En Géorgie, les démocrates se tournent vers le droit à l’avortement pour attirer les votes

MARIETTA, Géorgie (AP) – Si cela ne tenait qu’à Mary Paris, les élections de 2022 en Géorgie seraient un référendum sur l’avortement.

Alors qu’elle regardait ses petits-enfants jouer dans un parc d’une banlieue huppée d’Atlanta, l’infirmière praticienne a déclaré que forcer les femmes à donner naissance à des enfants non désirés est “méprisable”.

Paris est l’une des nombreuses femmes mobilisées en politique par l’élection de Donald Trump en 2016. Maintenant, elle frappe aux portes des démocrates et a déclaré que les républicains devraient assumer la responsabilité de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a ouvert la voie à une loi géorgienne de 2019 interdisant la plupart des avortements une fois qu’un « battement de cœur humain détectable » est présent. L’activité cardiaque peut être détectée dans un embryon dès la sixième semaine de grossesse.

“Ils ont permis que cela se produise, et par” cela “, je ne parle pas seulement de Trump”, a déclaré Paris. “Je parle de l’abrogation de l’avortement et de la suite.”

Alors que les sondages montrent que la décision de la Cour suprême annulant Roe contre Wade est impopulaire auprès d’une majorité d’Américains, les démocrates voient un avantage à se concentrer sur leur soutien au droit à l’avortement – en particulier sur les champs de bataille que le président Joe Biden a remportés de justesse sur Trump en 2020. Dans les endroits où Les démocrates tentent de gagner des sièges – les courses au Sénat américain dans l’Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin, par exemple, et le manoir du gouverneur en Arizona – le parti espère que la colère de sa base libérale et l’oscillation des électeurs face à l’inversion de Roe pourront surmonter la frustration généralisée face à l’inflation et à Biden. cotes d’approbation épouvantables.

En Géorgie, le résultat de ce stratagème pourrait déterminer un siège au Sénat américain où le républicain Herschel Walker défie le démocrate sortant Raphael Warnock, et décider si la démocrate Stacey Abrams saisit le fauteuil du gouverneur du républicain sortant Brian Kemp.

Cette section orientale du comté de Cobb, avec des résidents plus aisés et très instruits, est un excellent exemple d’un endroit où certains pourraient abandonner le message des républicains selon lequel les démocrates sont responsables de l’inflation et d’une économie incertaine.

Les maisons vendues 500 000 $ et plus sont nichées dans des culs-de-sac dans des lotissements tels que The Estates et Heritage Glen. Dans le plus beau des centres commerciaux, un magasin de lunettes Warby Parker rejoindra bientôt une bijouterie Kendra Scott. Les écoles publiques sont les joyaux de la couronne d’une communauté plus riche, plus blanche et beaucoup plus diplômée que la Géorgie dans son ensemble. Alors qu’East Cobb est toujours majoritairement républicain, les démocrates ont fait des percées en commençant à gagner des majorités dans l’ensemble du comté de Cobb, autrefois le fleuron du GOP de l’État.

Cependant, pour chaque personne comme Paris, il peut y en avoir une comme Jenna Dorme.

Dorme dit qu’elle se sent déchirée entre les deux partis et soutient à la fois le droit à l’avortement et le droit aux armes à feu, mais elle a dit qu’elle ne vote pas parce qu’elle n’en voit pas l’intérêt.

“Vous votez pour quelqu’un, ils promettent:” Cela n’arrivera jamais “, et puis ça arrive”, a déclaré Dorme.

Cela correspond à un récent sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research qui montre que si la plupart des Américains sont mécontents de la décision de la Cour suprême, la moitié disent qu’ils se sentent au moins quelque peu anxieux ou désespérés – un signe d’avertissement pour les démocrates qui espèrent utiliser la colère pour motiver les électeurs. Mais le même sondage montre que les électeurs diplômés d’université, comme ceux qui dominent East Cobb, sont plus susceptibles que ceux sans diplôme de dire que l’avortement devrait être légal la plupart du temps ou tout le temps.

Ainsi, certains démocrates soutiennent que le droit à l’avortement pourrait être une question gagnante pour eux. Dans une précédente incarnation de la politique américaine, c’était la ferveur anti-avortement et la politique pro-armes qui alimentaient les campagnes républicaines. Maintenant, alors que le GOP fait campagne sur le prix de l’essence et de l’épicerie, des démocrates comme Abrams se déclarent “enragés” et appellent les électeurs à donner la priorité aux problèmes sociaux comme l’avortement.

