En Géorgie, un suspect de tir de masse est tué lors d’une chasse à l’homme et 3 officiers sont blessés, selon la police

HAMPTON, Géorgie (AP) – Des officiers ont abattu dimanche un homme recherché lors de quatre meurtres le week-end près d’Atlanta lors d’un échange de coups de feu, avec un adjoint du shérif et deux policiers blessés alors qu’ils tentaient de mettre le suspect en garde à vue, ont annoncé les autorités.

Les responsables ont déclaré qu’Andre Longmore avait été abattu lors d’une intense chasse à l’homme pour le suspect de 40 ans. L’échange de coups de feu est survenu un jour après que la fusillade de samedi matin ait secoué un lotissement bucolique à Hampton, au sud de la ville principale de Géorgie.

Les responsables ont déclaré que Longmore avait été tué à environ 25 kilomètres au nord de Hampton, dans la banlieue de Jonesboro. La police du comté de Clayton a déclaré qu’un adjoint du shérif du comté de Henry avait vu le SUV que Longmore avait volé à l’une des victimes et avait commencé à le poursuivre, appelant à l’aide. Après avoir échangé des coups de feu avec Longmore, la police de Clayton a déclaré qu’il s’était enfui.

Justin Robinson a déclaré à WANF-TV que Longmore était entré dans l’arrière-cour d’une maison de ville.

« Il avait une arme à feu, il saignait, il était nu », a déclaré Robinson.

Robinson a déclaré avoir alerté les policiers, qui ont été accueillis par des coups de feu lorsqu’ils sont entrés dans la maison de ville où Longmore s’était caché.

« Dès qu’ils ouvrent la porte arrière, ce type commence à tirer, tire sur les flics », a déclaré Robinson. « La police commence à tirer. »

Un adjoint du shérif du comté de Henry et deux policiers du comté de Clayton ont été blessés lors de la tentative d’arrestation de Longmore, ont déclaré des responsables.

Un officier a reçu une balle dans le dos et a été emmené par hélicoptère dans un centre de traumatologie d’Atlanta, a déclaré le shérif du comté de Henry, Reginald Scandrett. « Il est conscient, respire et parle en ce moment », a déclaré Scandrett à propos de cet officier.

Le chef de la police du comté de Clayton, Kevin Roberts, a déclaré que les trois officiers devraient se rétablir. Les détails sur les conditions des deux autres officiers blessés n’ont pas été rendus publics dans l’immédiat.

Le chef de la police de Hampton, James Turner, a déclaré que les quatre personnes tuées samedi étaient toutes des résidents du même quartier de Dogwood Lakes où vivait Longmore, et ont toutes été abattues en moins de 10 minutes. Il a identifié les victimes comme étant Scott Leavitt, 67 ans, et sa femme, Shirley Leavitt, 66 ans, ainsi que Steve Blizzard, 65 ans, et Ronald Jeffers, 66 ans.

Sherry Wyatt, qui travaille au centre de loisirs de Hampton près de la maison de Jeffers, a déclaré que Jeffers viendrait régulièrement chanter au centre pour personnes âgées qui partage le bâtiment.

Il y a quelques mois, Jeffers est venu de son côté du bâtiment pour s’entraîner et elle lui a dit à quel point sa voix était belle.

« Je suis tellement content de lui avoir dit qu’il chantait comme un ange », a déclaré Wyatt, ajoutant que son cœur était lourd dimanche après sa mort. « Je sais qu’il est au paradis en train de chanter. »

Un proche de Blizzard n’a pas immédiatement répondu à un message Facebook.

Les autorités cherchaient à arrêter Longmore sur quatre mandats de meurtre pour les décès. Turner a déclaré que les motivations de Longmore restaient sous enquête.

Dimanche, le voisin Frankie Worth a déclaré à l’Associated Press qu’il avait entendu un coup de feu samedi matin alors qu’il se dirigeait vers la fenêtre de son salon pour ouvrir les stores et voir combien de travaux de jardinage il devait faire.

Worth a déclaré qu’il s’était esquivé « juste une seconde », puis avait regardé par la fenêtre. « Vous savez, quand vous arrivez, vous devez savoir d’où ça vient », a déclaré Worth, qui s’est identifié comme un vétéran du Corps des Marines.

Longmore, que Worth ne connaissait que sous le nom d’André, se tenait dans la rue. Il a décrit avoir vu les mains de l’homme secouées par le recul du tir d’une arme de poing en argent.

Worth a déclaré que l’homme semblait avoir tiré sur une petite voiture blanche conduite par un autre voisin, « un homme blanc plus âgé ». Il a dit que la fusillade s’est produite près d’un cul-de-sac où ils vivent tous.

Worth a déclaré qu’il avait d’abord pensé qu’il y avait eu une confrontation de rage au volant, mais a déclaré que l’homme avait agi délibérément. « Il ne semblait pas en colère, bouleversé, agité », a déclaré Worth.

Worth a déclaré que Longmore semblait évaluer s’il avait besoin de tirer à nouveau, puis « a commencé à marcher avec désinvolture » vers l’entrée de la subdivision, puis à « un pas rapide ». Worth a déclaré qu’il avait couru à l’étage, regardant Longmore disparaître derrière des arbres alors qu’il appelait la police.

Turner a déclaré aux journalistes plus tôt que des détectives enquêtaient sur au moins quatre scènes de crime à Dogwood Lakes. Au moins trois voitures de police ont jalonné le quartier dimanche, limitant l’accès. Environ 40 maisons sur deux rues bordent un lac dans le quartier, à environ 25 miles (40 kilomètres) au sud du centre-ville d’Atlanta.

Ron Foster, qui vit sur la route principale à l’extérieur de l’entrée du lotissement, a déclaré que Longmore avait traversé sa cour et celle de son voisin, détruisant plusieurs moulins à vent ornementaux et laissant des traces de pneus dans l’herbe. Foster était à l’intérieur de sa maison quand il a entendu du métal craquer.

« Qu’est-ce qui s’est passé dans la tête de cet homme après qu’il ait fait tout ce qu’il a fait ? » se demandait Foster. « C’était irréel. »

Hampton abrite l’Atlanta Motor Speedway, l’hippodrome de Géorgie pour les événements NASCAR. L’homicide le plus récent avant samedi dans la ville de 8 000 habitants remonte à 2018, a déclaré Turner. « Ce n’est pas normal pour nous », a-t-il déclaré.

La fusillade a marqué le 31e massacre de 2023, ayant coûté la vie à au moins 153 personnes cette année, selon une base de données maintenue par l’AP et USA Today en partenariat avec la Northeastern University.

La mairesse de Hampton, Ann Tarpley, a déclaré que la ville organiserait une veillée de prière lundi soir pour les quatre victimes et leurs proches.

« Nous les soutenons et nous continuerons à les soutenir tout au long de leur deuil », a déclaré Tarpley.

—-

Une version antérieure nommait à tort le chef de la police du comté de Clayton comme Kevin Turner. Il est Kevin Roberts.

—-

Les écrivains d’Associated Press, Tom Murphy, ont contribué depuis Indianapolis et Leah Willingham a contribué depuis Charleston, en Virginie-Occidentale.

Jeff Amy, l’Associated Press