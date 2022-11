En Géorgie, les campagnes cherchent à stimuler la participation avec un coup

DAWSON, Géorgie (AP) – Quelqu’un comme Erika Hardwick est venu à la porte de millions d’électeurs géorgiens.

Solliciteur rémunéré pour le New Georgia Project Action Fund, Hardwick travaillait dans la ville de Dawson, dans le sud-ouest de la Géorgie, par une chaude après-midi d’octobre. Elle essayait de motiver les habitants de la ville située à 215 kilomètres au sud d’Atlanta à voter mardi ou avant.

Hardwick fait partie d’un effort intensifié pour contacter les électeurs en Géorgie, où des marges électorales étroites ont conduit les partis politiques et d’autres groupes à injecter des ressources, sachant que conduire quelques électeurs de plus aux urnes pourrait faire la différence.

Bien que les campagnes dépensent des millions en publicités télévisées et sur les réseaux sociaux, des recherches ont montré que le contact en face à face est plus efficace pour pousser les électeurs marginaux aux urnes. Les démocrates développent également «l’organisation relationnelle», payant les gens pour appeler ou envoyer des SMS à leurs amis et connaissances pour les inciter à voter.

Ces efforts pourraient porter leurs fruits dans la forte participation électorale anticipée de la Géorgie. Plus de 2 millions de personnes avaient voté tôt par courrier ou en personne à la fin de la journée de mercredi, bien en avance sur le rythme de participation de 2018. Les chiffres de New Georgia Project montrent que les personnes qu’il a contactées en face à face ont été trois fois plus susceptibles de voter tôt jusqu’à présent cette année par rapport à des personnes similaires qui n’ont eu aucun contact.

Hardwick travaillait dans un grand hôtel à Atlanta, mais lorsque la pandémie de COVID-19 a détruit cette entreprise, elle a déménagé dans le sud-ouest de la Géorgie. Maintenant, en plus de suivre des cours universitaires et de vendre des cosmétiques, elle est payée pour obtenir le vote.

Travaillant sur une liste sur son téléphone portable, Hardwick a parcouru des blocs dans la section noire de Dawson, sautant de sa voiture lorsqu’elle a atteint des adresses sur sa liste. Dans la plupart des maisons, personne ne répondit et Hardwick laissa une brochure. D’autres étaient à la maison, donnant à Hardwick l’occasion d’interroger les gens sur leur intention de voter, sur les problèmes les plus importants de leur vie et sur les personnes pour lesquelles ils prévoyaient de voter dans les courses cruciales de la Géorgie pour le gouverneur et le sénateur.

Le New Georgia Project, fondé par la démocrate Stacey Abrams, s’est consacré à amener aux urnes des électeurs qui représentent une Géorgie en pleine diversification – électeurs noirs, latinos, asiatiques et plus jeunes. Le projet New Georgia et son fonds d’action associé ne soutiennent pas les candidats mais poussent des politiques progressistes largement conformes aux démocrates. Abrams, défiant cette année le gouverneur républicain sortant Brian Kemp après avoir perdu de peu contre lui en 2018, n’est plus associé au groupe.

La liste de Hardwick a évité les électeurs infaillibles, visant plutôt à contacter ce que certains pourraient appeler des électeurs peu fréquents. Le New Georgia Project les appelle plutôt des «électeurs à haute opportunité». Le groupe affirme avoir atteint 1,9 million de personnes jusqu’à présent.

Patricia Lee, par exemple, était indécise quant à son vote et doutait qu’il fasse beaucoup de bien.

“Ils ne vont pas faire ce qu’ils disent qu’ils vont faire”, a déclaré Lee.

Earnestine Harvey a déclaré qu’elle voterait pour “Abrams toute la journée”, mais ne savait rien du concours sénatorial entre le démocrate sortant Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker.

“Enfant, je ne sais même pas qui est candidat au poste de sénateur”, a déclaré Harvey à Hardwick.

De nombreux autres – y compris les partis démocrates et républicains, les campagnes et d’autres groupes tiers – envahissent les portes des 7 millions d’électeurs inscrits de Géorgie.

Lauren Groh-Wargo, directrice de campagne d’Abrams, a déclaré lundi que la campagne d’Abrams avait réduit la publicité télévisée en faveur d’opérations d’incitation au vote destinées à des électeurs ciblés.

«Nous tirons à plein régime sur notre opération GOTV. Nous dépensons et dépassons Kemp à la radio, en numérique et sur le terrain », a déclaré Groh-Wargo. “Et donc oui, nous réduisons nos dépenses TV.”

Les républicains ont intensifié leurs efforts après avoir à peine gagné en 2018, puis perdu la course à la présidentielle en 2020 et deux scrutins au Sénat américain en 2021. Le Comité national républicain compte plus de 85 membres du personnel travaillant sur les opérations de participation en Géorgie, a déclaré le porte-parole Garrison Douglas, plus de cinq fois plus que beaucoup comme en 2018. Les républicains disent avoir eu plus de 4,5 millions de contacts avec les électeurs, bien que certains électeurs aient été contactés plus d’une fois.

“Nous devons travailler plus dur que jamais auparavant”, a déclaré Kemp à propos de la poussée de participation de sa campagne mardi après un rassemblement avec l’ancien vice-président Mike Pence. “Nous avons perdu, je pense, la course 2020 parce que nous n’avons pas eu un bon jeu au sol dans l’État. Et nous en avons un maintenant, mais nous n’en avons pas fini avec ça.

Au-delà des partis et des candidats, il existe une constellation de groupes à tendance libérale destinés aux électeurs asiatiques, latinos et noirs, ainsi qu’aux personnes motivées par des questions telles que l’avortement ou les soins de santé.

Moins de groupes de ce type existaient du côté républicain, mais l’ancien sénateur américain Kelly Loeffler a fondé la Grande Géorgie et des groupes affiliés visant à motiver les conservateurs. Cela inclut certains électeurs typiquement républicains qui n’ont pas voté lors du second tour du Sénat de 2021 que Loeffler a perdu contre Warnock après que le président Donald Trump a faussement affirmé que les élections géorgiennes avaient été truquées et volées. La Grande Géorgie a déployé des efforts particuliers pour persuader ces 340 000 personnes que leurs votes seront comptés.

Pour les démocrates et les groupes progressistes, beaucoup d’efforts ont été déployés pour essayer d’améliorer la participation dans les régions rurales de l’État à forte population noire. Certains de ces comtés ont historiquement eu des taux de participation plus faibles, les démocrates faisant plus mal que le nombre de résidents noirs ne le suggère.

Les démocrates gagnent généralement Dawson et les environs du comté de Terrell, que les militants des droits civiques ont surnommés “Terrible Terrell” pour sa résistance à l’intégration dans les années 1960. Mais les parts de vote démocrates oscillent en dessous de 55% dans un comté de 9 100 habitants dont 60% de Noirs dans l’ensemble.

“Surtout dans la communauté noire, j’ai vu beaucoup d’entre eux penser que leur vote ne compte pas, leur vote n’a pas d’importance”, a déclaré Hardwick.

Mais Hardwick n’était pas découragé. Elle avançait, essayant de parler à quelques électeurs de plus avant le coucher du soleil.

___

Suivez Jeff Amy sur http://twitter.com/jeffamy

___

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

The Associated Press