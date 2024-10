En Géorgie, les militants se heurtent à des obstacles pour inciter les personnes autrefois incarcérées à voter

ATLANTE– Pour la première fois depuis plus de 10 ans, Luci Harrell peut voter à une élection présidentielle.

Au moment où elle a obtenu son diplôme de droit cette année, Harrell a purgé deux ans de libération conditionnelle et a été légalement autorisée à s’inscrire.

« Cela me semble important… réel et symbolique », a déclaré Harrell. «Pendant des années, le gouvernement fédéral m’a demandé de payer des impôts et de payer des prêts étudiants, sans pour autant pouvoir voter.»

Harrell fait partie des quelque 450 000 personnes en Géorgie ayant déjà été condamnées et éligibles pour voter. Alors que les efforts visant à faire sortir le vote s’intensifient dans cet État charnière, les défenseurs ont du mal à atteindre ceux qui sont auparavant incarcérés, en partie parce que beaucoup d’entre eux ne savent pas qu’ils peuvent voter.

« Personne ne revient pour vous informer que vos droits de vote sont rétablis », a déclaré Pamela Winn, une organisatrice d’Atlanta qui était auparavant incarcérée. « Vous ne recevez pas de lettre. Il n’y a aucune sorte de notification. Ainsi, la plupart des gens, une fois qu’ils sont accusés d’un crime, dans leur esprit, tous leurs droits disparaissent.

Selon un rapport publié jeudi par The Sentencing Project, qui prône une réduction des peines d’emprisonnement, près de 250 000 personnes en Géorgie ne peuvent pas voter en raison d’une condamnation pour crime, sur 4 millions dans tout le pays.

Le taux national a chuté ces dernières années, certains États ayant élargi le droit de vote aux personnes ayant déjà été condamnées, mais la Géorgie n’a pas emboîté le pas. La plupart ne peuvent pas voter tant qu’ils n’ont pas purgé leur peine de prison et ne sont plus en probation ou en libération conditionnelle.

Quatorze autres États ont des restrictions similaires et dix sont encore plus strictes, mais la Géorgie a le huitième taux le plus élevé de personnes qui ne peuvent pas voter en raison de condamnations antérieures, ce que les observateurs attribuent en partie aux peines de prison et de probation inhabituellement longues de l’État.

«Nous avons le taux de contrôle correctionnel n°1», ​​a déclaré Ann Colloton, coordinatrice des politiques et de la sensibilisation du Georgia Justice Project, qui défend les intérêts des personnes impliquées dans le système de justice pénale. « Plus de personnes par habitant sont incarcérées, en probation ou en liberté conditionnelle que tout autre État. C’est ce qui détermine notre taux de privation du droit de vote pour crimes.

Un panneau publicitaire en face d’un palais de justice fédéral d’Atlanta montre Winn et Travis Emory Barber, qui défend également les personnes incarcérées, debout les bras croisés dans des costumes orange à côté des mots « Personnes anciennement incarcérées/UTILISEZ VOTRE POUVOIR DE VOTER ».

Dimanche dernier, la veille de la date limite d’inscription des électeurs, le duo a installé une tente dans l’ouest d’Atlanta pour inscrire les gens. Winn a déclaré que son organisation, IMPPACT, mène des démarches dans les zones où il y a des taux élevés de personnes en probation, mais il n’existe aucun moyen de cibler les personnes qui sont éligibles ou qui le seront bientôt pour voter.

Avant de passer devant la tente, Sirvoris Sutton n’était pas sûr de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales. Il a initialement choisi de ne pas le faire parce qu’il ne voulait pas être accusé de fraude électorale, qui, selon l’ancien président Donald Trump et ses partisans, était répandue en Géorgie lors des élections de 2020.

Il a appris ce jour-là qu’il ne pourra pas voter avant 11 ans, soit le temps qu’il lui reste en liberté conditionnelle.

« Cela ressemble à nouveau à une autre phase d’incarcération », a déclaré Sutton. «Je vis ici dans une société libre. Comment ma seule voix pourrait-elle constituer une menace pour le processus démocratique ?

Sur le quart de million de Géorgiens qui ne peuvent pas voter en raison de condamnations pénales, environ 190 000 ne sont pas éligibles parce qu’ils sont en probation ou en libération conditionnelle, selon The Sentencing Project. C’est le cas même si l’État adopté une loi en 2021, créant une voie permettant aux personnes de mettre fin à leur probation plus tôt.

Certaines personnes ayant des convictions antérieures estiment que le gouvernement les a toujours laissé tomber et ne veulent pas voter.

Par exemple, lorsque Christopher Buffin, du comté de Terrell, a récemment quitté la prison, il savait qu’il avait une chance de pouvoir voter. Et deux jours avant la date limite de lundi, un avocat l’a aidé à s’inscrire. Mais pour l’instant du moins, il se sent trop frustré pour voter car il n’a pas récupéré ses prestations d’invalidité depuis sa sortie de prison.

« Dans une communauté marginalisée, voter n’est pas vraiment une priorité », a déclaré Winn, soulignant que les personnes incarcérées sont de manière disproportionnée noires et proviennent de communautés économiquement défavorisées. « La priorité, c’est la survie. »

Selon les observateurs, l’incohérence d’un État à l’autre ajoute également à la confusion quant à la possibilité de s’inscrire.

« Les États-Unis sont une nation incroyablement disparate en ce qui concerne ces lois », a déclaré Sarah Shannon, professeur de sociologie à l’Université de Géorgie qui a travaillé sur le rapport du Sentencing Project.

La Floride compte le plus grand nombre de personnes incapables de voter. Les électeurs y ont approuvé un amendement en 2018 visant à étendre le droit de vote aux personnes ayant déjà été condamnées, mais la législation et les décisions de justice restrictions réimposées pour ceux qui ont des frais impayés. En 2022, le gouverneur Ron DeSantis, un républicain, a déclaré qu’une unité de police électorale arrêté 20 personnes pour s’être inscrits même s’ils avaient une condamnation pour crime qui les rendait inéligibles.

Et au Nebraska, le secrétaire d’État et procureur général a émis un avis cette année contre deux lois d’État qui permettent aux gens de voter après avoir purgé leur peine.

De retour en Géorgie, les sénateurs démocrates ont présenté un projet de loi en 2023 qui modifierait la loi de l’État pour permettre aux personnes encore purgeant une peine pour un crime de voter, ainsi qu’une résolution visant à supprimer la restriction constitutionnelle de l’État obligeant les personnes à voter avant d’avoir purgé leur peine. Ils n’ont cependant pas réussi.

De telles restrictions du droit de vote remontent à Jim Crow, après que le 13e amendement ait interdit l’esclavage, sauf en tant que punition pour un crime. Des États comme la Géorgie langue ajoutée à leurs constitutions qui interdisaient de voter aux personnes reconnues coupables d’un crime « impliquant une turpitude morale », un terme vague qui, selon les responsables de l’État, s’applique à tous les crimes.

Les organisateurs ressentent aujourd’hui le poids de cette histoire alors que les Noirs sont incarcérés à des taux disproportionnés. Le Sentencing Project estime que plus de la moitié des personnes qui ne peuvent pas voter en raison de condamnations antérieures en Géorgie sont noires. Mais même pour ceux qui le peuvent, les faire voter reste un combat permanent.

« Parce que les gens sont marginalisés et parce qu’ils ont des antécédents criminels, on leur fait croire que leur vote ne compte pas », a déclaré Winn.

Kramon est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Kramon sur X : @charlottekramon