« Les choses montent, les choses descendent. Mais cette loi est permanente. À moins que nous n’ayons de nouveaux dirigeants, cette loi régira leur vie, la vie de leurs filles, la vie de leurs amis », a déclaré Abrams quelques heures après que la 11e US Circuit Court of Appeals a mis la loi en vigueur la semaine dernière. “Et je dirais pour équilibrer si vos préoccupations immédiates concernant l’argent l’emportent sur vos préoccupations concernant vos droits constitutionnels et protégés.”

Seuls 3% des électeurs géorgiens interrogés par VoteCast de l’AP ont déclaré que l’avortement était le problème le plus important lors des élections de 2020, et seulement 2% en 2018. Certains actifs dans le mouvement anti-avortement, comme la directrice exécutive de Georgia Life Alliance, Martha Zoller, une républicaine de longue date et animateur de talk-show à la radio, croient que d’autres questions domineront l’esprit des électeurs.

“Je pense vraiment qu’en fin de compte, ces problèmes liés à l’éducation, à l’économie, à l’inflation, au quotidien, au marché du logement, vont l’emporter de loin sur les personnes ayant des familles”, Zoller a dit. “Et c’est beaucoup de gens d’East Cobb.”

Le représentant d’État Ed Setzler, qui a rédigé la loi de 2019, représente une autre partie du comté de Cobb. Il a noté qu’il avait obtenu une majorité de 280 voix en 2020 alors même que Trump avait perdu son district.

“Ils ont dépensé 500 000 dollars pour me détruire complètement et nous avons gagné, car les gens ne sont pas aussi favorables à l’avortement qu’ils le pensent”, a déclaré Setzler, qui devrait être élu au Sénat de l’État en novembre. “Ce n’est pas la question motivante pour l’électeur démocrate moyen que pour les militants.”

Mais quelques républicains qui représentent la région ont longtemps été moins qu’absolutistes sur l’avortement. La représentante d’État Sharon Cooper, qui représente une grande partie d’East Cobb, a voté contre la loi qui est entrée en vigueur la semaine dernière. La mesure a été adoptée par le comité de la Chambre qu’elle préside, où l’infirmière à la retraite l’a adoucie en incluant une clause qui stipule que les avortements sont autorisés pour les grossesses “médicalement futiles” si “un enfant à naître a une anomalie congénitale ou chromosomique profonde et irrémédiable qui est incompatible avec le maintien”. la vie après la naissance.

C’est un modèle pour Cooper, qui se décrit comme pro-vie, mais a exprimé à plusieurs reprises des scrupules à propos de la législation demandée par les groupes anti-avortement. Elle a été ciblée sans succès par les extrémistes de l’avortement lors des précédentes primaires du GOP. Les démocrates ont manqué de peu de battre Cooper en 2018 et 2020, avant que son district ne soit redessiné pour inclure un territoire républicain plus fiable.

« La plupart des gens vous diront qu’ils sont pro-vie, et comme moi, ils souhaitent que chaque enfant soit voulu et né dans une famille aimante. Mais ce n’est pas toujours comme ça que ça se passe », a déclaré Cooper. “Compte tenu de ces circonstances, ils ne veulent pas que l’avortement soit totalement indisponible.”

Mais les groupes anti-avortement disent que leurs électeurs veulent des interdictions totales. Abigail Darnell, vice-présidente de Georgia Right to Life, a déclaré que la “vraie justice” exige que tous les fœtus soient protégés, arguant qu’autoriser les avortements si un fœtus est atteint du syndrome de Down, par exemple, ne convaincra pas les électeurs.

“Vous n’allez pas gagner les cœurs et les esprits avec une position incohérente”, a déclaré Darnell, qui vit dans l’ouest du comté de Cobb.

Son groupe demande au gouverneur de convoquer une session extraordinaire l’année électorale pour demander un amendement constitutionnel de l’État visant à interdire tous les avortements. Kemp ne montre aucune envie de demander plus de restrictions immédiatement, exprimant son soutien aux restrictions de la Géorgie dans un programme qui, selon lui, soutient les femmes et les familles.

La campagne de Kemp contourne généralement l’avortement, mettant l’accent sur sa gestion de l’économie et dénigrant Abrams comme étant trop libéral. Même Paris craint que les démocrates ne soient pas en mesure de faire de l’avortement la question centrale.

“Je pense que ce sera en bas de la liste, comme le n ° 3 ou le n ° 4”, a déclaré Paris. “J’espère que ce sera suffisant pour faire sortir les jeunes.”

Jeff Amy, l’Associated Press