilles voitures dans un chantier sidérurgique local pour repousser les attaques contre la libre entreprise.

Il a fréquenté le Morehouse College et a obtenu un doctorat. en théologie de l’Union Theological Seminary, finançant son éducation avec l’aide de prêts étudiants et de subventions fédérales. Son frère aîné Keith, l’un des 11 frères et sœurs, a purgé plus de 20 ans de prison pour une première infraction liée à la drogue, et Warnock a utilisé son cas pour plaider en faveur d’une réforme de la justice pénale.

«Il savait ce que c’était que de lutter. Il savait ce que c’était de se passer», a déclaré Mgr Reginald T. Jackson, un dirigeant de l’Église épiscopale méthodiste africaine en Géorgie, à propos de Raphael Warnock, qu’il soutient. «Il est capable de parler là où se trouvent beaucoup de gens.»

Warnock savait très tôt qu’il voulait entrer dans le ministère. Son père était aussi un prédicateur et a enrôlé son fils à un jeune âge pour l’aider à lire les petits caractères d’un livre de référence biblique parce qu’il refusait d’obtenir des lunettes de vue. Warnock se souvient avoir prononcé son premier sermon, «Il est temps que je parle des affaires de mon père», à 11 ans.

Son activisme social fait partie d’une tradition de résistance dans de nombreuses églises noires qui s’est développée à partir de la lutte contre les inégalités raciales. Les pasteurs noirs ont dénoncé l’histoire raciale troublée du pays en utilisant des termes qui peuvent être inconfortables pour les étrangers.

Dans son sermon très scruté, Wright a dénoncé les mauvais traitements infligés aux Noirs par le pays avec l’exclamation: «God damn America». Loeffler a utilisé le clip dans une publicité qui accuse Warnock de défendre la «haine» de Wright.

Loeffler a également utilisé des extraits des propres sermons de Warnock pour affirmer qu’il était contre la police et l’armée. Dans un clip, Warnock dit que personne ne peut servir «Dieu et l’armée». Warnock, qui a deux frères qui sont des vétérans et dont le père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a déclaré qu’il prêchait à partir d’un texte biblique et essayait de donner une leçon sur la priorisation de Dieu et l’établissement d’un fondement moral pour la vie.

Loeffler a utilisé un autre clip pour accuser Warnock de dénigrer la police. Mais sa remarque sur «le pouvoir de la police se manifestant dans une sorte de mentalité de gangster et de voyou» dans ce sermon était une référence spécifique aux pratiques policières à Ferguson, Missouri, sur lesquelles le ministère américain de la Justice a enquêté après qu’un officier de police Adolescent noir, en 2014.

« Il s’est en fait assuré que nous savons qui il est avec ses propres mots », a déclaré Loeffler lors d’un débat en décembre. « Ce ne sont pas mes mots. »

Warnock l’a accusée de mentir «sur Jésus».

Cleaver a déclaré que les attaques contre les sermons de Warnock utilisant des lignes sans contexte sont «terriblement injustes» et ne montrent aucune compréhension du rôle d’un prédicateur noir.

«Je suis juste rendu malade par ce qu’ils essaient de faire», dit-il.

Lors du débat en décembre, Loeffler a également interrogé Warnock au sujet de son arrestation en 2002, soupçonné d’entraver une enquête sur la maltraitance des enfants dans un camp du Maryland dirigé par l’église de Baltimore qu’il dirigeait à l’époque. Warnock a déclaré qu’il essayait de s’assurer que les jeunes avaient des avocats ou de la famille présents lorsqu’ils étaient interrogés par les autorités. Les charges ont été abandonnées.

L’épouse de Warnock l’a accusé plus tôt cette année de lui avoir écrasé le pied lors d’une dispute, mais la police a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucun signe visible de blessure et qu’elle n’avait pas accusé Warnock d’un crime.

L’effort pour dépeindre Warnock comme un radical est similaire à la stratégie que les républicains ont utilisée avec un certain succès contre d’autres démocrates lors de courses à bulletin descendant cette année. Mais cela fait également écho aux attaques que les ségrégationnistes ont lancées contre King et les partisans du mouvement des droits civiques. Cela pourrait aider l’importante population afro-américaine de l’État à voter lors du second tour du mois prochain.

Warnock a raison de continuer à se concentrer sur sa plate-forme d’un salaire vital, des options de soins de santé élargies et des droits de vote, a déclaré le révérend William Barber II, président des Repairers of the Breach, un groupe à but non lucratif qui lutte contre la pauvreté et la discrimination.

« Vous ne gagnez pas en étant républicain léger », a déclaré Barber. « Vous gagnez en soulevant les gens par le bas. »